Inter vs Napoli Pronóstico y Apuestas Serie A | 11/01/26

🔝Mejores apuestas Inter vs Napoli

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en MARCAapuestas

Victoria del Inter ⭐ @ 1.74 en MARCAapuestas

Lautaro Martínez marca el primer gol ⭐ @ 5.50 en MARCAapuestas

Predicción de resultado: Inter 1-0 Napoli

Predicción de goleadores: Inter: Lautaro Martínez

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inter vs Napoli son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 10 de enero de 2026 a las 12:20 y sujetas a cambios.

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La tensión es alta el domingo, con el líder Inter actualmente cuatro puntos por delante del Napoli, que está en tercer lugar. El equipo de Cristian Chivu ha encontrado su forma en los últimos dos meses y se ha convertido en el favorito para el título en una carrera muy ajustada. Han comenzado 2026 con dos victorias consecutivas por un margen de dos goles sobre Bologna y Parma.

El Napoli comenzó 2026 con una impresionante victoria 2-0 en Roma contra la Lazio. Sin embargo, sufrieron un duro golpe en el último partido, perdiendo puntos en casa de forma inesperada contra el modesto Verona. Gli Azzurri solo consiguieron empatar 2-2 gracias a los goles en la segunda mitad de Scott McTominay y Giovanni Di Lorenzo.

⚽Alineaciones Probables Inter vs Napoli

Posible alineación del Inter:

Sommer, Akanji, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Henrique, Thuram, Martínez

Posible alineación del Napoli:

Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Elmas, Politano, Hojlund

🔥Las mejores apuestas Inter vs Napoli

1er Pronóstico Inter vs Napoli: Menos de 2.5 goles @ 1.75 en MARCAapuestas

Las mejoras defensivas han sido clave para la capacidad del Inter de lograr una racha ganadora prolongada. Solo han concedido dos goles en sus últimos seis partidos de la Serie A. Solo una vez en 15 partidos en todas las competiciones han concedido más de un gol.

Con tanto en juego, es probable que el partido tenga pocos goles. El Napoli no contará con Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y David Neres por lesiones, lo que limitará su amenaza de gol. Habitualmente se organizan de manera cautelosa fuera de casa, de hecho, el 80% de sus partidos de la Serie A fuera de casa producen menos de 2.5 goles.

Ambos equipos tienen sólidos registros defensivos, con un promedio idéntico de 0.83 goles concedidos por 90 minutos. Por eso, respaldar menos de 2.5 goles parece ofrecer valor en las apuestas Inter vs Napoli con una probabilidad implícita de 56.5%.

2ºPronóstico Inter vs Napoli: Victoria del Inter @ 1.74 en MARCAapuestas

Los apostadores deben sopesar el mal desempeño del Inter en los grandes partidos de esta campaña contra su forma reciente mejorada. Perdieron el partido de ida 3-1 contra el Napoli. Sin embargo, el domingo solo estarán disponibles dos de los jugadores del mediocampo y ataque que fueron titulares en el equipo de Antonio Conte ese día.

Frank Anguissa es una gran ausencia en el centro del campo. Su baja ha contribuido a que el Napoli pierda el 54% de sus partidos fuera de casa esta temporada en todas las competiciones. Ese registro negativo crea serias dudas sobre sus posibilidades de evitar la derrota en San Siro.

El Inter verá una oportunidad para obtener una ventaja clara sobre uno de sus dos principales rivales por el título. Están buscando su séptima victoria consecutiva en la liga. Los anfitriones ofrecen buen valor para lograrlo en las apuestas Inter vs Napoli, con una probabilidad implícita de 57.1%.

3er Pronóstico Inter vs Napoli: Lautaro Martínez marca el primer gol @ 5.50 en MARCAapuestas

Indudablemente, Martínez es el jugador del Inter con más posibilidades de encontrar una ocasión de gol. El delantero argentino es el máximo goleador de la Serie A con 10 goles en lo que va de temporada.

Ha vuelto a su mejor forma en las últimas semanas, anotando seis veces en sus últimos seis partidos de liga. Durante la racha, ha anotado goles de apertura contra Pisa, Como y Atalanta.

Con 9.8 xG, solamente Moise Kean supera al jugador de 28 años en la máxima categoría italiana. El delantero de la Fiorentina también es el único jugador que ha tenido más tiros que Martínez esta temporada. El atacante argentino del Inter promedia 4.31 tiros por 90 minutos en la liga.

Con una probabilidad implícita del 19%, Martínez parece ofrecer valor como apuesta de primer goleador en este partido clave. Esta podría ser la mejor apuesta de nuestras tres opciones.