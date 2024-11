Holanda vs Hungría Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League | 16/11/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Holanda vs Hungría por la UEFA Nations League el 16/11/24.

El duelo entre Holanda y Hungría se celebrará en el Ámsterdam Arena este sábado a las 20:45 horas, y será clave para definir el segundo puesto del Grupo 3 de la Liga de Naciones. ¿Qué podemos esperar de este choque y qué dicen las cuotas?

Ambas selecciones llegan con 5 puntos, mientras que Alemania lidera con 10, dejando al vencedor en una buena posición para la última jornada, mientras que el equipo que pierda tendrá un escenario más complicado para el sexto partido.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Holanda vs Hungría por la UEFA Nations League:

Descanso/Tiempo reglamentario: Holanda / Holanda – 2.00 en Casumo

Ambos equipos marcarán: No – 1.95 en Casumo

Marca Gol: Cody Gakpo – 2.25 en Casumo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Holanda vs Hungría son cortesía de Casumo, correctas a 15 de noviembre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Holanda vs Hungría

A pesar de llegar igualados en las posiciones, Holanda parte como favorita ante Hungría, y nuestra recomendación es apostar por una victoria local desde la primera mitad del partido. Los neerlandeses acumulan una racha de seis partidos invictos en casa, de los cuales han ganado cinco y empatado uno, y en cuatro de esos partidos se fueron al descanso con ventaja. Por su parte, Hungría ha tenido problemas fuera de casa, perdiendo en dos de sus tres salidas este año, incluyendo un 5-0 frente a Alemania en su primer partido de esta competición, siendo derrotado desde antes del descanso.

Históricamente, Holanda domina este enfrentamiento, llevándose la victoria en nueve de los últimos diez duelos en todas las competiciones, y en ocho de ellos ya iba por delante al durante la primera mitad. Además, Holanda ha ganado los cinco últimos encuentros en casa contra Hungría, todos por al menos dos goles de diferencia.

En cuanto a nuestra segunda apuesta, consideramos que el pronóstico de ambos equipos no marcan es una buena opción. Holanda ha visto puerta en tres de sus cuatro encuentros recientes, mientras que Hungría no ha logrado marcar en tres jornadas, incluidas sus dos salidas. Esta tendencia de partidos de Hungría en la que ambos no marcan se ha mantenido en 2024, con ocho de sus once partidos sin los dos equipos anotando.

Cody Gakpo, la mejor apuesta del Holanda vs Hungría

Nuestra última recomendación para este encuentro es apostar por un gol de Cody Gakpo. El delantero del Liverpool ha mostrado un buen rendimiento en este torneo, anotando en el partido contra Bosnia y asistiendo en el empate ante Hungría. Además, en la reciente Eurocopa sumó tres goles, siendo uno de los referentes en ataque para el equipo de Ronald Koeman.

En la presente campaña, Gakpo lleva seis goles con el Liverpool, cuatro de los cuales fueron en sus últimos cuatro partidos entre la Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su capacidad goleadora lo convierte en una de las mejores opciones para esta jornada de la Nations League.

