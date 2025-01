Girona vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 29/01/25

Girona vs Arsenal

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Girona vs Arsenal por Champions League el 29/01/25..

Mejores apuestas Girona vs Arsenal

Gana Arsenal ⭐ @1.58 en Gran Madrid

Leandro Trossard anotará en cualquier momento ⭐ @3.10 en Gran Madrid

Menos de 2.5 goles ⭐@2.10 en Gran Madrid

Se espera que el Arsenal gane contra el Girona con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Arsenal son cortesía de Gran Madrid, correctas a 29 de enero a las 15:30 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Arsenal viaja a España con un pie en octavos de la Champions League. Estarán ansiosos por cerrar su campaña con fuerza contra el Girona.

Las actuaciones de los anfitriones no han estado a la altura en la competición. Perdieron seis de sus siete partidos, fallando finalmente en su intento de terminar entre los 24 primeros.

Habiendo perdido 1-0 contra el AC Milan en San Siro, el Girona juega por orgullo. Sin embargo, su enfoque podría cambiar a medida que buscan escalar en la tabla de LaLiga.

El Arsenal registró una convincente victoria de 3-0 contra el Dinamo Zagreb y está cómodamente posicionado entre los ocho primeros. Los Gunners podrían querer rotar mientras continúan persiguiendo al Liverpool por el título de la Premier League. Aun así, Mikel Arteta se centrará en asegurar que su equipo siga ganando siempre que sea posible.

Alineaciones Probables Girona vs Arsenal

Posible alineación del Girona:

Gazzaniga; Juanpe, Arnau, David López, Francés; van de Beek, Romeu, Herrera; Asprilla, Tsygankov, Abel Ruiz,

Posible alineación del Arsenal:

Raya; Zinchenko, Gabriel, Kiwior, Timber; Rice, Jorginho, Ødegaard; Sterling, Martinelli, Trossard

Las mejores apuestas Girona vs Arsenal

1er Pronóstico Girona vs Arsenal: Gana Arsenal @1.58 en Gran Madrid

La primera de nuestras apuestas Girona vs Arsenal se centra en que los visitantes registren otra victoria. La principal razón es que el Girona ha perdido seis de sus siete partidos de la Champions League, y el equipo español no ha podido competir al nivel requerido.

Mientras tanto, el Arsenal ha seguido mejorando. Su victoria por 3-0 sobre el Dinamo Zagreb era esperada, pero aún así fue muy impresionante.

Con el Girona fuera de forma y sin nada por lo que jugar, el Arsenal puede mantener su racha ganadora y sumar otros tres puntos.

2ºPronóstico Girona vs Arsenal: Leandro Trossard anotará en cualquier momento @3.10 en Gran Madrid

La segunda de nuestras apuestas Girona vs Arsenal se centra en un goleador alternativo. Con un calendario apretado por delante, es probable que los visitantes roten, y podríamos ver a Leandro Trossard entrar en el once inicial.

El belga ha estado en buena forma últimamente, habiendo marcado contra sus rivales acérrimos Spurs. También proporcionó dos asistencias en los partidos contra Aston Villa y Dinamo Zagreb.

El Girona ha concedido 11 goles en sus siete partidos hasta la fecha, y también podrían rotar su plantilla. Su mejor once no ha estado a la altura, pero Trossard tiene una buena oportunidad de anotar si se incluye en el once inicial.

3er Pronóstico Girona vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @2.10 en Gran Madrid

Con ambos equipos probablemente rotando, podríamos ver un juego más relajado ya que el Girona está eliminado y el Arsenal tiene casi sellado su pase a octavos. Ambos equipos tienen sus propios objetivos en sus ligas domésticas, que pueden tener prioridad.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha expresado su preocupación por el gol del equipo. Sin embargo, en cuanto a goles en contra, solamente han concedido en dos ocasiones.

El Girona, por otro lado, también está teniendo dificultades frente al gol. Con solo cuatro en sus siete partidos, no se espera que aumenten esa cifra.