Liverpool vs Southampton Pronóstico y Apuestas EFL CUP | 23/09/25

Mejores apuestas Liverpool vs Southampton

Liverpool -2 Hándicap ⭐ @ 2.10 en Sportium

Alexander Isak primer goleador ⭐ @ 3.50 en Sportium

Menos de 3.5 goles ⭐@ 1.95 en Sportium

Se espera que Liverpool gane 3-0 contra Southampton.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Southampton son cortesía de Sportium, correctas a 22 de septiembre a las 18:00 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Liverpool se prepara para su partido de la 3.ª Ronda de la EFL Cup en casa contra el equipo del Championship, Southampton. Hasta el momento ha mantenido su récord perfecto en la Premier League al vencer a sus rivales de Merseyside, Everton.

Los Reds de Arne Slot ganaron 2-1 contra los Toffees el sábado al mediodía. Fue un partido muy disputado, con el Liverpool sin poder disfrutar del tipo de dominio que han tenido en juegos anteriores en Anfield. Sin embargo, su destreza ofensiva fue suficiente para inclinar la balanza a su favor.

En su entrevista posterior al partido, Slot confirmó que varios de sus jugadores clave descansarían para el partido contra Southampton. Esta lista incluye Van Dijk, Salah, Gravenberch y Szoboszlai.

Es una oportunidad para que Alexander Isak impresione desde el inicio. Florian Wirtz podría participar, habiendo descansado en el banquillo contra el Everton.

El Southampton ha tenido un comienzo titubeante en su regreso al Championship. Su derrota por 3-1 en Hull City el sábado deja a los Saints a cuatro puntos de los puestos de playoff. A eso se suman pruebas difíciles contra Middlesbrough y Sheffield United en el horizonte.

Los Saints viajan a Anfield el martes, buscando evitar su quinta derrota consecutiva ante el Liverpool en encuentros competitivos. Llegaron a los últimos ocho de la EFL Cup 2024/25 y también alcanzaron las semifinales en 2022/23, por lo que tienen un historial probado en la competición.

No obstante, es probable que Will Still haga cambios en su equipo, con la vista puesta en el próximo partido contra Middlesbrough.

Alineaciones Probables Liverpool vs Southampton

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili; Robertson, Frimpong, Joe Gomez, Leoni, Endo, Wirtz, Ngumoha, Jones, Chiesa, Isak

Posible alineación del Southampton:

McCarthy; Stephens, Edwards, Wood, Fraser, Charles, Roerslev, Downes, Manning, Archer, Stewart

Las mejores apuestas Liverpool vs Southampton

1er Pronóstico Liverpool vs Southampton: Liverpool -2 Hándicap @ 2.10 en Sportium

El Southampton solo ha logrado marcar dos goles en sus últimas nueve visitas a Anfield en todas las competiciones. Los Reds han ganado por un margen de tres goles o más en cinco de sus últimos ocho encuentros competitivos en Merseyside. Por eso, es fácil ver por qué estamos apostando a que los Reds ganen por al menos tres goles.

Slot tendrá varios jugadores en su XI inicial ansiosos por impresionar. La sensación goleadora sueca, Alexander Isak, seguramente comenzará mientras mejora su forma física para los partidos.

La prioridad número uno del Southampton es el ascenso de regreso a la Premier League en el primer intento. Su entrenador, Will Still, es poco probable que elija un XI con toda su fuerza. Sin embargo, querrá asegurarse de que su equipo sea lo suficientemente fuerte para evitar la humillación.

2ºPronóstico Liverpool vs Southampton: Alexander Isak primer goleador @ 3.50 en Sportium

Parece casi seguro que Alexander Isak comenzará contra el Southampton. Hugo Ekitike empezó como delantero central contra el Everton y probablemente descansará en el banquillo contra los Saints.

Las apuestas Liverpool vs Southampton actualmente le dan a Isak solo un 28.57% de probabilidad de abrir el marcador. Esto parece muy bajo ya que se enfrentará a una defensa del Championship. Además, anotó 23 goles en 34 apariciones en la Premier League la temporada pasada con una tasa de éxito de casi el 68%.

3er Pronóstico Liverpool vs Southampton: Menos de 3.5 goles @ 1.95 en Sportium

Aunque creemos que el Liverpool ganará cómodamente, no estamos seguros de que sea una paliza. Las alineaciones rotadas a menudo carecen de la química y el ritmo habituales.

No obstante, el Liverpool aún debería tener suficiente velocidad y poder de fuego para superar a esta línea defensiva de tres hombres del Southampton. Los Saints han anotado en solo el 22% de sus últimas nueve visitas a Anfield.

Por eso estamos contentos de respaldar menos de 3.5 goles en nuestras apuestas Liverpool vs Southampton. Nuestra expectativa es que los Reds anoten tres o menos y mantengan su portería a cero.