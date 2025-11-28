Apuestas para aprovechar la tendencia de tarjetas rojas en la Ligue 1

La Ligue 1 lidera en cantidad de tarjetas rojas entre las principales ligas europeas esta temporada. ¿Podemos aprovechar esta tendencia de la Ligue 1 este fin de semana?

Aunque solo han transcurrido 13 jornadas en la máxima categoría francesa, Estrasburgo, Auxerre y Lyon ya han recibido cuatro tarjetas rojas cada uno.

👑Mercados de Tarjetas

Cuotas

Partido Mercado Cuotas ⭐ Estrasburgo vs Brest Más de 4.5 tarjetas totales 2.05 Paris FC vs Auxerre Auxerre, más de 2.5 tarjetas 1.71

Cuotas cortesía de Bwin. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🟥Las ligas europeas que producen más tarjetas rojas

El fin de semana pasado se mostró un alto número de tarjetas rojas en toda Europa. Solo en LaLiga se mostraron seis. Hubo tres adicionales en Francia, mientras que dos jugadores fueron expulsados en la Bundesliga y uno en la Serie A.

La Premier League a menudo se considera la más física e intensa de las principales ligas europeas. Sin embargo, eso no se ha convertido en más expulsiones esta temporada.

El enfrentamiento de Idrissa Gueye con su compañero del Everton el lunes por la noche fue la 13ª tarjeta roja de la campaña. Las otras cuatro principales ligas europeas han visto más tarjetas rojas, excepto la Serie A, que también está en 13.

Ha habido 18 expulsiones en la Bundesliga, a una tasa de 0.18 por partido. Además, hay un aumento significativo en LaLiga, con un promedio de 0.26 tarjetas rojas por partido.

En la Ligue 1 ya han sido expulsados 34 jugadores esta temporada. Eso equivale a un promedio de 1.89 tarjetas rojas por club y 0.29 rojas por 90 minutos.

Equipos como Estrasburgo, Auxerre y Lyon han estado impulsando esa tendencia. Todos sus partidos tienen un promedio de 0.50 tarjetas rojas.

🔥¿Dónde podrían calentarse los ánimos este fin de semana?

El derbi de Sevilla de este fin de semana es el escenario más probable de una tarjeta roja en los próximos días en España. En promedio, el Sevilla ha recibido 3.23 tarjetas por partido, el que más de LaLiga. Mientras tanto, en dos de sus últimos tres derbis en casa contra el Betis solo ha habido una tarjeta roja.

Sin embargo, los datos sugieren que la Ligue 1 puede ser donde los apostadores encuentren el mayor valor en los mercados de tarjetas. El encuentro de Estrasburgo con Brest el domingo es un partido que ciertamente ofrece potencial.

Se han mostrado tarjetas rojas en cada uno de los últimos dos partidos de liga de Estrasburgo. Ambos equipos se quedaron con 10 jugadores en su derrota en Lens el fin de semana pasado, ya que Valentín Barco fue expulsado para el Racing.

Con una probabilidad implícita de solo 16.7% en las apuestas Ligue 1, hay valor en respaldar que su próximo partido presente otra tarjeta roja.

Mientras tanto, el enfrentamiento de Paris FC con Auxerre parece ser un candidato aún más fuerte en el mercado de tarjetas rojas. Entre los dos clubes, seis jugadores han recibido tarjetas rojas esta temporada en la Ligue 1. En las últimas cuatro jornadas, ambos clubes han estado involucrados en partidos que produjeron dos tarjetas rojas.

La temporada pasada, Auxerre también estuvo entre los seis peores equipos con el peor historial disciplinario en la división. Por lo tanto, esta no es una tendencia nueva para ellos.

Hay una probabilidad implícita de 22.2% de que se muestre una tarjeta roja en el partido del sábado en el Stade Jean-Bouin. Eso también parece ofrecer valor en las apuestas Ligue 1, dados los problemas disciplinarios de Auxerre.

Además, una tarjeta roja mostrada a cualquier jugador contará como dos tarjetas para efectos de liquidación en varias casas de apuestas. Considerando el inicio fogoso de la temporada de la Ligue 1, es probable que el número de tarjetas supere la línea en el Paris y Estrasburgo.

