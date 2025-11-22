Getafe vs Atlético de Madrid principales apuestas LaLiga | 23/11/2025

+

⚽Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Getafe recibe al Atlético después de la fecha FIFA en un duelo que promete mucha paridad. Ambos llegan con dinámicas distintas, pero con argumentos para competir de igual a igual.

El conjunto azulón se mantiene como uno de los equipos más regulares del campeonato. Su solidez le ha permitido mantenerse competitivo en prácticamente todas sus presentaciones.

Con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos, Getafe muestra un equilibrio que lo ubica en la octava posición de la tabla. Su rendimiento en casa sigue siendo uno de sus principales respaldos.

Atlético, por su parte, llega con cuatro victorias consecutivas y se acerca a la pelea por la punta de la liga. El equipo de Simeone busca mejorar su rendimiento como visitante, un aspecto que podría ser clave en la lucha por el título.

Si bien el Atlético ha logrado imponerse en los enfrentamientos más recientes ante Getafe, el equipo azulón ha demostrado ser un rival incómodo para cualquiera en la liga y difícil de superar en su estadio.

🔥Posibles Alineaciones Getafe vs Atlético de Madrid

Posible alineación Getafe:

Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenía, Milla, Arambarri, Da Costa, Mayoral, Liso.

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena, Griezmann, Álvarez.

1er Pronóstico Getafe vs Atlético de Madrid: Gana Atlético

Aunque Getafe viene siendo un rival incómodo, el Atlético llega en un nivel superlativo y aparece como amplio favorito para ganar el partido. La solidez y continuidad en su rendimiento lo respaldan plenamente.

Getafe ha ido perdiendo efectividad en casa, donde solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros. En contraste, el Atlético viene de imponerse en su más reciente partido como visitante, mostrando una clara mejoría fuera del Metropolitano.

Además, el Atlético ha ganado en tres de sus últimas cuatro visitas a Getafe, y por el momento que atraviesa, la probabilidad de una nueva victoria es considerablemente amplia.

2°PronósticoGetafe vs Atlético de Madrid: No marcan ambos equipos y menos de 2.5 goles

Los partidos del Getafe vienen siendo bastante cerrados esta temporada. Es un equipo férreo en defensa, pero que genera pocas opciones de gol, lo que condiciona el ritmo y las cifras de cada encuentro.

Solo uno de los últimos cinco partidos del Getafe como local ha terminado con más de 2.5 goles. Además, el cero en el marcador ha sido habitual, apareciendo en cuatro de sus últimos cinco duelos, reflejo de su estilo compacto y de poca producción ofensiva.

Enfrentando al Atlético, algún equipo se ha ido en cero en tres de los últimos cinco partidos entre ambos. Con estos antecedentes, una apuesta combinada resulta muy interesante para este encuentro.

3erPronósticoGetafe vs Atlético de Madrid: Antoine Griezmann anota gol

Tras su regreso al Atlético, Griezmann se ha convertido nuevamente en una solución ofensiva clave para Simeone. Su influencia en el juego ha crecido y hoy es uno de los pilares del ataque rojiblanco.

Ahora, quizá más inteligente que habilidoso, se ha transformado en un atacante creativo y certero. Su lectura de juego y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo hacen indispensable.

Griezmann ha anotado en los dos partidos más recientes de liga para el Atlético y atraviesa un nivel competitivo importante. Sin duda, es una opción de apuesta interesante por su alta probabilidad de gol.