Manchester City vs Exeter Pronóstico y Apuestas FA Cup | 10/01/26

+

👑Mejores apuestas Manchester City vs Exeter

Exeter City +4 (Hándicap 3-Vías) ⭐ @ 1.63 en Casumo

Ninguna mitad tendrá más de 2.5 goles ⭐ @ 2.25 en Casumo

El Manchester City gana el 1er tiempo por 2+ goles ⭐ @ 1.68 en Casumo

Predicción de marcador: Man City 3-0 Exeter City

Predicción de goleadores: Man City: Haaland x2, Cherki – Exeter City: N/A

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Exeter son cortesía de Casumo, correctas a 09 de enero de 2026 a las 15:10 y sujetas a cambios.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El City de Pep Guardiola tiene retos mayores, pero el español encara las competiciones de copa como una ocasión para afinar su equipo. De hecho, muchas de las campañas más prolíficas del City en la EPL han ocurrido cuando han tenido de largos recorridos en las copas.

Guardiola probablemente tendrá limitadas sus opciones defensivas centrales. Gvardiol es la última baja por lesión en el City, con Max Alleyne de vuelta en el equipo tras volver de su cesión en el Watford.

Debido a la falta de alternativas ofensivas, puede que Erling Haaland juegue al menos los primeros 45-60 minutos. El portero suplente James Trafford también debería jugar, con Gianluigi Donnarumma descansando en el banquillo.

El Exeter contará con el fuerte respaldo de una afición visitante de 7.800 seguidores. Es el primer enfrentamiento oficial de los Grecians contra el Manchester City, por lo que buscarán dejar su huella en el Etihad Stadium.

El entrenador visitante, Gary Caldwell, ha supervisado un fructífero periodo festivo para los Grecians. Han ganado cuatro y perdido tres de sus siete partidos de la League One en diciembre. Su trabajado empate contra el aspirante al ascenso Huddersfield subrayó su disposición a pelear por los resultados.

Necesitarán mucho esa actitud el sábado por la tarde. Con el Exeter a solo tres puntos del descenso de la League One, la supervivencia sigue siendo su principal objetivo de la temporada.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Exeter

Posible alineación del Manchester City:

Trafford, O’Reilly, Lewis, Aké, Khusanov, Nunes, González, Savinho, Foden, Cherki, Haaland

Posible alineación del Exeter:

Whitworth, Niskanen, Sweeney, Fitzwater, Swinkels, Cole, Brierley, Aitchison, McMillan, Wareham, Magennis

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Exeter

1er Pronóstico Manchester City vs Exeter: Exeter City +4 (Hándicap 3-Vías) @ 1.63 en Casumo

El Manchester City dominó a sus vecinos de Manchester, Salford City, 8-0 en la tercera ronda la temporada pasada. Sin embargo, ese fue un caso aislado en comparación con los resultados pasados del City en la FA Cup contra equipos del calibre del Exeter.

En la quinta ronda de la temporada pasada, los hombres de Pep Guardiola derrotaron por 3-1 a los rivales del Exeter, Plymouth Argyle. En la ronda anterior, el City solo pudo vencer al Leyton Orient de la League One por un margen de un gol.

Dado que el Exeter solo recibió 23 goles en 24 partidos de la League One, los Grecians son claramente difíciles de batir. Su línea defensiva deberá trabajar al límite el sábado. No obstante, hay valor en respaldar al Exeter para evitar una derrota por cuatro o más goles, basándose en los resultados recientes del City contra oponentes similares.

2ºPronóstico Manchester City vs Exeter: Ninguna mitad tendrá más de 2.5 goles @ 2.25 en Casumo

El Manchester City ha perdido varios jugadores importantes en las últimas semanas por lesión, por lo que Guardiola estará ansioso por ganar con el menor problema posible.

Por eso respaldamos que el partido no contará con tres o más goles en ninguna mitad. Los mercados de apuestas Manchester City vs Exeter City otorgan una probabilidad muy baja del 38.46% de que esto ocurra.

Solo el 20% de los partidos del City han contado con cinco o más goles esta temporada. Ninguno de los partidos del Exeter en la League One ha contado con cinco o más goles. Siempre existe la posibilidad de que el City domine. Sin embargo, querrán pasar sin dramatismos esta vez.

3er Pronóstico Manchester City vs Exeter: El Manchester City gana el 1er tiempo por 2+ goles @ 1.68 en Casumo

Si, como se espera, Erling Haaland es titular contra los Grecians, Guardiola puede pedir al equipo que presione fuerte en los primeros 20 minutos y anote uno o dos goles para romper la resistencia del Exeter. También cabe señalar que el 70% de los partidos en casa del City esta temporada han contado con dos o más goles en la primera mitad.

Podemos respaldar que el City anote dos veces contra un equipo de tercera división en los primeros 45 minutos con una probabilidad de solo el 47.62%. Esta es nuestra última selección de valor de nuestro trío de apuestas Manchester City vs Exeter City.