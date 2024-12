Manchester City vs Everton Pronóstico y Apuestas Premier League | 26/12/24

Manchester City vs Everton

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Manchester City vs Everton por Premier League el 26/12/24.

Mejores apuestas Manchester City vs Everton

Manchester City gana ⭐ @1.33 en Marathonbet

Erling Haaland anotará en cualquier momento ⭐ @1.53 en Marathonbet

Más de 2.5 goles⭐@1.61 en Marathonbet

Se espera que el Manchester City venza al Everton por un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Everton son cortesía de Marathonbet, correctas a 25 de diciembre a las 11:00 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Manchester City recibe al Everton en el Etihad mientras Pep Guardiola intenta desesperadamente mejorar la temporada de su equipo. Tras otra derrota el fin de semana ante el Aston Villa, el Man City ha caído al sexto lugar y ha logrado solo una victoria en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, su desempeño en casa ha sido ligeramente mejor, con victorias sobre Southampton y Forest en sus últimos cinco partidos (G2 E1 P2), se espera mucho más frente a sus seguidores locales.

El Everton podría ser el equipo ideal para este enfrentamiento, ya que una vez más están en una lucha por el descenso y tienen problemas para anotar goles. Con la incapacidad del Man City para mantener su portería a cero, jugar contra un equipo que ha mostrado poco frente al gol podría ser la manera perfecta de retomar el buen camino.

Las únicas victorias de los Toffees esta campaña han sido contra equipos en la mitad inferior de la tabla. Aunque lograron un punto contra el Arsenal, su rendimiento ha sido en gran medida decepcionante, especialmente en los partidos fuera de casa.

Alineaciones Probables Manchester City vs Everton

Posible alineación del Manchester City:

Ortega; Gvardiol, Akanji, Stones, Lewis; Gündogan, Kovacic, Silva; Grealish, Foden, Haaland.

Posible alineación del Everton:

Pickford; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Young; Doucouré, Gueye, Mangala, Ndiaye; Harrison, Calvert-Lewin.

Las mejores apuestas Manchester City vs Everton

1er Pronóstico Manchester City vs Everton: Manchester City gana @1.33 en Marathonbet

Ha sido un período difícil para el equipo de Pep Guardiola, pero nuestra primera predicción para el Man City vs Everton es apoyar a los campeones para que vuelvan a encarrilarse. Puede que solo hayan ganado un partido en sus últimos 12, pero su forma en casa cuenta una historia diferente.

Solo han perdido dos de sus últimos diez partidos en el Etihad, ganando cinco de ellos. El Man City despachó cómodamente al Nottingham Forest, que estaba en buena forma, con una victoria de 3-0 a principios de diciembre.

Además, con el Everton languideciendo en la tabla y una vez más en una lucha por el descenso, Guardiola puede volver a ganar en casa.

2ºPronóstico Manchester City vs Everton: Erling Haaland anotará en cualquier momento @1.53 en Marathonbet

El máximo goleador de la Premier League del año pasado está nuevamente compitiendo por la Bota de Oro habiendo anotado 13 goles hasta ahora. El jugador de 24 años puede que no haya marcado contra el Manchester United y el Aston Villa, pero ha disfrutado de una temporada fuerte a pesar de la mala racha de su equipo.

Si el Man City cambia las cosas, es probable que sea gracias a su delantero estrella, quien ha anotado casi la mitad de los goles del equipo en la Premier League esta temporada. El Everton no es conocido por mantener su portería a cero, y Haaland puede castigarlos en el Etihad.

3er Pronóstico Manchester City vs Everton: + de 2.5 goles @1.61 en Marathonbet

Nuestra última predicción para el Man City vs Everton se centra en los goles. Es probable que el Manchester City gane el partido, pero su defensa ha mostrado debilidades significativas.

El Everton, por otro lado, no adoptará un enfoque puramente defensivo durante los 90 minutos. Aunque los Toffees solo han anotado 14 goles en la Premier League, lograron marcar cuatro contra los Wolves a principios de diciembre. Son capaces de rendir bien cuando están motivados. Sin embargo, si no lo logran, no es improbable que el Man City pueda anotar tres goles por sí mismos.

El Manchester City logró esto contra el Forest en casa hace un par de semanas, y el Everton ha sido consistentemente uno de los equipos más débiles de la liga en partidos fuera de casa esta temporada.