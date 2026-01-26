Girona vs Getafe principales apuestas LaLiga | 26/01/2026

👑Mejores apuestas Girona vs Getafe

Gana Girona⭐ @2.04 en MARCAapuestas

Getafe cero goles totales ⭐ @1.95 en MARCAapuestas

Vladyslav Vanat marca gol⭐@2.85 en MARCAapuestas

Esperamos una victoria de Girona con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Getafe son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 26/01/26 a las 13:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Girona y Getafe cierran la jornada 21 de LaLiga en un duelo que enfrenta dos realidades muy distintas, pero con un objetivo en común: alejarse de la zona de descenso y ganar tranquilidad en la tabla.

Tras un pobre rendimiento en el primer semestre del campeonato, todo parecía indicar que el Girona tendría muchas dificultades para salir del fondo. Sin embargo, el arranque de año con tres victorias consecutivas ha supuesto un giro total para el equipo.

Esa racha positiva le permitió al Girona tomar aire, escalar posiciones y ubicarse en el puesto 13. Aunque el descenso aún no está lejos, una nueva victoria lo consolidaría en la mitad de la tabla, donde varios equipos se encuentran igualados en puntos.

El panorama es muy distinto para el Getafe. El conjunto azulón había firmado un primer semestre prometedor, manteniéndose dentro de los ocho primeros y dejando buenas sensaciones en su juego.

No obstante, el rendimiento cayó de forma abrupta en diciembre y el inicio de año ha sido muy negativo. Con seis derrotas en los últimos siete partidos, el Getafe se encuentra a solo un puesto y dos puntos de la zona de descenso, por lo que una nueva caída no es opción si quiere recuperar nivel y escapar del fondo.

⚽Posibles Alineaciones Girona vs Getafe

Posible alineaciónGirona:

Gazzaniga, Rincón, Reis, Blind, Moreno, Martin, Arnau, Tsygankov, Lemar, Gil, Vanat

Posible alineaciónGetafe:

Soria, Iglesias, Duarte, Rico, Nyom, Muñoz, Milla, Martin, Arambarri, Liso, Satriano

1er Pronóstico Girona vs Getafe: Gana Girona⭐@2.04 en MARCAapuestas

Aunque el historial reciente entre Girona y Getafe muestra un balance parejo, el momento actual inclina claramente la balanza a favor del conjunto local. El Girona llega con tres victorias consecutivas y un rendimiento claramente ascendente.

Además, el equipo catalán solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos como local, una estadística que refleja una regularidad importante en casa y una mejora sostenida en su funcionamiento colectivo.

El Getafe, en cambio, atraviesa una racha muy negativa, con siete partidos consecutivos sin ganar y un nivel de juego bastante bajo. A esto se suma su pobre desempeño como visitante, donde apenas ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas, por lo que todo apunta a una victoria del Girona.

2° Pronóstico Girona vs Getafe: Getafe cero goles totales ⭐@1.95 en MARCAapuestas

Dos victorias consecutivas con el arco en cero hablan muy bien no solo del nivel ofensivo del Girona, sino también de un funcionamiento defensivo mucho más sólido, dejando atrás una etapa en la que recibía goles en exceso.

Enfrente estará un Getafe con serias limitaciones en ataque: apenas dos goles en los últimos cinco partidos y tres encuentros sin marcar reflejan con claridad sus dificultades ofensivas.

Un equipo que prioriza el orden y la seguridad defensiva por encima del ataque suele generar menos situaciones de gol. Por el buen momento defensivo del Girona y el bajo rendimiento ofensivo del Getafe, existen grandes probabilidades de que el conjunto visitante se quede sin anotar.

3er Pronóstico Girona vs Getafe: Vladyslav Vanat marca gol⭐@2.85 en MARCAapuestas

Vladyslav Vanat ha sido un jugador clave en la remontada del Girona y uno de los grandes responsables del notable arranque de año del equipo. Su presencia en ataque ha sido determinante para cambiar la dinámica del conjunto catalán.

El delantero ucraniano ha anotado en los últimos tres partidos, todos ellos victorias para el Girona, consolidándose como uno de los atacantes con mejor rendimiento en las jornadas recientes.

Además, llega tras marcar un doblete frente al Espanyol, lo que confirma su gran momento de forma. Ante un Getafe que viene mostrando fragilidad defensiva, todo apunta a que Vanat tiene buenas opciones de volver a convertir.

