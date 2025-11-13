Luxemburgo vs Alemania Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa Mundial | 14/11/25

👑Mejores apuestas Luxemburgo vs Alemania

Primera mitad - empate ⭐ @ 3.50 en William Hill

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.91 en William Hill

Woltemade anotará en cualquier momento ⭐@ 1.85 en William Hill

Predicción de marcador: Luxemburgo 0-2 Alemania

Predicción de goleadores: Alemania: Nick Woltemade, Serge Gnabry

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Luxemburgo vs Alemania son cortesía de William Hill, correctas a 13 de noviembre a las 16:20 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Alemania tuvo un comienzo realmente pobre en este grupo perdiendo 2-0 en Eslovaquia, lo que los dejó en peligro de no alcanzar el primer puesto. Se han recuperado con tres victorias consecutivas, pero no han sido del todo convincentes.

El equipo de Julian Nagelsmann aseguró una ajustada victoria de 1-0 contra Irlanda del Norte el mes pasado. Además, vencieron a Luxemburgo 4-0 en octubre y querrán obtener una victoria convincente en este encuentro para mejorar su diferencia de goles.

Sus oponentes han perdido los cuatro partidos en este grupo, aunque compitieron bien en algunos encuentros. Luxemburgo fue derrotado por 2-0 en Eslovaquia en su último partido y juega por orgullo el viernes.

⚽Alineaciones Probables Luxemburgo vs Alemania

Posible alineación de Luxemburgo:

Moris, Bohnert, Selimovic, Korac, Jans, Olesen, Dardari, Barreiro, Martins, Sinani, Muratovic

Posible alineación de Alemania:

Baumann, Raum, Thiaw, Tah, Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz, Gnabry, Sané, Woltemade

🔥Las mejores apuestas Luxemburgo vs Alemania

1er Pronóstico Luxemburgo vs Alemania: Primera mitad - empate @ 3.50 en William Hill

Aunque este encuentro pueda parecer un completo desajuste, Luxemburgo ya no es el equipo menor que solía ser. Vencieron a Suecia en un amistoso a principios de este año y jugaron bien en su último partido contra Eslovaquia.

El equipo de Jeff Strasser tuvo el 55% de la posesión fuera de casa contra los eslovacos, los principales rivales de Alemania por el primer puesto en este grupo. Su sistema 4-1-4-1 funcionó bien y crearon 0.77 xG en ese juego, permitiendo solo 0.97 xG. La competitividad que demostraron en Trnava debería darles confianza en este encuentro.

Luxemburgo ha empatado al descanso en tres de sus cuatro partidos en este grupo. Eslovaquia no pudo marcar hasta el minuto 90 cuando visitaron este estadio en septiembre. Pueden mantener una defensa sólida al menos hasta el descanso. Apoyamos un empate en la primera mitad en las apuestas Luxemburgo vs Alemania.

2ºPronóstico Luxemburgo vs Alemania: Menos de 3.5 goles @ 1.91 en William Hill

Aunque una victoria contundente sería útil para Alemania al prepararse para un probable partido decisivo del grupo el lunes, puede ser poco probable.

No han jugado de manera convincente en 2025. Una razón podría ser la lesión a largo plazo de su joven estrella Jamal Musiala. La mala forma de Florian Wirtz desde que se unió a Liverpool es otra preocupación.

Entrarán a este encuentro con una delantera inexperta debido a problemas adicionales de selección. Los tres delanteros de esta escuadra tienen un total combinado de solo 11 apariciones y solo un gol en el ámbito internacional.

Con todo ello, no es probable que Alemania iguale los cuatro goles que marcaron en casa. Jugaron contra 10 hombres durante 70 minutos en ese encuentro, tras la temprana tarjeta roja de Dirk Carlson. Se espera un partido más ajustado, y puede haber valor en apoyar menos de 3.5 goles en las apuestas Luxemburgo vs Alemania.

3er Pronóstico Luxemburgo vs Alemania: Woltemade anotará en cualquier momento @ 1.85 en William Hill

El ascenso de Nick Woltemade es probablemente el factor positivo más grande para Alemania este año. El joven de 23 años ha experimentado un rápido ascenso a la fama. Ha pasado de una impresionante actuación en el Campeonato Europeo Sub-21 a un traslado a Newcastle que involucró un gran coste de transferencia.

Woltemade marcó el único gol cuando Alemania consiguió una victoria crucial en Belfast el mes pasado. Ese fue su primer gol internacional senior y debería asegurar su puesto en la alineación titular para los próximos clasificatorios.

El delantero también ha tenido un comienzo prometedor en su carrera en la Premier League, con cuatro goles en sus primeros ocho partidos en la máxima categoría inglesa. Esos goles han llegado a un ritmo de uno cada 155 minutos.

La habilidad de Woltemade en el juego aéreo también lo convertirá en una amenaza en las jugadas a balón parado en este encuentro. Es probable que los visitantes ganen muchas de esas, por lo que es buena opción apostar por el gol del delantero en cualquier momento con una probabilidad implícita del 55.6%.

