Girona vs Leganés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 02/11/24

Girona vs Leganés

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Girona vs Leganés por LaLiga el 02/11/24

El Girona se enfrentará al Leganés en Montilivi este sábado a las 16:15 horas por la jornada 12 de LaLiga y aquí te traemos toda la información para que hagas tus apuestas con conocimiento.

Aunque ambos equipos han empezado esta temporada con objetivos distintos: el Girona aspirando a puestos europeos y el Leganés centrado en la permanencia, la realidad muestra que apenas les separa un punto en la tabla por lo que este duelo asoma más parejo de lo imaginado.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Girona vs Leganés por LaLiga 2024/25:

Resultado Final: Girona – 1.60 en bet365

Goles – Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.72 en bet365

Córners - Adicionales: Más de 8 – 1.80 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Leganés son cortesías de bet365, correctas a 01 de noviembre a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Girona vs Leganés

Tras la última jornada, donde el Girona perdió ante Las Palmas y el Leganés consiguió una contundente victoria frente al Celta, los gerundenses cuentan con 12 puntos, mientras que los pepineros suben a 11. A pesar de esta paridad en la tabla, recomendamos apostar por un triunfo del local en el Girona vs Leganés, respaldado por las cuotas que lo posicionan como favorito.

Aunque el rendimiento del Girona en Montilivi ha sido irregular con victorias y derrotas, el Leganés no ha logrado ganar fuera de casa desde su regreso a Primera, lo que inclina las probabilidades a favor de los locales.

En cuanto a sus enfrentamientos previos, de las 12 veces que se han medido, principalmente en Segunda División, el Leganés solo ha ganado una vez, mientras que el Girona ha triunfado en seis y han empatado en cinco. El último choque en Montilivi fue una victoria clara para los blanquivermells, que ganaron 3-0 en la temporada 2021/22.

Además, prevemos un partido con menos de 2.5 goles. El Girona no ha superado esta cifra en sus últimos tres encuentros entre Liga y Champions, al igual que en siete de las once jornadas disputadas. Por su parte, el Leganés ha mantenido sus partidos con menos de tres goles en ocho de ellos. Cabe destacar que en siete de los últimos nueve duelos entre ambos equipos, no se superaron los 2.5 goles.

Los córners, la mejor apuesta del Girona vs Leganés

Respecto a los córners, la apuesta ideal para el Girona vs Leganés es la de más de 8 tiros de esquina en el Girona vs Leganés. En tres de los últimos cuatro partidos del Girona como local, se han superado los 8 córners, mientras que el Leganés también ha registrado más de 8 saques de esquina en cinco de sus siete salidas en toda competencia de este curso, incluyendo los enfrentamientos recientes ante el Rayo, el Atlético en Liga y el Cuidad De Lucena en Copa del Rey.

Asimismo, en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre Girona y Leganés se sancionaron más de 8 córners, por lo que consideramos que esta tendencia podría continuar en el choque de este sábado.

Mejores casas de apuestas Girona vs Leganés

