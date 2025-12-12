Liverpool vs Brighton Pronóstico y Apuestas Premier League | 13/12/25

+

❤️Mejores apuestas Liverpool vs Brighton

Liverpool - Liverpool (Descanso/Final) ⭐ @ 2.55 en Codere

Más de 1.5 goles en el segundo tiempo ⭐ @ 1.70 en Codere

Danny Welbeck marca en cualquier momento ⭐ @ 2.95 en Codere

Predicción de marcador: Liverpool 2-1 Brighton

Predicción de goleadores: Liverpool: Ekitike, Wirtz – Brighton: Welbeck

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Liverpool regresa a la Premier League el sábado por la tarde para recibir al Brighton en Anfield tras su victoria 1-0 en la Liga de Campeones contra el Inter.

No se puede descartar al Liverpool todavía. Aunque recibieron un gol tardío que igualó el marcador contra el Leeds el fin de semana pasado y hubo una explosión pública de Mo Salah, los Reds tienen razones para seguir siendo positivos.

Continúan superando a la mayoría de equipos en las estadísticas de xG. Tienen un promedio de 1.71 xG, solo 0.01 xG menos que el líder de la liga, el Arsenal. Su defensa está rindiendo por debajo de su 1.30 xGA, concediendo un promedio de 1.60 goles por partido. Arne Slot espera que este rendimiento mejore en los próximos partidos.

El Brighton merece ocupar la octava posición. De hecho, los datos de xG de los Seagulls sugieren que podrían estar aún más arriba. Albion está actualmente sexto en la tabla de xG (1.58) y actualmente está superando esta métrica por +0.09 xG por partido.

El Albion es un rival complicado para el Liverpool en Anfield en las últimas temporadas. Los Reds nunca han vencido al Brighton por más de un gol desde la llegada del Albion a la Premier League en 2017. Sin embargo, el Brighton solo ha ganado uno de sus ocho partidos fuera de casa contra la mitad roja de Merseyside en la Premier League.

Alineaciones Probables Liverpool vs Brighton

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Jones, Konate, van Dijk, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Wieffer, De Cuyper, Dunk, van Hecke, Baleba, Gómez, Minteh, Kadıoğlu, Rutter, Welbeck

♦️Las mejores apuestas Liverpool vs Brighton

1er Pronóstico Liverpool vs Brighton: Liverpool/Liverpool (Descanso/Final) @ 2.55 en Codere

El Brighton ha concedido cinco de sus diez goles fuera de casa entre los minutos 15 y 30 en lo que va de temporada. Con los hombres de Arne Slot ansiosos por volver a la contienda por la clasificación a la Liga de Campeones, necesitarán comenzar con fuerza.

Los Reds jugaron en la Liga de Campeones el martes por la noche, por lo que tienen un día extra de descanso en comparación con los equipos que jugaron el miércoles. El Liverpool jugó bien incluso sin Salah. De hecho, muchos argumentarían que se vieron más unidos y fuertes.

En las apuestas Liverpool vs Brighton, no hay valor en respaldar la victoria de los Reds. Sin embargo, respaldarlos para liderar en el primer tiempo y mantener esa ventaja para ganar el partido es una elección inteligente, con una modesta probabilidad del 40%.

2ºPronóstico Liverpool vs Brighton: Más de 1.5 goles en el segundo tiempo @ 1.70 en Codere

Aunque respaldar dos o más goles en el segundo tiempo tiene una cuota ligeramente inferior a lo preferido, las estadísticas son muy sólidas. El Brighton ha anotado solo nueve goles fuera de casa en el primer tiempo.

Mientras tanto, el Liverpool ha marcado siete de sus 11 goles en casa en el segundo período de los partidos. Además, siete de sus nueve goles concedidos en casa también han ocurrido después del descanso.

Los mercados de apuestas Liverpool vs Brighton indican una probabilidad del 58.14% de que haya dos o más goles en el segundo tiempo. Sin embargo, el porcentaje debería ser mayor, entre el 63% y el 65%.

3er Pronóstico Liverpool vs Brighton: Danny Welbeck marca en cualquier momento @ 2.95 en Codere

Dado que el Brighton anotó en cada una de sus últimas seis visitas a Anfield, respaldar a Welbeck para marcar en cualquier momento es una jugada inteligente. El jugador de 35 años ha estado en forma clínica para los Seagulls. Su tasa de anotación ha sido del 46.67% hasta ahora esta temporada.

La defensa del Liverpool ha sido inestable durante el 2025/26, ya que han concedido más goles que cualquier equipo dentro de los 12 primeros de la Premier League. Por lo tanto, es poco probable que eviten que el Brighton marque.