Mallorca vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 18/08/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Real Madrid por LaLiga el 18/08/24.

El Mallorca recibe al último campeón de LaLiga en Son Moix este domingo a las 21:30 por la primera jornada de la temporada 2024/25.

Los barralets llegaron a la final de la Copa el último curso, clasificando a la Supercopa de España, pero no lograron hacer pie en LaLiga, cerrando el torneo en la parte baja de la clasificación. El Madrid ya consiguió su primer título de la temporada al vencer al Atalanta por la Supercopa de Europa el pasado miércoles por 2-0 y buscará superar los tres títulos conseguidos la temporada pasada, intentando el sextete por primera vez en su historia.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Real Madrid por LaLiga 2024/25:

Resultado Final: Real Madrid – 1.55 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.75 en bet365

Jugador Anotará: Kylian Mbappé – 2.30 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mallorca vs Real Madrid son cortesías de bet365, correctas a 17 de agosto a las 21:30 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Mallorca vs Real Madrid

Los merengues son los máximos candidatos a quedarse con LaLiga esta temporada, en busca del doblete liguero que no consiguen desde las temporadas 2006/07 y 2007/08. A su vez, son los favoritos en este Mallorca vs Real Madrid no solo por la notable jerarquía de su plantilla, sino también porque no caen en un inicio de liga desde la temporada 2008/2009, cuando perdieron ante el Dépor por 3-2.

El Madrid arrasó LaLiga pasada ganando 29 partidos y perdiendo solo uno, siendo el equipo más goleador y teniendo la valla menos vencida. En los dos juegos ante el Mallorca se llevó el triunfo por 1-0, a quien derrotó en seis de los últimos siete enfrentamientos. A su vez, en seis de los últimos ocho choques uno de los dos no anotó, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta, en la que ambos equipos no anotarán.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti mantuvieron su portería en cero ante el Atalanta el pasado miércoles y han conseguido 21 vallas invictas en LaLiga pasada. A su vez, el Mallorca protagonizó 20 partidos del último curso en los que ambos equipos no anotaron. Para este juego, Jagoba Arrasate aún debe definir si el portero será Dominik Greif o Leo Román, quien volvió del Oviedo.

Kylian Mbappé, la mejor apuesta del Mallorca vs Real Madrid

Sin duda, la gran noticia del mercado fue la incorporación de Kylian Mbappé para reforzar aún más el ataque merengue. El francés llega con la misión de conseguir el Pichichi tras lograrlo durante las últimas seis temporadas en la Ligue 1 con el PSG, y ya comenzó a demostrar lo que se esperaba de él tras anotar ante el Atalanta, consiguiendo su primer gol en su primer partido oficial.

Si bien será su debut liguero, se espera que Mbappé anote en el Mallorca vs Real Madrid acompañado por Vinícius Jr. y Rodrygo por las bandas, y con Jude Bellingham y Federico Valverde llegando desde el mediocampo, por lo que recomendamos un gol suyo en la noche de este domingo.

Mejores casas de apuestas Mallorca vs Real Madrid