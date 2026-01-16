Mallorca vs Athletic Club principales apuestas LaLiga | 17/01/2026

+

👑Mejores apuestas Mallorca vs Athletic Club

Gana o empata Mallorca y más de 1.5 goles⭐ @ 2.45 en Codere

Menos de 22.5 tiros⭐ @ 1.90 en Codere

Mallorca primer equipo en marcar⭐ @ 2.40 en Codere

Esperamos una victoria de Mallorca con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mallorca vs Athletic Club son cortesía de Codere, correctas a 16/01/26 a las 16:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La jornada 20 de LaLiga enfrenta a dos equipos urgidos de resultados y necesitados de salir de una mala racha que comienza a volverse crítica. Tanto Mallorca como Athletic se encuentran muy por debajo del rendimiento esperado y llegan con una presión evidente.

Mallorca atraviesa un momento delicado tras cuatro fechas sin ganar, con tres derrotas en ese tramo. La hinchada ha incrementado la presión, ya que el equipo ha estado al borde del descenso durante gran parte de la campaña y no logra despegar.

La falta de puntos en duelos directos por la permanencia, como ante Girona y Valencia, ha complicado aún más el panorama. Actualmente, Mallorca se encuentra a solo un punto del fondo de la tabla, por lo que una victoria se vuelve urgente y casi obligatoria.

El Athletic tampoco llega en buen momento, acumulando tres partidos sin ganar en liga. A esto se suma la dura goleada sufrida en la semifinal de la Supercopa, un golpe anímico importante para el equipo.

Además, el conjunto de Bilbao sufrió más de lo esperado para avanzar en la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. Todo esto refleja un bajo rendimiento general, con un Athletic que no encuentra soluciones ni en ataque ni en defensa.

⚽Posibles Alineaciones Mallorca vs Athletic Club

Posible alineación Mallorca:

Roman, Mojica, Kumbulla, Valjent, Maffeo; Costa, Mascarell, Toni, Tenas, Sanchez; Muriqi

Posible alineación Athletic Club:

Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta

1er Pronóstico Mallorca vs Athletic Club: Gana o empata Mallorca y más de 1.5 goles⭐ @ 2.45 en Codere

Ante el bajo rendimiento de ambos equipos, resulta difícil optar por un ganador absoluto en este encuentro. Aunque el Athletic pueda parecer favorito en el papel, el análisis del momento y los números recientes invitan a pensar lo contrario.

Jugando como local, Mallorca no ha tenido un rendimiento del todo bajo, ya que solo ha perdido dos de sus últimos diez partidos en casa, dejando ocho encuentros repartidos entre victorias y empates. Esta solidez relativa en su estadio contrasta con la irregularidad mostrada fuera de él.

Por su parte, el Athletic apenas ha ganado tres partidos como visitante, y dos de esas victorias fueron ante rivales de tercera división en la Copa del Rey. Por este motivo, optamos por una doble oportunidad a favor del Mallorca, esperando además un partido con una cantidad de goles dentro del promedio habitual.

2° Pronóstico Mallorca vs Athletic Club: Menos de 22.5 tiros⭐ @ 1.90 en Codere

Tanto Mallorca como Athletic han mostrado una producción ofensiva muy baja, una de las principales razones por las que ambos atraviesan un momento de crisis. Esta falta de contundencia se refleja en la dificultad para generar ocasiones claras, por lo que se espera una cantidad reducida de tiros totales.

Mientras el Athletic promedia alrededor de 13 disparos por partido, Mallorca apenas alcanza los 10, números que anticipan un encuentro con poca claridad ofensiva. Todo apunta a un duelo trabado y con escasas llegadas, con un total de tiros por debajo de los 22.

3er Pronóstico Mallorca vs Athletic Club: Mallorca primer equipo en marcar⭐ @ 2.40 en Codere

Vemos una oportunidad interesante al optar por que Mallorca marque primero, una idea que no resulta del todo descabellada si se analizan los antecedentes recientes.

Athletic ha comenzado perdiendo en cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante, lo que evidencia un bajo rendimiento en los primeros tramos de los encuentros.

Por el contrario, Mallorca ha logrado adelantarse en el marcador en tres de sus últimos cinco partidos como local. Si bien no se trata de una cifra contundente, la estadística juega a su favor y refuerza esta lectura del partido.

Además, el Athletic llega tras dos encuentros en los que se ha mostrado altamente vulnerable, recibiendo ocho goles en ese periodo. Este contexto refuerza el favoritismo del Mallorca para marcar primero, aprovechando el muy mal momento defensivo del rival.