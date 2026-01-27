Leverkusen vs Villarreal Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

👑Mejores apuestas Leverkusen vs Villarreal

Más de 2.5 goles del Bayer Leverkusen ⭐ @ 2.57 en Luckia

El Bayer Leverkusen gana la segunda mitad ⭐ @ 1.85 en Luckia

Alejandro Grimaldo marca en cualquier momento ⭐ @ 3.35 en Luckia

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal.

Predicción de goleadores: Leverkusen: Alejandro Grimaldo, Christian Kofane, Aleix García.

El Bayer Leverkusen podría necesitar un resultado positivo en este partido para conseguir un puesto en los play-offs. La victoria garantizaría su progreso, pero solo han ganado dos veces en la competición hasta ahora. Además, han tenido resultados irregulares al inicio de 2026, aunque vencieron al Werder Bremen 1-0 el sábado.

El Villarreal ya está matemáticamente eliminado de la Champions League tras una campaña realmente pobre. Incluso perdieron un partido favorable en casa contra el Ajax la semana pasada. Su forma en LaLiga también ha decaído últimamente, ya que han sufrido derrotas contra el Real Betis y el Real Madrid en las últimas dos semanas.

⚽Alineaciones Probables Leverkusen vs Villarreal

Posible alineación del Leverkusen:

Blaswich, Quansah, Bade, Andrich, Grimaldo, García, Fernández, Vázquez, Maza, Poku, Kofane.

Posible alineación del Villarreal:

Tenas, Cardona, Marín, Veiga, Mourino, Moleiro, Comesaña, Partey, Pepe, Oluwaseyi, Pérez.

🚀Las mejores apuestas Leverkusen vs Villarreal

1er Pronóstico Leverkusen vs Villarreal: Más de 2.5 goles del Bayer Leverkusen @ 2.57 en Luckia

Es evidente que los anfitriones llegan mucho más motivados a este partido, ya que querrán borrar cualquier posibilidad de eliminación sumando los tres puntos. Los alemanes también podrían beneficiarse de una victoria convincente mientras buscan escalar en la clasificación.

Si el resto de resultados les favorece, todavía podrían lograr un puesto entre los 16 primeros. Eso les permitiría jugar el partido de vuelta en casa en la siguiente ronda.

Aunque no son la fuerza de años recientes, el Bayer Leverkusen aún tiene calidad genuina. Lo demostraron en su victoria a domicilio por 2-0 contra el Manchester City en noviembre. El equipo de Kasper Hjulmand también ha marcado dos veces contra el Newcastle y el PSG en esta campaña.

La semana pasada contra el Ajax, el entrenador del Villarreal, Marcelino, dio descanso a varios jugadores clave. Sin nada en juego, se espera que haga lo mismo en el BayArena. Eso sugiere que el Bayer Leverkusen probablemente saldrá ganador en las apuestas Leverkusen vs Villarreal y anotará más de 2.5 goles.

2ºPronóstico Leverkusen vs Villarreal: El Bayer Leverkusen gana la segunda mitad @ 1.85 en Luckia

Conseguir solo un punto en siete partidos de la Champions League es realmente pobre para el Villarreal. Su buen desempeño en LaLiga sugería que serían capaces de obtener mejores resultados. Jugaron razonablemente bien en sus primeros partidos europeos. Sin embargo, su forma ha caído desde la sorprendente derrota por 1-0 contra el Pafos en noviembre.

El Submarino Amarillo ha encajado nueve goles en sus tres salidas en la Champions League desde entonces. Concedieron dos goles en la segunda mitad en sus derrotas en casa contra el FC Copenhague y el Ajax. Además, han tenido dificultades tras el descanso en sus últimos partidos de liga. Sus dos últimos partidos tuvieron marcadores de 2-0 en la segunda mitad a favor del rival.

Existe la posibilidad de que la diferencia de goles pueda ser un factor decisivo para el Bayer Leverkusen. Eso sugiere que mantendrán la presión, incluso si van por delante al descanso. Los anfitriones tienen un buen valor en el mercado de resultados de la segunda mitad con una probabilidad implícita del 52.6%.

3er Pronóstico Leverkusen vs Villarreal: Alejandro Grimaldo marca en cualquier momento @ 3.35 en Luckia

Además de Xabi Alonso, varios jugadores clave salieron del BayArena en verano. En cambio, Alejandro Grimaldo se quedó. La calidad ofensiva que aporta desde el carril izquierdo ha sido crucial para el reciente éxito de su equipo.

El español ha seguido rindiendo a un alto nivel esta temporada. El delantero Patrik Schick es el único jugador del Leverkusen que supera su cuenta de 5 goles en la Bundesliga. Mientras tanto, Grimaldo ha registrado tres goles en siete apariciones en la Champions League.

La amenaza de gol del jugador de 30 años desde su posición de carrilero es casi inigualable en Europa. El exjugador del Barcelona y Benfica ha registrado un promedio de 2.1 tiros por partido en esta competición esta temporada. Eso es más que cualquiera de los jugadores de ataque del Leverkusen.

Teniendo números ofensivos tan impresionantes, Grimaldo debería brillar en este favorable último partido. Tiene un buen valor en las apuestas Leverkusen vs Villarreal para anotar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 30.3%.