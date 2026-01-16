Liverpool vs Burnley Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/01/26

+

🔝Mejores apuestas Liverpool vs Burnley

Hugo Ekitike marcará el primer gol ⭐ @ 3.80 en Codere

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en Codere

El Burnley marcará más de 0.5 goles ⭐ @ 1.95 en Codere

Predicción de resultado: Liverpool 2-1 Burnley

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Florian Wirtz; Burnley: Lyle Foster

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Tras una sorprendente derrota en casa por 4-1 contra el PSV en la Liga de Campeones, la forma del Liverpool ha mejorado. Han pasado 11 partidos sin perder en todas las competiciones desde entonces. Los Reds ganaron por 4-1 al Barnsley en su salida más reciente, pero han empatado sus últimos tres partidos en la liga.

El Burnley logró un meritorio empate 2-2 contra el Man Utd en su último partido de la Premier League. En cambio, aún no han ganado en 12 partidos en la máxima categoría inglesa. El descenso parece casi inevitable, aunque vencieron al Millwall 5-1 en la FA Cup el pasado fin de semana.

⚽Alineaciones Probables Liverpool vs Burnley

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konaté, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike

Posible alineación del Burnley:

Dubravka, Tuanzebe, Esteve, Laurent, Pires, Luis, Ugochukwu, Walker, Foster, Antony, Broja

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs Burnley

1er Pronóstico Liverpool vs Burnley: Hugo Ekitike marcará el primer gol @ 3.80 en Codere

Con Alexander Isak lesionado, Hugo Ekitike está disfrutando de una larga racha en el Liverpool. Ha marcado seis goles en sus últimos siete partidos, subrayando su estatus como uno de los fichajes destacados del verano. El joven de 23 años tiene muchas posibilidades de aumentar esa cifra el sábado.

El Burnley sigue concediendo demasiadas oportunidades. Han permitido 41.0 xG en la Premier League esta temporada, lo que es el peor registro en la división. También han concedido 41 goles, que es el segundo más alto, solo por detrás del West Ham.

El francés ya ha abierto el marcador en cuatro ocasiones en su carrera con el Liverpool. Rompió el empate en el primer minuto contra el Brighton en Anfield en diciembre. Con una probabilidad implícita del 30.3%, es el candidato destacado para marcar primero contra los Clarets en las apuestas Liverpool vs Burnley.

2ºPronóstico Liverpool vs Burnley: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en Codere

La forma reciente del Liverpool ha sido irregular. Mostraron resiliencia defensiva para lograr un empate 0-0 contra el líder Arsenal en su último partido de liga. Sin embargo, su defensa ha sido vulnerable en otros partidos.

Una tendencia más clara ha sido la de registrar más goles en la segunda mitad. El 72% de los goles del Liverpool esta temporada en la Premier League han llegado después del descanso. Mientras tanto, el 68% de los goles que han concedido también han llegado después del descanso.

Algo similar ocurre en los partidos de liga del Burnley como visitante. Han marcado el doble de goles en la segunda mitad en comparación con la primera mitad fuera de casa. Sin embargo, el equipo de Lancashire también ha encajado la preocupante cifra de 1.6 goles por partido fuera después del descanso.

Eso sugiere que este encuentro puede abrirse después del descanso. Respaldar que la segunda mitad tenga el mayor número de goles parece atractivo para las apuestas Liverpool vs Burnley, con una probabilidad implícita del 48.8%.

3er Pronóstico Liverpool vs Burnley: El Burnley marcará más de 0.5 goles @ 1.95 en Codere

Con solo 13 puntos en la tabla, es difícil ver al Burnley evitando el descenso. Han fallado en momentos clave a lo largo de la campaña. Sin embargo, Scott Parker ha seguido mostrando cierta ambición, incluso contra los equipos de arriba.

Ya han viajado para jugar contra cinco de los actuales siete primeros. Burnley marcó al menos una vez en todos esos partidos, un buen augurio para sus opciones de anotar en Anfield.

La exhibición con cinco goles en la FA Cup también ha ayudado a elevar la moral de sus jugadores ofensivos. Jaidon Anthony marcó un gol en ese encuentro y también anotó contra el Man Utd en la liga. Mientras tanto, el sudafricano Lyle Foster está de regreso de la Copa Africana de Naciones, donde anotó dos veces y asistió en dos ocasiones.

Los visitantes tienen suficiente velocidad en su equipo para amenazar al contraataque. Con el Liverpool concediendo 1.33 goles cada 90 minutos en la liga, hay un valor claro en apostar a que el Burnley marca al menos una vez.