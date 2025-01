Liverpool vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 5/01/25

Liverpool vs Manchester United

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Liverpool vs Manchester United por Premier League el 05/01/25.

Mejores apuestas Liverpool vs Manchester United

Ganador con hándicap: Liverpool -1 ⭐ @1.667 en Sportium

Diogo Jota anotará en cualquier momento ⭐ @2.00 en Sportium

Menos de 0.5 goles Manchester United ⭐@2.10 en Sportium

Se espera que Liverpool logre una contundente victoria de 4-0 sobre Manchester United.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Manchester United son cortesía de Sportium, correctas a 3 de enero a las 15:30 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Liverpool busca continuar su magnífica racha infligiendo más daño al Manchester United este fin de semana. Había dudas acerca del Liverpool antes de esta temporada cuando Arne Slot reemplazó a Jürgen Klopp.

Esa duda ya se ha disipado, considerando lo bien que han rendido los Reds bajo su nuevo entrenador. Jugadores como Virgil van Dijk y Mohamed Salah han recuperado su mejor forma con la camiseta del Liverpool, por lo que el equipo se encuentra cómodamente en la cima de la Premier League. El Arsenal es su competidor más cercano, pero los Reds tienen una ventaja cómoda sobre el equipo de Mikel Arteta.

Hubo otro nuevo nombramiento de entrenador en uno de los grandes clubes de fútbol de Inglaterra. Rúben Amorim tuvo la difícil tarea de hacerse cargo de este equipo en apuros del Manchester United a mitad de temporada.

Ya se puede afirmar que las cosas no han salido según lo planeado hasta ahora. El United perdió 2-0 en casa contra el Newcastle en su último partido y sigue cayendo a nuevos niveles.

Erik ten Hag llevó al club a su peor final de la Premier League la temporada pasada, pero mantuvo su puesto. Esa decisión ha resultado perjudicial para el United, que ahora está en peligro de verse arrastrado a una batalla por el descenso bajo Rúben Amorim.

Alineaciones probables Liverpool vs Manchester United

Posible alineación del Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Jota, Gakpo

Posible alineación del Manchester United:

Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez; Dalot, Ugarte, Mainoo, Mazraoui; Bruno Fernandes, Diallo, Højlund

Las mejores apuestas Liverpool vs Manchester United

1er Pronóstico Liverpool vs Manchester United: Ganador con hándicap: Liverpool -1 @1.667 en Sportium

El equipo local llega a este encuentro lleno de confianza, por lo que la primera de nuestras apuestas Liverpool vs Manchester United es que el equipo local gane por dos goles o más.

Los hombres de Arne Slot aplastaron al West Ham por 5-0 en su último partido. El holandés ha construido sobre los cimientos dejados por Jürgen Klopp para hacer del Liverpool el mejor equipo de Europa. Su letal línea ofensiva está respaldada por un mediocampo controlado y una defensa excepcional que ha sabido lidiar bien con la ausencia de Ibrahima Konaté. Se espera que el partido sea de un solo lado cuando reciban al United.

Rúben Amorim admitió que su equipo podría luchar contra el descenso en la segunda mitad de la temporada. El nuevo entrenador no ha podido mejorar la suerte del equipo. Cualquier esperanza de un cambio está empañada por el hecho de que el United perdió el partido de ida 3-0 a principios de esta temporada.

2ºPronóstico Liverpool vs Manchester United: Diogo Jota anotará en cualquier momento @2.00 en Sportium

Mohamed Salah ha sido el jugador más destacado del Liverpool esta temporada. Es el máximo goleador de la Premier League, pero también tiene la mayor cantidad de asistencias. Diogo Jota se beneficiará de la creatividad del egipcio. El delantero ha regresado de una lesión y está ganando impulso.

Salió del banquillo y anotó en la victoria sobre el West Ham y podría estar en forma para anotar aquí. Jota querrá ver su nombre en el marcador y asegurarse un lugar en este equipo.

Los datos a largo plazo del atacante portugués también son excelentes. Promedia 0.67 goles no de penalti por cada 90 minutos jugados en el último año. Esto significa que se encuentra en el percentil 93 en comparación con todos los delanteros de las cinco grandes ligas de Europa. El regreso de Jota al equipo supone aún más peligro para una defensa del Manchester United que está luchando por detener a los atacantes rivales en el área de penalti.

3er Pronóstico Liverpool vs Manchester United: Menos de 0.5 goles del Manchester United @ 2.10 en Sportium

La última de nuestras apuestas Liverpool vs Manchester United es que el equipo local mantenga su portería a cero. El enfoque frenético de los Reds bajo Klopp significaba que el rival tenía oportunidades al contragolpe, pero se ven más sólidos bajo Slot. Liverpool tiene el mejor récord defensivo en la Premier League, concediendo solo 0.94 goles en promedio. Esto disminuye a 0.67 en Anfield.

Ciertamente, el Manchester United no está funcionando a pleno rendimiento. No lograron crear nada significativo en la derrota 2-0 en casa contra el Newcastle. No han marcado en ninguno de sus últimos tres partidos, por lo que el panorama es sombrío contra la mejor defensa de la liga.

El Liverpool vs Manchester United siempre es un partido a tener en cuenta cuando se anuncian los enfrentamientos de la Premier League, pero hay una gran diferencia de calidad entre los equipos en este momento. Esta es una gran oportunidad para que logren una victoria contundente sobre sus rivales.