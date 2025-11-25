Liverpool vs PSV Pronóstico y Apuestas Champions League | 26/11/25

+

👑Mejores apuestas Liverpool vs PSV

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.63 en Casumo

Guus Til marca en cualquier momento ⭐ @ 5.30 en Casumo

1x2 - Empate ⭐ @ 6.25 en Casumo

Predicción de marcador: Liverpool 2-2 PSV

Predicción de goleadores: Liverpool: Cody Gakpo, Mo Salah; PSV: Guus Til, Ricardo Pepi

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs PSV son cortesía de Casumo, correctas a 25 de noviembre a las 17:10 y sujetas a cambios.

⚽Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La campaña de la Premier League del Liverpool ha tomado un giro inesperado mientras el club sigue haciendo historia por razones equivocadas.

La derrota en casa por 3-0 ante Nottingham Forest el pasado fin de semana fue un trago amargo. Los Reds no habían sufrido derrotas consecutivas en liga por un margen de tres goles o más desde 1965. Además, fue también su sexta derrota en siete partidos de la Premier League. El resultado los deja en el puesto 11 en la clasificación.

La Liga de Campeones ofrece algo de alivio, ya que generalmente han estado a la altura en esta competencia. Las victorias contra ambos clubes madrileños les ha posicionado entre los ocho primeros, con solo cuatro partidos más por jugar.

Dicho esto, perder sus partidos restantes de la UCL podría afectar seriamente sus esperanzas de clasificación automática. Con la inversión realizada en el mercado de fichajes, Arne Slot está bajo una intensa presión.

Mientras tanto, el PSV está teniendo otra temporada espectacular en su liga doméstica. Los campeones de la Eredivisie en 12 ocasiones solo han perdido uno de sus 13 partidos. Como resultado, ocupan el primer lugar, seis puntos por delante del grupo perseguidor. Parecen encaminados a su 13er título de liga.

Su actuación en la Champions también está siendo sólida. Con solo una derrota en sus cuatro partidos, el PSV se sitúa en el puesto 18 de la clasificación. Están bien posicionados para avanzar a la fase de eliminatorias. Además, se han mostrado cómodos fuera de casa, empatando ambos de sus partidos como visitantes.

📊Alineaciones probables Liverpool vs PSV

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Curtis Jones, Salah, Isak, Gakpo

Posible alineación del PSV:

Kovar, Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Saibari, Mauro Júnior, Veerman, Man, Til, Perisic

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs PSV

1er Pronóstico Liverpool vs PSV: Ambos equipos marcan @ 1.63 en Casumo

Los dos equipos saben cómo encontrar portería. Ambos han marcado nueve veces en esta competencia, promediando 2.25 goles por partido. El Liverpool ha concedido exactamente cuatro goles, uno por partido. Los visitantes tienen un promedio más alto en ese aspecto. Han encajado siete goles en cuatro partidos (1.75 por partido).

Los dirigidos por Peter Bosz tienen un récord de anotar al menos una vez en 16 de sus últimos 17 partidos de fase de grupos o liga de la UCL. De hecho, ambos equipos anotaron en los últimos 10 partidos de la UCL de los Boeren.

Con los problemas defensivos del Liverpool, el equipo holandés puede tener éxito aquí. Curiosamente, en ninguno de los últimos cinco partidos de Liverpool ambos equipos anotaron. Sin embargo, los Reds han concedido un total de 11 goles en sus cinco salidas más recientes. Esto debería aumentar la confianza de los campeones holandeses.

El mercado de ambos marcan en una de las opciones más probables en nuestro trío de apuestas Liverpool vs PSV.

2ºPronóstico Liverpool vs PSV: Guus Til marca en cualquier momento @ 5.30 en Casumo

No falta talento ofensivo en este encuentro. Ricardo Pepi ha impresionado en la UCL para el PSV. Ha sumado cinco participaciones de gol en los últimos cuatro partidos (tres goles, dos asistencias). Además, anotó contra Liverpool la temporada pasada, aunque en su mayoría ha salido desde el banquillo.

La principal amenaza visitante es Guus Til. El holandés aún no ha marcado en esta competencia esta temporada, pero es el delantero titular por una razón. Til ha anotado nueve goles en la liga en 13 partidos. Cuatro de ellos, en sus dos últimas apariciones, incluyendo un hat-trick contra AZ Alkmaar antes del parón internacional.

3er Pronóstico Liverpool vs PSV: 1x2 - Empate @ 6.25 en Casumo

Aunque el Liverpool ha tenido dificultades para encadenar victorias recientemente, aún llega al partido como claro favorito. Sin embargo, están inestables en este momento, y el PSV podría aprovecharlo. Además, el récord de Slot contra este oponente es pobre, ya que perdió hasta cuatro partidos como entrenador.

El PSV también se animará con la victoria 3-2 contra los Reds en la pasada Champions. Los visitantes están invictos en sus últimos 15 partidos. Solo han perdido tres de sus anteriores 17 encuentros de liga/fase de grupos de la UCL.

Un resultado positivo en Anfield está a alcance el miércoles por la noche. Sin embargo, se han impuesto una sola vez en sus últimos 14 partidos europeos contra equipos ingleses como visitantes. Por eso, un empate es lo más probable aquí.

Si el equipo holandés consigue sumar un punto, sería el primer empate del Liverpool en sus últimos 30 partidos de fase de grupos/liga europeos. Considerando cuántos récords no deseados están rompiendo, apoyar el empate podría ser una jugada inteligente en las apuestas Liverpool vs PSV.