Girona vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 30/11/25

+

👑Mejores apuestas Girona vs Real Madrid

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.00 en Sportium

Vladyslav Vanat marcará en cualquier momento ⭐ @ 3.00 en Sportium

Kylian Mbappé marcará primero ⭐@ 3.30 en Sportium

Predicción de marcador: Girona 2-2 Real Madrid

Predicción de goleadores:

Girona: Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi

Real Madrid: Kylian Mbappé x2

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Real Madrid son cortesía de Sportium, correctas a 29 de noviembre a las 12:00 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Sportium España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Ha sido una semana llena de acontecimientos para el Real Madrid. Solo pudieron empatar 2-2 contra el recién ascendido Elche el fin de semana pasado, lo que redujo su ventaja en la cima de La Liga a solo un punto sobre el Barcelona.

Los Blancos siguieron con una victoria de 4-3 ante el Olympiacos en la Liga de Campeones, donde Mbappé anotó todos sus goles en un partido notable en Grecia.

El Girona es el siguiente rival, y los catalanes están actualmente estancados en los últimos tres puestos. Sin embargo, esto se debe en gran medida a un inicio de temporada muy pobre. Su forma actual es mucho mejor, logrando un excelente empate 1-1 contra el Real Betis el fin de semana pasado.

⚽Alineaciones probables Girona vs Real Madrid

Posible alineación del Girona:

Gazzaniga, Moreno, Reis, Martínez, Rincón, Martín, Witsel, Ounahi, Gil, Vanat, Tsygankov

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé

🔥Las mejores apuestas Girona vs Real Madrid

1er Pronóstico Girona vs Real Madrid: Más de 3.5 goles @ 2.00 en Sportium

El Real Madrid estuvo sin cuatro defensores centrales y su portero titular a mitad de semana. Courtois debería regresar el domingo, pero todavía tienen dudas sobre sus centrales. Esto sugiere que podrían ser vulnerables en la defensa una vez más.

Su visita a Elche el fin de semana pasado también fue muy abierta, generando un combinado de 4.8 xG. Es probable que haya goles contra un equipo de Girona dirigido por uno de los entrenadores más positivos de LaLiga.

Los catalanes también tienen dudas de selección en la defensa. Su defensor más experimentado, Daley Blind, está lidiando con una lesión. Tres de sus primeros siete partidos de liga en casa han producido más de 3.5 goles en total. Parece haber valor en respaldar una repetición aquí con una probabilidad implícita del 50%.

2ºPronóstico Girona vs Real Madrid: Vladyslav Vanat marcará en cualquier momento @ 3.00 en Sportium

El Girona se movió mucho al final del mercado de traspasos y parece haber realizado algunos fichajes astutos. Azzedine Ounahi ha impresionado en el mediocampo, mientras que Vladyslav Vanat se ha asentado rápidamente en la delantera.

El ucraniano ha marcado tres veces en sus primeros 10 partidos en La Liga. Participó en una trabajada jugada de equipo para anotar contra el Betis la última vez. Con el extremo Bryan Gil ahora de vuelta tras una lesión, el delantero está comenzando a recibir más servicios.

El Real Madrid defiende con una línea muy alta, lo que debería dejar huecos para que Vanat los explote. También podría beneficiarse de oportunidades aéreas, ya que Los Blancos parecen vulnerables a los centros a mitad de semana.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos defensivos, respaldar a Vanat para marcar en cualquier momento en las apuestas Girona vs Real Madrid parece tener valor.

3er Pronóstico Girona vs Real Madrid: Kylian Mbappé marcará primero @ 3.30 en Sportium

Mbappé había pasado por una ligera caída de forma antes del viaje del Real Madrid a Grecia. Sin embargo, tuvo tu impresionante retorno con un póker de goles en Pireo. La combinación de velocidad y habilidad del francés podría ser demasiado para una defensa inexperta del Girona el domingo.

Mbappé ya ha anotado 22 goles en 18 apariciones para su club esta temporada. Ningún jugador ha marcado más goles en LaLiga. Ell delantero de 26 años promedia 4.8 intentos por partido, la cifra más alta en la máxima categoría española.

El 50% de los goles de Mbappé para el club esta temporada han llegado antes del descanso. El francés ya ha marcado primero en cinco ocasiones en la liga. Esto lo convierte en el candidato destacado para hacerlo aquí y lo apoyamos en las apuestas Girona vs Real Madrid.