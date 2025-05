Liverpool vs Crystal Palace Pronóstico y Apuestas Premier League | 25/05/25

Liverpool vs Crystal Palace

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Liverpool vs Crystal Palace por Premier League el 25/05/25.

Mejores apuestas Liverpool vs Crystal Palace

Pronosticamos una victoria de Liverpool por 2-1

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Es evidente que el Liverpool ha entrado en modo vacaciones tras haber asegurado su vigésimo título de liga esta temporada. Arne Slot llevó a su equipo a Dubái e Ibiza para un descanso, que también sirvió como despedida para Trent Alexander-Arnold.

Aunque el técnico neerlandés tenía razones para dar vacaciones anticipadas, su equipo fue derrotado 3-2 contra el Brighton el lunes por la noche. Además, no han ganado ninguno de sus últimos tres partidos. En la última jornada podrán levantar el trofeo de la Premier League frente a sus aficionados.

El Crystal Palace llega al partido tras su victoria en la FA Cup sobre el Manchester City, conquistando su primer gran trofeo. No tienen más objetivos en la liga esta temporada, ya que están cómodamente en mitad de tabla. Dado que ambos equipos están de buen humor, no está claro qué once inicial veremos ni cuánto esfuerzo pondrán.

Alineaciones Probables Liverpool vs Crystal Palace

Posible alineación del Liverpool:

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Elliott, Gakpo; Luis Díaz

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Nketiah

Las mejores apuestas Liverpool vs Crystal Palace

1er Pronóstico Liverpool vs Crystal Palace: Victoria del Liverpool @ 1.37 en Casumo

Después de su anterior título de Premier durante la pandemia, el Liverpool busca ofrecer a sus aficionados la celebración que merecen. El equipo de Arne Slot quiere terminar en lo alto y asegurar sus últimos tres puntos. Solo han perdido contra el Nottingham Forest en Anfield al comienzo de la temporada.

Vencer al Liverpool es una tarea difícil para cualquier equipo, y más aún para uno que viene de un triunfo en la FA Cup. Los campeones de liga han derrotado al Crystal Palace en dos de los últimos tres partidos de liga.

Sin embargo, los de Oliver Glasner tienen presente que están invictos en sus dos últimas visitas aquí, con una victoria y un empate. Con ese dato en mente, se confía en que ambos marquen como la segunda de nuestras apuestas Liverpool vs Crystal Palace.

El mismo enfrentamiento terminó en una victoria 1-0 para el equipo londinense la temporada pasada. Ese resultado detuvo las esperanzas de título de Liverpool en ese momento. Aunque ambos equipos han tenido éxito esta temporada, es probable que los Reds se lleven la victoria el domingo.

2ºPronóstico Liverpool vs Crystal Palace: Ambos equipos marcan @ 1.58en Casumo

Los campeones de la Premier cuentan con la mejor ofensiva del campeonato, ya que han marcado 85 goles. Además, promedian 2.28 goles en Anfield y tienen una defensa relativamente fuerte. Mientras tanto, sus rivales han anotado en el 61% de los partidos en casa del Liverpool, una estadística que alentará al equipo visitante.

El Crystal Palace ha anotado 26 goles en 18 partidos fuera de casa, con un promedio de 1.44 goles por encuentro. En la mitad de sus partidos de liga como visitante, ambos equipos anotaron. Además, en los últimos cuatro partidos de Liverpool se dieron goles en ambos lados.

Dado que este es el último partido de la temporada para estos clubes, es probable que ambos equipos marquen.

3er Pronóstico Liverpool vs Crystal Palace: Menos de 3.5 goles @ 1.77 en Casumo

Los partidos de fin de temporada pueden presentar muchos goles o convertirse en un encuentro trabado sin ritmo. El hecho de que ambos equipos hayan asegurado trofeos para colocar en sus respectivas vitrinas podría llevar a una actuación irregular.

Además, es importante señalar que en los cinco enfrentamientos más recientes entre ellos se marcaron menos de 3.5 goles. Las siguientes estadísticas invitan a imaginar que el escenario se repita de cara a las apuestas Liverpool vs Crystal Palace.

La última vez que se marcaron más de 3.5 goles fue en 2022. El 56% de los partidos del Liverpool esta temporada han terminado con menos de 3.5 goles. Mientras tanto, las Águilas han acabado el 72% de sus partidos, excepto el reciente contra Wolves, con menos de 3.5 goles.