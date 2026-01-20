Galatasaray vs Atlético: Apuestas de la Champions League | 21/01/2026

👑Mejores apuestas Galatasaray vs Atlético de Madrid

Gana Atlético⭐ @2.05 en Codere

No marcan ambos equipos ⭐ @2.55 en Codere

Alexander Sorloth marca gol ⭐ @2.10 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 0-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Galatasaray vs Atlético de Madrid son cortesía de Codere, correctas a 20/01/26 a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Galatasaray recibe al Atlético de Madrid en un momento clave de la Champions League, en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. El margen de error es mínimo y cualquier resultado puede marcar el rumbo final en la competencia.

El conjunto turco se encuentra actualmente en zona de clasificación a los playoffs de 16avos, pero no puede permitirse relajarse. Varios equipos le pisan los talones y un tropiezo podría sacarlo rápidamente de los puestos de acceso.

Como local, Galatasaray ha mostrado un rendimiento irregular: ha sabido hacerse fuerte en algunos partidos, pero también ha dejado dudas defensivas en varias ocasiones. Aun así, llega con un balance reciente de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros.

El Atlético de Madrid afronta este compromiso con números muy similares, ya que también suma tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En estos momentos se ubica dentro de los ocho primeros, lo que le permitiría clasificar directamente a octavos de final.

Sin embargo, sostener esa posición en las dos fechas restantes no será sencillo, con rivales como Liverpool y Borussia Dortmund al acecho. Aunque el equipo de Simeone ha estado a la altura en esta Champions, su rendimiento como visitante no ha sido el mejor, lo que añade un punto de incertidumbre al desarrollo del partido.

⚽Posibles Alineaciones Galatasaray vs Atlético de Madrid

Posible alineaciónGalatasaray:

Cakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmali, Lemina, Gundogan, Sané, Akgun, Yilmaz, Icardi

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Barrios, Baena, Álvarez, Sorloth

1er Pronóstico Galatasarayvs Atlético de Madrid: Gana Atlético⭐@2.05 en Codere

Tan solo una victoria en los últimos tres partidos como local deja en evidencia que Galatasaray no ha sido del todo confiable en su estadio. Esta irregularidad puede pasar factura ante un rival exigente como el Atlético de Madrid, frente al cual el equipo turco podría mostrar debilidades.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega en buena forma competitiva y con argumentos suficientes para intentar imponer condiciones en territorio turco. Su solidez táctica y experiencia en este tipo de escenarios le permiten afrontar el partido con confianza.

Además, el historial respalda al Atlético: en los siete enfrentamientos disputados a lo largo de la historia, Galatasaray nunca ha logrado vencerlo.

El equipo español incluso ha salido victorioso en sus tres últimas visitas, por lo que las probabilidades se inclinan a su favor, ya que, pese a no haber tenido los mejores resultados como visitante, cuenta con un nivel competitivo superior.

2° Pronóstico Galatasaray vs Atlético de Madrid: No marcan ambos equipos ⭐@2.55 en Codere

Los partidos entre ambos equipos casi siempre han sido duelos muy cerrados, en los que los goles no aparecen en grandes cantidades. De hecho, el marcador con cero se ha presentado en cinco de los siete enfrentamientos que han disputado, reflejando la paridad y el enfoque defensivo que suele marcar estos cruces.

En un momento clave de la fase de grupos, es lógico que las precauciones se impongan y que ambos conjuntos prioricen el orden táctico por encima del riesgo. Por el contexto y los antecedentes recientes, las probabilidades de que ambos equipos marquen se mantienen bajas.

3er Pronóstico Galatasaray vs Atlético de Madrid: Alexander Sorloth marca gol ⭐ @2.10 en Codere

Alexander Sorloth se ha convertido en la principal carta goleadora del equipo en los últimos encuentros. El delantero atraviesa un gran momento, está en racha y su nivel viene creciendo partido a partido, mostrando cada vez más confianza frente al arco.

Viene de marcar gol en los dos últimos partidos de liga y además anotó en la Supercopa ante el Real Madrid, confirmando su buen estado de forma. Estos registros refuerzan su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo.

Sorloth se ha consolidado como titular junto a Julián Álvarez, aportando goles importantes en momentos clave. Todo apunta a que será de la partida ante Galatasaray, y se espera que pueda encontrar una nueva oportunidad para marcar.

