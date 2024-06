Inglaterra vs Eslovenia Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 25/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovenia por la Eurocopa 2024 el 25/06/24.

Este martes tiene lugar el Inglaterra vs Eslovenia en la última jornada del Grupo C de la Euro 2024 en el Cologne Stadium. Inglaterra suma cuatro puntos tras su empate ante Dinamarca, mientras que Eslovenia acumula dos unidades, dejando el grupo completamente abierto. A Inglaterra le basta con un empate para clasificarse a octavos de final, aunque esto podría dejarle en segundo lugar. Por su parte, Eslovenia buscará su primer triunfo en una Eurocopa en su segunda participación, tras no haber superado la fase de grupos en la edición del 2000.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovenia por la Eurocopa 2024:

Hándicap Asiático: Eslovenia +1.0, +1.5 – 2.050 en bet365

Goles Más/Menos de: Menos de 2.5 – 2.00 en bet365

Jugador Anotará: Harry Kane – 1.95 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovenia son cortesía de bet365, correctas a 24 de junio a las 12:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Inglaterra vs Eslovenia

Eslovenia es, sin duda, la gran responsable de que el Grupo C llegue a la última jornada con total incertidumbre, donde cualquiera de los cuatro equipos puede clasificarse o quedarse a las puertas. Frente a Dinamarca, logró empatar el marcador, mientras que se le escapó el triunfo ante Serbia en el minuto 96, lo que habría significado liderar el grupo. Por eso,en este Inglaterra vs Eslovenia vemos a una Eslovenia con posibilidades de llevarse el triunfo ante Inglaterra con la ayuda del hándicap +1.0, +1.5, considerando su juego meticuloso que va tejiendo durante los partidos.

Aunque los 'Three Lions' nunca han perdido ante Eslovenia en seis enfrentamientos, con cinco victorias y un empate, solo en uno logró imponerse por más de un gol de diferencia. Además, de los cinco partidos de los eslovenos en sus dos participaciones en Eurocopas, empató cuatro y solo perdió uno, ante España en el segundo partido del Grupo C de la edición de 2000, cuando La Roja se impuso por 2-1.

En los últimos dos choques entre Inglaterra y Eslovenia, apenas se ha marcado un gol en total, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta en la que habrá menos de 2.5 goles en el Inglaterra vs Eslovenia. En ninguno de los cuatro partidos del grupo se superaron los dos goles por partido, y ninguno de los equipos logró anotar más de un gol por juego en las dos primeras jornadas del Grupo C.

Harry Kane, la mejor apuesta del Inglaterra vs Eslovenia

El goleador inglés ya firmó un gol ante Dinamarca el pasado jueves y buscará volver a marcar este martes en el Inglaterra vs Eslovenia para llevar a su selección a la siguiente ronda. Harry Kane ha anotado siete goles en sus últimos nueve partidos con el Bayern de Múnich e Inglaterra, y consiguió su quinto gol en una Eurocopa tras los cuatro anotados en la pasada edición.

Con la selección lleva un total de 64 goles y 19 asistencias en 93 partidos, y ante Eslovenia marcó en el triunfo por 1-0 de 2017 en la clasificación para el Mundial de Rusia. Por lo tanto, en este Inglaterra vs Eslovenia pronosticamos otro gol de Harry Kane para seguir engrosando su estadística personal.

