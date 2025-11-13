Cuotas de goleadores de la Liga de Campeones: 5 jugadores a respaldar

Cuotas de goleadores de la Liga de Campeones: 5 selecciones destacadas

Los datos indican que la Champions League de esta temporada está produciendo más goles, y son los sospechosos habituales quienes están complicando a sus rivales. Con 246 goles registrados en la Liga de Campeones esta temporada, vale la pena respaldar a estos cinco goleadores en toda Europa.

Mercado de goleadores

Cuotas

Goleadores Cuota ⭐ Victor Osimhen vs Union SG 1.80 Erling Haaland vs Leverkusen 1.42 Harry Kane vs Arsenal 2.80 Lautaro Martínez vs Atlético de Madrid 3.10 Kylian Mbappé vs Olympiacos 1.60

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽Victor Osimhen: Un gigante del gol finalmente se destaca

Después de marcar un hat-trick en la Jornada 4 de la Liga de Campeones, Osimhen ha escalado a la cima de la tabla de goleadores. Solo ha registrado tres apariciones en la competición esta temporada, tras perderse el primer partido del Galatasaray contra el Eintracht Frankfurt.

Casualmente, ese fue el único partido que el equipo turco ha perdido hasta ahora. Ha anotado en cada uno de sus partidos desde entonces, llevando su cuenta a seis tantos, uno por delante del grupo perseguidor. Osimhen ya ha superado sus números de las tres campañas anteriores en la Liga de Campeones.

Su mejor marca anterior fue de cinco goles en seis encuentros con el Nápoles en la campaña 2022/23. La temporada pasada, anotó seis veces en la Europa League con el Galatasaray, una cifra que ya ha igualado en solo tres partidos de la Liga de Campeones esta temporada.

Con media docena de goles en tres partidos de Champions League, Osimhen promedia dos goles por partido. Se enfrenta al Union Saint-Gilloise en la Jornada 5, un equipo que ya ha concedido 12 goles, sólo superado por el Ajax.

También ha anotado nueve veces en sus últimos seis partidos para club y selección en todas las competiciones. Como resultado, es el candidato ideal para hacer un gol contra los campeones belgas.

⚽Erling Haaland: De vuelta a su mejor versión

Erling Haaland, uno de los tres jugadores con cinco goles esta temporada, está entre los favoritos para la Bota de Oro. El noruego ha estado en una forma deslumbrante desde el comienzo de la temporada. La temporada pasada anotó 31 goles en 43 apariciones en la Premier League, la Liga de Campeones y la FA Cup.

El año anterior, anotó 38 goles en las mismas competiciones. Mientras tanto, en su primera temporada en el Manchester City, anotó 51 goles en 50 partidos. Sin embargo, esa fue su temporada de debut ganando el título de la Liga de Campeones, por lo que hubo un mayor número de partidos.

Para poner esta temporada en contexto, Haaland anotó ocho veces en nueve partidos la pasada campaña. Antes de eso, anotó seis en nueve, uno menos que su marca actual en la competición después de solo cuatro partidos.

Con los equipos buscando lograr victorias contundentes esta temporada para influir en las posiciones y la diferencia de goles, es muy probable que Haaland encuentre más oportunidades para anotar. El City se enfrenta al Bayer Leverkusen a continuación, que ha concedido 10 goles en cuatro partidos.

Eso es música para los oídos de Haaland, sobre todo con su reciente récord de marcar en 12 partidos consecutivos para club y selección. El gran delantero del City ha anotado 27 goles desde el comienzo de la temporada en todas las competiciones para club y selección.

⚽Harry Kane: Esperando atormentar al Arsenal

Si alguna vez ha habido un jugador que atormenta a un club, es Harry Kane al Arsenal. Esto puede resultar extraño, considerando que era fanático del lado rojo del norte de Londres. Sin embargo, su récord está a la vista de todos: fue un prolífico delantero y capitán de sus rivales, el Tottenham.

Kane anotó 15 goles en 21 apariciones contra los Gunners. Es probable que el Arsenal haya tenido suficiente de él, pero está listo para regresar al Emirates Stadium, esta vez con el Bayern Múnich. El capitán de Inglaterra ha prosperado en Alemania.

Anotó 36 goles en su primera temporada en la Bundesliga y ocho de sus primeros doce partidos de Liga de Campeones para los bávaros. Sus hazañas en Europa la temporada pasada fueron fenomenales, con 11 goles en 13 partidos.

Kane está entre los jugadores que ya han anotado cinco goles en solo cuatro jornadas. Los 14 goles del Bayern en Liga de Campeones destacan su poderío ofensivo, con Kane liderando el ataque.

Ha encontrado la red nueve veces en sus últimos 10 encuentros para club y selección. Su primer partido en blanco fue contra el PSG, pero bien podría ser el hombre que finalmente perfore la defensa del Arsenal, especialmente considerando su historia.

⚽Lautaro Martínez: Prosperando en la Liga de Campeones

La temporada pasada, Lautaro Martínez guió a su equipo hasta la final de la Champions League, aunque acabaron siendo desmantelados por el PSG. No obstante, el delantero argentino jugó un papel significativo en el proceso. Martínez anotó nueve goles en 14 apariciones en la competición la temporada pasada.

En comparación, su forma doméstica fue menos impresionante. Anotó solo 12 goles en 31 encuentros en la Serie A, lo que destaca su afinidad por la competición europea. La temporada pasada, promedió 0.64 goles por partido en Liga de Campeones y 0.39 por partido en la liga.

Esta temporada, Martínez se perdió el primer partido y comenzó en el banquillo. Sin embargo, ha anotado en cada una de sus tres apariciones en la Liga de Campeones. Aunque no ha sido muy prolífico recientemente, con solo dos goles en sus últimos cinco partidos, ambos llegaron en Europa.

Por eso se encuentra justo detrás del grupo de jugadores con cinco goles. Con cuatro partidos por jugar, no puedes evitar respaldarlo para que aparezca en el marcador. Su próximo oponente es el Atlético de Madrid, un equipo contra el que aún no ha anotado.

De todos modos, el Atleti no está siendo excelente esta temporada, encajando cuatro goles contra el Arsenal. Han concedido nueve tantos en cuatro partidos, lo que ofrece alguna esperanza para Lautaro Martínez.

⚽Kylian Mbappé: Preparado para romper su propio récord

La mayor cantidad de goles de Mbappé en una sola campaña de la Liga de Campeones es ocho, una marca que alcanzó dos veces con el PSG. En su temporada debut con el Real Madrid logró anotar siete goles en 14 apariciones.

Esta temporada, la estrella francesa ya ha anotado cinco goles en cuatro partidos, solo tres menos que su mejor marca personal en la competición. Sin duda, está preparado para superar los ocho goles esta vez, a pesar de no haber anotado en sus dos últimos partidos de la Liga de Campeones.

Mbappé también ejecuta penaltis, con tres de sus cinco goles anotados desde los once metros. Sin embargo, también puede anotar desde lejos, ya que es el único jugador en esta lista que ha anotado desde fuera del área.

El número nueve del Real Madrid ha sido eficiente en LaLiga; ha anotado 13 goles en 11 apariciones, y espera trasladar esa forma a Europa. Sus últimos 10 partidos en todas las competiciones para club y selección entregaron 12 goles.

La buena noticia para Mbappé es que se mide al Olympiacos a continuación, un equipo que ya ha concedido nueve goles en cuatro partidos. Aún no ganaron ningún partido y encajaron seis contra el eterno rival del Real Madrid, el Barcelona. Esto le da a Mbappé y compañía muchas razones para ser optimistas.