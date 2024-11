Mallorca vs Valencia Pronóstico y Apuestas LaLiga | 29/11/24

Mallorca vs Valencia

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Valencia en LaLiga el 29/11/24.

La jornada 15 de LaLiga arranca este viernes a las 21:00 horas con un enfrentamiento en Son Moix entre el Mallorca y el Valencia. Si estás pensando en apostar, aquí te damos toda la información que necesitas para sacar el máximo partido a tus pronósticos.

Actualmente, el Mallorca se encuentra octavo en la tabla con 21 puntos, peleando por un lugar en competiciones europeas. Por su parte, el Valencia viene de una victoria importante frente al Betis y acumula 10 puntos, aunque tiene dos partidos aplazados.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Valencia por LaLiga 2024/25:

Ganador (1X2): RCD Mallorca– 1.95 en Sportium

Goles Totales – Más/Menos: Menos de 2.5 – 1.42 en Sportium

1ª Mitad - Ganador: Empate – 1.85 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mallorca vs Valencia son cortesías de Sportium, correctas a 28 de noviembre a las 16:25 horas

Nuestro pronóstico Mallorca vs Valencia

Para este Mallorca vs Valencia, nuestro pronóstico favorece una victoria del Mallorca, que llega motivado tras imponerse a Las Palmas la pasada jornada. Aunque el Valencia también logró un triunfo clave ante el Betis, los números como visitante no son alentadores: apenas ha ganado dos partidos esta temporada y no ha conseguido una victoria fuera de Mestalla, acumulando dos empates y cuatro derrotas.

El conjunto de Jagoba Arrasate sufrirá la baja sensible de Vedat Muriqi por expulsión, pero contará con Cyle Larin, ya recuperado de sus molestias físicas que lo ha dejado al margen en el juego ante Las Palmas. Los baleares tienen un registro favorable contra el Valencia: están invictos en los últimos cuatro enfrentamientos y han ganado tres de las últimas cinco ocasiones en las que recibieron al conjunto che.

En cuanto al Valencia, Rubén Baraja recupera a Pepelu, quien regresa tras cumplir su sanción de dos partidos, y se espera que ocupe el lugar de Enzo Barrenechea. Sin embargo, los problemas ofensivos del equipo son evidentes: solo han anotado dos goles fuera de casa, mientras que han encajado once. Esta baja efectividad, combinada con la solidez defensiva del Mallorca en su estadio, refuerza la opción de apostar por menos de 2.5 goles totales, una tendencia habitual en ambos equipos.

El Mallorca es uno de los conjuntos con menos encuentros que superan los tres goles totales en LaLiga. Solo cinco de sus 14 partidos han alcanzado esta cifra, mientras que el Valencia solo ha visto más de tres goles en tres de sus seis encuentros fuera de Mestalla. Además, en los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos, cuatro finalizaron con menos de 2.5 goles.

Primera mitad empatada, la mejor apuesta del Mallorca vs Valencia

Otra apuesta recomendada para este partido es que la primera mitad terminará en empate. El Mallorca ha igualado nueve de los 14 primeros tiempos en esta temporada, incluyendo cuatro de sus siete partidos en casa. En el caso del Valencia, siete de los 12 primeros tiempos de sus partidos también han terminado en tablas, incluyendo tres de los últimos cuatro.

Históricamente, los enfrentamientos entre Mallorca y Valencia reflejan esta tendencia. Los últimos cuatro choques de LaLiga entre ambos equipos han terminado empatados al descanso, incluyendo los dos más recientes en Son Moix.

