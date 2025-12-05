Inter Miami vs Vancouver Pronóstico y Apuestas MLS | 06/12/25

👑Mejores apuestas Inter Miami vs Vancouver

Inter Miami -1 (Hándicap 3 vías) ⭐ @ 2.80 en William Hill

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.00 en William Hill

Tadeo Allende anotará en cualquier momento ⭐@ 2.90 en William Hill

Predicción de marcador: Inter Miami 3-1 Vancouver

Predicción de goleadores: Inter Miami: Messi x2, Allende – Vancouver: Müller

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inter Miami vs Vancouver son cortesía de William Hill, correctas a 05 de diciembre a las 16:50 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El equipo de Mascherano, Inter Miami, ha tenido un camino más accesible hacia la Final de la MLS Cup de este año en comparación con Vancouver. Dominaron a New York City 5-1 en la final de la Conferencia Este, con Tadeo Allende anotando tres goles. Es uno de los jugadores clave en un equipo construido alrededor del legendario Lionel Messi.

Antes de esto, derrotaron a Cincinnati FC por 4-0 en su propio estadio. También aseguraron una victoria de 4-0 en su decisiva serie al mejor de tres contra Nashville. Es probable que Mascherano utilice el mismo equipo para la final, prefiriendo a Allende sobre el veterano delantero Luis Suárez.

Por otro lado, Whitecaps ha tenido más obstáculos de cara a este partido. En la Final de la Conferencia Oeste contra San Diego aseguraron una victoria cómoda después de que un jugador del equipo contrario fuera expulsado. Sin embargo, sus rondas anteriores fueron más complicadas.

Vancouver dependió de los penaltis para derrotar a Los Ángeles en las semifinales. Con el mismo método vencieron a Dallas después de que su serie decisiva al mejor de tres terminara en empate. Sin embargo, los Whitecaps anotan con frecuencia, con un promedio de dos goles por partido en sus últimos cinco encuentros.

⚽Alineaciones Probables Inter Miami vs Vancouver

Posible alineación del Inter Miami:

Ríos Novo, Jordi Alba, Weigandt, Falcón, Allen, Busquets, De Paul, Rodríguez, Silvetti, Allende, Messi

Posible alineación del Vancouver:

Takaoka; Johnson, Ocampo, Laborda, Priso, Cubas, Berhalter, Sabbi, Ahmed, Müller, White

🔥Las mejores apuestas Inter Miami vs Vancouver

1er Pronóstico Inter Miami vs Vancouver: Inter Miami -1 (Hándicap 3 vías) @ 2.80 en William Hill

El camino más sencillo de los Herons hacia la Final de la MLS Cup les da una ventaja. Dado que los de Miami derrotaron a New York City con facilidad en su último duelo, es probable que se lleven el título de la MLS el sábado. Inter Miami anotó 81 goles en la temporada regular, mientras que Vancouver marcó 66 goles.

Los equipos solo se han enfrentado una vez antes en la MLS, con los de Messi ganando 2-1 en Vancouver en mayo de 2024.

La ventaja de jugar en casa será otro factor importante aquí. Los Whitecaps deben viajar a Fort Lauderdale para la final. En la MLS, los equipos a menudo tienen un rendimiento pobre en los partidos de visitante debido a las largas distancias de viaje.

2ºPronóstico Inter Miami vs Vancouver: Más de 3.5 goles @ 2.00 en William Hill

Se espera que los goles sigan fluyendo este fin de semana. La MLS se considera una de las ligas domésticas con más goles del mundo. Estos dos equipos anotan incluso más que el promedio de la liga, situado en 3.01 esta temporada. Los partidos que involucran a los Herons y los Whitecaps promediaron 3.56 goles.

Además, cuatro de los últimos cinco partidos de Inter Miami han tenido cuatro o más goles. Mientras tanto, en tres de los últimos cinco encuentros de Vancouver Whitecaps también ha habido cuatro o más goles.

Dadas estas estadísticas, más de 3.5 goles es la opción de valor clara de nuestra serie de apuestas Inter Miami vs Vancouver este fin de semana.

3er Pronóstico Inter Miami vs Vancouver: Tadeo Allende anotará en cualquier momento @ 2.90 en William Hill

Aunque Lionel Messi y Sergio Busquets reciben la mayor atención en Inter Miami, hay otro jugador importante en el tercio final. Tadeo Allende ha sido uno de los mejores fichajes en préstamo de la campaña de la MLS, anotando 19 goles en 36 apariciones en la MLS desde que llegó del Celta de Vigo.

Allende tardó en convertirse en un titular regular en el equipo ya que Luis Suárez era el preferido al comienzo de la temporada. Sin embargo, los problemas de lesiones del uruguayo le dieron a Allende la oportunidad de brillar, y la ha aprovechado con creces.

El jugador de 26 años anotó un hat-trick contra New York City, por lo que respaldarlo para anotar una vez el sábado es una opción sólida en las apuestas Inter Miami vs Vancouver.

+