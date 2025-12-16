Manchester City vs Brentford Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 17/12/25

+

Mejores apuestas Manchester City vs Brentford

Man City/Man City - (Descanso/Final) ⭐ @ 1.84 en Luckia

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.80 en Luckia

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.33 en Luckia

Predicción de resultado: Man City 3-1 Brentford

Predicción de goleadores: Man City: R. Cherki, E. Haaland x2 Brentford: I. Thiago

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Brentford son cortesía de Luckia, correctas a 16 de diciembre de 2025 a las 16:30 y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City y el Brentford se enfrentarán en el Etihad Stadium el miércoles por la noche por una plaza en las semifinales de la EFL Cup.

Como era de esperar, el City es el gran favorito para estar entre los últimos cuatro, ya que llega en gran forma a este encuentro. Ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de la EPL y es el máximo goleador de la liga, habiendo anotado 38 goles en 16 partidos.

Aunque Guardiola suele rotar su equipo para la EFL Cup, también sabe cuándo alinear a sus jugadores más fuertes. Estando a solo dos victorias de la final de la EFL Cup, su once inicial podría ser más fuerte de lo habitual. Omar Marmoush no está por compromisos internacionales, por lo que Guardiola podría tener que alinear a Erling Haaland.

El Brentford está siendo increíblemente inconsistente hasta ahora esta temporada. Ha empatado solo dos de sus 16 partidos de la EPL, por lo que rara vez hay término medio en sus actuaciones. No ha logrado ganar tres partidos de la EPL, pero Keith Andrews verá este encuentro como una oportunidad sin riesgos de lograr un trofeo.

Los Bees no son favoritos, pero una victoria aquí los acercaría a la final en Wembley. El Brentford es excelente anotando en jugadas a balón parado, por lo que podría hacerle daño al Manchester City. Seis de los 16 goles que el City ha concedido en la EPL 2025/26 han sido de jugadas a balón parado.

Alineaciones Probables Manchester City vs Brentford

Posible alineación del Manchester City:

Trafford, Lewis, Ait-Nouri, Gvardiol, Stones, Aké, Foden, Cherki, Bobb, González, Haaland.

Posible alineación del Brentford:

Kelleher, Kayode, Henry, Collins, van den Berg, Damsgaard, Janelt, Ouattara, Lewis-Potter, Jensen, Thiago.

Las mejores apuestas Manchester City vs Brentford

1er Pronóstico Manchester City vs Brentford: Man City/Man City - (Descanso/Final) @ 1.84 en Luckia

El récord del Brentford como visitante en esta competición es pobre. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa en el torneo. Además, el Manchester City los ha derrotado seis veces en sus últimos nueve encuentros.

El City ha liderado al descanso en cuatro de sus últimos cinco partidos. Además, los Bees no han dejado su portería a cero en sus últimos seis partidos. Basado en los datos anteriores, es posible que el City gane el partido y lidere al descanso. Esto proporciona mejor valor en una victoria del City.

Esto se debe a que los mercados de apuestas Manchester City vs Brentford indican que solo hay un 51.28% de probabilidad de una victoria HT-FT del City, frente a un 73% de probabilidad de que ganen el partido.

2ºPronóstico Manchester City vs Brentford: Ambos equipos marcan @ 1.80 en Luckia

Aunque la defensa del Manchester City ha mejorado mucho esta temporada, concede más de un gol por partido en promedio en la EPL. Si Guardiola hace cambios en su equipo para el miércoles, podría afectar nuevamente su organización defensiva.

El portero James Trafford podría tener la oportunidad de jugar, habiendo jugado en la ronda anterior contra el Swansea. No está al mismo nivel que Gianluigi Donnarumma, quien ha demostrado ser uno de los fichajes más inspirados de la EPL este verano.

Trafford ha concedido 1.33 goles por 90 minutos con la camiseta del City desde que regresó de Turf Moor. Está en el percentil 88 en cuanto a atajadas por tiros enfrentados, pero le falta la presencia imponente de Donnarumma. El Brentford también ha anotado en dos de sus últimas tres visitas al Etihad Stadium.

3er Pronóstico Manchester City vs Brentford: Más de 3.5 goles @ 2.33 en Luckia

Según datos sobre el rendimiento ofensivo y los registros defensivos de ambos equipos, respaldar que se marquen cuatro o más goles parece lógico. El City ha anotado 2.67 goles en promedio en la EFL Cup, mientras que el Brentford promedia 1.33 goles en la misma competición.

Aunque Pep Guardiola cambiará su once inicial para enfrentar a los Bees entre semana, aún tiene mucho talento ofensivo. Con Omar Marmoush jugando la Copa África con Egipto, es posible que Erling Haaland sea el elegido para liderar el ataque el miércoles por la noche.

Si Haaland está involucrado, es probable que el partido tenga muchos goles. El noruego anotó otro doblete el domingo en la cómoda victoria 3-0 del City sobre el Crystal Palace.

Podrías respaldar más de 3.5 goles en las apuestas Manchester City vs Brentford.





