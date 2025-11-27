Levante vs Athletic Club principales apuestas LaLiga | 29/11/2025

+

👑Mejores apuestas Levante vs Athletic Club

Gana Athletic Club⭐ 2.15 en Bwin

Menos de 2.5 goles⭐ 1.70 en Bwin

Marcador exacto 1er tiempo 0-0 ⭐2.70 Bwin

Esperamos una victoria del Athletic Club con un marcador de 0-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Levante vs Athletic Club son cortesía de Bwin, correctas a 16/08/25 a las 11:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Levante recibe al Athletic por la jornada 14 de La Liga en un momento complicado para ambos equipos, que llegan en caída libre pese a haber mostrado señales de mejora en las últimas fechas. El duelo se perfila como una prueba decisiva para medir su reacción.

Cuando parecía que el Levante encontraba una regularidad que lo mantenía en mitad de tabla, el equipo se derrumbó. Cinco jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas lo empujaron hasta la zona de descenso, encendiendo todas las alarmas.

El Athletic tampoco atraviesa un escenario más alentador. Con apenas una victoria en los últimos cinco partidos, el conjunto bilbaíno ve cómo sus aspiraciones se diluyen, especialmente tras su empate más reciente en Champions, que complicó también su panorama europeo.

Ambos equipos han mostrado pequeñas señales de recuperación, pero aún lejos de la contundencia que necesitan para salir del bache. La jornada 14 llega, entonces, como un examen crucial para confirmar si sus avances son reales o solo espejismos.

Por eso, los tres puntos en juego son vitales. Un triunfo daría un respiro inmediato a cualquiera de los dos, aliviaría tensiones y podría marcar el punto de inflexión que tanto Levante como Athletic necesitan con urgencia.

⚽Posibles Alineaciones Levante vs Athletic Club

Posible alineación Levante:

Ryan, Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez, Álvarez, Arriaga, Oriol Rey, Vencedor, Romero, Eyong.

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Navarro, Guruzeta.

1er Pronóstico Levante vs Athletic Club: Gana Athletic Club⭐ 2.15 en Bwin

No es fácil dar un ganador ante el mal momento que viven ambos equipos, pero es posible que el Athletic esté un paso por delante. Aunque atraviesa dificultades, el conjunto bilbaíno ha logrado imponerse con suficiencia a rivales de menor nivel en el torneo, como Real Oviedo y Mallorca.

A pesar de sus altibajos, ese rendimiento frente a equipos de la zona baja sugiere que puede repetir la fórmula ante el Levante, que llega golpeado por sus recientes resultados. El contexto competitivo parece inclinar ligeramente la balanza hacia la visita.

Además, el Athletic no ha perdido en sus últimas cuatro visitas al Levante, con dos victorias y dos empates. Son números que, sumados al momento de ambos, juegan a favor del conjunto bilbaíno.

2° Pronóstico Levante vs Athletic Club: Menos de 2.5 goles⭐1.70 en Bwin

Levante tan solo ha podido marcar dos goles en sus últimos tres partidos, mientras que el Athletic apenas ha anotado uno en sus últimos cuatro. Ambos muestran carencias ofensivas evidentes, lo que anticipa un encuentro de pocas ocasiones claras y mucha cautela.

Con este escenario, la probabilidad de gol es bastante baja, por lo que una apuesta de menos de 2.5 goles o incluso menos de 1.5 resulta factible. Las tendencias recientes de ambos equipos apuntan a un partido muy cerrado.

3er Pronóstico Levante vs Athletic Club: Marcador exacto 1er tiempo 0-0 ⭐2.70 Bwin

Ante un partido que se pronostica cerrado y con un promedio de gol muy bajo, es altamente probable que el primer tiempo termine con el marcador en cero. Las opciones ofensivas pueden ser escasas y la efectividad reciente de ambos deja dudas.

Además, tanto Levante como Athletic vienen de encuentros donde el primer tiempo terminó sin goles, lo que refuerza aún más este escenario. La falta de claridad en ataque se ha vuelto una constante en sus últimos compromisos.

Por ello, apostar a un descanso 0-0 se convierte en una alternativa interesante. La cuota es atractiva y las tendencias recientes de ambos equipos apuntan a un inicio de partido con pocas emociones.