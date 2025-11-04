Manchester City vs Dortmund Pronóstico y Apuestas Champions League | 05/11/25

👑Mejores apuestas Manchester City vs Dortmund

Manchester City -1 ⭐ @ 2.05 en William Hill

Erling Haaland como primer goleador ⭐ @ 3.20 en William Hill

Mitad con más goles - Segunda mitad ⭐@ 2.10 en William Hill

Predicción de marcador: Manchester City 3-1 Borussia Dortmund

Predicción de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Foden; Borussia Dortmund: Guirassy

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Dortmund son cortesía de William Hill, correctas a 04 de noviembre a las 16:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City y el Borussia Dortmund están entre los ocho primeros en la Fase de Liga de la Champions después de tres partidos. Se enfrentarán en el Etihad Stadium el miércoles por la noche en la Semana 4.

El City ha mostrado una gran forma en el ámbito doméstico. Los hombres de Guardiola son ahora segundos en la tabla, a seis puntos del líder actual, el Arsenal. Sin embargo, el City es el equipo más goleador de la liga, con un promedio de dos goles por partido.

En Champions League ese baremo es también de dos tantos, habiendo concedido sólo dos en sus primeros tres partidos. El delantero estrella, Erling Haaland, está en plena forma y ya ha anotado 17 goles en 13 apariciones en la EPL y la UCL esta temporada.

El Borussia Dortmund viaja a Manchester con gran confianza, ya que están un puesto por encima del City en la Fase de Liga de la UCL. El equipo de Niko Kovac ha anotado 12 goles en tres partidos, habiendo concedido siete tantos en el proceso.

Solo han perdido una vez en la Bundesliga hasta ahora esta temporada, pero aún están a siete puntos del líder Bayern de Múnich. Kovac cuenta con una plantilla relativamente en forma, con Julien Duranville como la única ausencia importante.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Dortmund

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Ait-Nouri, Matheus Nunes, Ruben Dias, Stones, Savinho, Rodri, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Posible alineación del Dortmund:

Kobel; Couto, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Nmecha, Svensson, Jobe Bellingham, Brandt, Beier, Guirassy

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Dortmund

1er Pronóstico Manchester City vs Dortmund: Manchester City -1 @ 2.05 en William Hill

Dada la reciente recuperación del City, es difícil no apoyarlo para ganar. Además, podría ser inteligente apostar a que ganen por un margen de dos goles o más. Aunque el Dortmund ha anotado muchos goles, también han concedido más de dos por partido.

Es probable que la defensa del City sea más difícil de superar para el Dortmund. El BVB se verá obligado a jugar a la defensiva durante la mayor parte del partido en el Etihad Stadium.

El City está invicto en sus tres encuentros en casa contra el BVB en Champions League, ganando sus dos últimos enfrentamientos 2-1 en 2021 y 2022, respectivamente. Parece que está comenzando a ganar impulso, con Rodri en forma, Haaland anotando bien y Donnarumma convirtiéndose en un portero muy confiable.

2ºPronóstico Manchester City vs Dortmund: Erling Haaland como primer goleador @ 3.20 en William Hill

La temporada 2024/25 fue relativamente tranquila para Erling Haaland teniendo en cuenta sus costumbres. Anotó 30 goles en 40 partidos entre las campañas de Premier League y UCL. Sin embargo, el jugador de 25 años ya ha marcado 17 goles en solo 13 apariciones hasta ahora en 2025/26.

Ha anotado cuatro veces en tres partidos de la UCL, con una tasa de acierto del 133%. Haaland será, casi con toda seguridad, el punto focal de Guardiola contra el BVB. En ese sentido, es poder respaldarlo para marcar primero en las apuestas Manchester City vs Dortmund con solo un 33.33% de probabilidad.

Haaland tiene una tasa de acierto del 50% contra el Dortmund con la camiseta del City, habiendo enfrentado al BVB dos veces en la campaña de la UCL 2022/23.

3er Pronóstico Manchester City vs Dortmund: Mitad con más goles - Segunda mitad @ 2.10 en William Hill

Los tres partidos de Dortmund en la Fase de Grupos de la UCL han tenido muchos goles después del descanso. En su empate por 4-4 en Juventus, los ocho goles llegaron en el segundo periodo. En su victoria en casa por 4-1 sobre el Athletic de Bilbao, cuatro de los cinco goles anotados llegaron después del descanso.

Finalmente, cuatro de los seis tantos en la contundente victoria por 4-2 del BVB en el FC Copenhague el mes pasado también se convirtieron después del descanso.

Las dos dianas del Manchester City en su victoria por 2-0 sobre el Napoli llegaron en la segunda mitad. Dortmund y Napoli están en estado de forma similar, por lo que esto es un punto de referencia útil.

Por lo tanto, con una probabilidad modesta del 50 % tiene sentido respaldar una segunda mitad con más goles en las apuestas Manchester City vs Dortmund.

