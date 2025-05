Xabi Alonso altera las cuotas del Real Madrid en el Mundial de Clubes

El Real Madrid inicia su nueva era en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso al mando. Podría ser una buena opción apostar por un comienzo fuerte.

El Real Madrid no ha ganado ningún trofeo importante bajo la dirección de Carlo Ancelotti esta temporada. Sin embargo, ¿podría cambiar su suerte en el Mundial de Clubes de este verano?

Aunque los Blancos atravesaron una temporada complicada, tienen la oportunidad de redimirse en el Mundial de Clubes al mando de Xabi Alonso.

Apuestas del Real Madrid para el Mundial de Clubes

Cuotas

Mercado Cuota ⭐ Ganador absoluto 5.10 Llegar a la final 2.85 Ganar el grupo H 1.16

Cuotas cortesía de Marathonbet. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

El amanecer de una nueva era para el Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, enfrenta un gran desafío en la capital española reemplazando a Carlo Ancelotti. El italiano, nombrado seleccionador de Brasil, se va como el técnico más exitoso en la historia del club.

El Madrid ha ganado el Mundial de Clubes dos veces bajo su dirección. Sin embargo, con el cambio en el enfoque de la competencia, probablemente será mucho más difícil ganar. Los días en que los clubes europeos dominaban a otros equipos más pequeños del mundo han quedado atrás. Ahora, la élite de Europa competirá entre sí.

Alonso llega al Madrid después de otra sólida temporada con el Bayer Leverkusen. No obstante, no fue tan exitosa como su primera, donde su equipo estuvo cerca de ganar tres trofeos importantes. Aunque no lograron defender la Bundesliga ni la DFB-Pokal, su estilo de fútbol ha captado la atención de los clubes más importantes.

Se dice que Alonso rechazó la oportunidad de entrenar al Liverpool el verano pasado, y ahora ha asumido un desafío mayor. No sorprende a nadie que se haya convertido rápidamente en un entrenador reconocido. Actualmente, tiene la tarea crucial de devolver al Madrid a la cima del fútbol europeo.

Exjugador del Madrid, ahora entrenador, El Profesor adopta un enfoque único. Sus equipos suelen jugar con defensa de tres, algo muy poco común en el fútbol. La gran pregunta es cuánto tiempo necesitará el equipo para adaptarse a su estilo, ya que acostumbran a jugar con cuatro en la zaga.

El Manchester United sirve como ejemplo de lo difícil que puede ser la transición a una defensa de tres. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Alonso asumirá oficialmente el cargo el 1 de junio y tendrá dos semanas para implementar su estilo. Esto genera cierta inquietud sobre el rendimiento del Madrid en el próximo torneo.

¿Qué se puede esperar del Madrid en el Mundial de Clubes?

Es difícil prever con certeza el desempeño del Madrid en el Mundial de Clubes, debido al cambio de entrenador y a los jugadores disponibles. El equipo blanco espera contar con Trent Alexander-Arnold, pero aún no hay una decisión final.

Defensivamente, el Madrid ha tenido problemas por la ausencia de defensas centrales clave durante gran parte de la temporada. Sin embargo, se espera que Éder Militão regrese para el Mundial de Clubes. Esto será un gran impulso para Alonso, quien ya ha reforzado su línea defensiva reclutando a Dean Huijsen del Bournemouth.

El Leverkusen de Xabi Alonso concedió al menos dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos de la temporada. Es evidente que el técnico español ha identificado la defensa como un área a mejorar.

El Madrid enfrentará rivales de menor nivel en el Mundial de Clubes, especialmente en las primeras etapas y las cuotas reflejarán eso. Podría ser buena opción apostar a que el Madrid no mantiene su portería a cero o explorar el mercado BTTS (ambos marcan).

Con un defensa extra, el Madrid tendrá que sacrificar a alguien en el ataque. Alonso suele jugar con dos mediapuntas detrás del delantero, lo que plantea preguntas sobre el futuro de Jude Bellingham. Aunque ocupa un puesto tradicional de #10, podría verse obligado a jugar más abierto ya que Alonso no suele utilizar un enganche.

Esto podría ser una advertencia para respaldarlo en el mercado de goleadores en cualquier momento. Con tanta competencia en las bandas con Mbappé, Vini Jr., Rodrygo y Endrick, es difícil ver dónde encajaría. Alonso podría optar por un papel más profundo para él como #8.

Los apostadores también podrían respaldar a los defensas para que marquen. Cuatro de los zagueros más utilizados por Alonso anotaron al menos tres veces la temporada pasada. Además, sus dos carrileros titulares anotaron más de 10 goles en la temporada anterior.

Alexander-Arnold podría ser interesante en el mercado de goleadores en cualquier momento. También el lateral izquierdo Álvaro Carreras si finalmente se concreta su transferencia. Respaldar a los defensores podría ofrecer mejor valor contra rivales más débiles que Mbappé y Vini Jr.