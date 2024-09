Mallorca vs Real Sociedad Pronóstico y Apuestas LaLiga | 17/09/24

Mallorca vs Real Sociedad

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Real Sociedad por LaLiga el 17/09/24.

Ambos equipos se ven las caras en Son Moix este martes a las 21:00 horas en uno de los duelos adelantados de la séptima jornada de LaLiga. Tanto el Mallorca como la Real Sociedad llegan con la necesidad de sumar puntos ¿Qué dicen las apuestas sobre este Mallorca vs Real Sociedad?

Los bermellones y los txuri-urdin han ganado solo un partido en las primeras cinco jornadas, llegando a este enfrentamiento tras caer ante el Espanyol y el Real Madrid el pasado sábado. El Mallorca acumula cinco puntos, mientras que la Real Sociedad solo cuatro, en lo que ha sido un inicio complicado para ambos conjuntos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Real Sociedad por LaLiga 2024/25:

Empate – Apuesta no válida: Real Sociedad – 1.83 en bet365

Número de goles en el partido: 2 ó 3 – 2.05 en bet365

Jugador – Anotará: Mikel Oyarzabal – 4.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mallorca vs Real Sociedad son cortesías de bet365, correctas a 16 de septiembre a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Mallorca vs Real Sociedad

La urgencia por sumar puntos hace que este Mallorca vs Real Sociedad sea crucial para ambos equipos, que buscan enderezar el rumbo. Aunque el resultado podría estar en el aire, nos inclinamos por la Real Sociedad como un equipo más fiable fuera de casa. Por eso, nuestra recomendación es una victoria visitante eliminando la opción de empate para minimizar riesgos.

El Mallorca no ha conseguido ganar en casa esta temporada, acumulando dos empates y una derrota ante el Villarreal en su último partido. Además, los bermellones no han vencido a la Real Sociedad desde la temporada 2012/13. En nueve enfrentamientos de LaLiga entre ambos desde entonces, la Real Sociedad ha ganado ocho y han empatado en una ocasión. En casa, el Mallorca ha perdido tres y empatado uno de los últimos cuatro enfrentamientos ante los txuri-urdin, siendo el más reciente en febrero de este año con victoria de la Real Sociedad 2-1.

Nuestro segundo pronóstico apunta a un partido con 2 ó 3 goles en total. El Mallorca ha disputado dos de sus tres partidos en casa con esta cantidad de goles, mientras que la Real Sociedad ha registrado lo mismo en tres de sus cinco jornadas jugadas. Además, en dos de los tres últimos choques de LaLiga entre ambos equipos se han marcado entre dos y tres goles, lo que hace de esta apuesta una buena opción, habiendo sido ganadora en los tres enfrentamientos más recientes en Son Moix.

Oyarzabal, la mejor apuesta del Mallorca vs Real Sociedad

Para nuestra tercera apuesta, recomendamos un gol de Mikel Oyarzabal para este martes. El delantero de 27 años no tuvo el arranque de temporada que esperaba tras ser protagonista fundamental en la obtención de la Eurocopa con su gol en el 86 frente a Inglaterra. En LaLiga aún no ha marcado, fue expulsado frente al Alavés y no ingresó ante el Real Madrid, pese a ser parte de la convocatoria recuperado de su esguince ante Serbia con la selección.

Imanol Alguacil no podrá seguir prescindiendo de su carta ganadora y Oyarzabal tendrá minutos ante el Mallorca para intentar revertir este presente de su equipo. Mikel ya le anotó al conjunto balear en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey este mismo año, también llegando entre algodones, aquella vez ingresando en el 63 y marcando a los ocho minutos de su ingreso, por lo que buscará repetir aquella gesta.

Mejores casas de apuestas Mallorca vs Real Sociedad

A continuación, presentamos nuestro ranking de mejores casas de apuestaspara tu pronóstico Mallorca vs Real Sociedad por LaLiga.