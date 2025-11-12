Francia vs Ucrania Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 13/11/25

👑Mejores apuestas Francia vs Ucrania

Empate/Francia (Al descanso/final) ⭐ @ 3.75 en Gran Madrid

Francia- menos de 2.5 goles ⭐@ 1.76 en Gran Madrid

Mitad con más goles-Segunda mitad ⭐@ 2.05 en Gran Madrid

Predicción de marcador: Francia 2-0 Ucrania

Predicción de goleadores:Francia: Mbappé, Barcola – Ucrania: N/A

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Ucrania son cortesía de Gran Madrid, correctas a 12 de noviembre a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Francia y Ucrania se enfrentan el jueves por la noche en el Parc des Princes. Si los ucranianos evitan la derrota, tendrán muy de cara el segundo puesto en el Grupo D de la clasificación para el Mundial 2026.

Deschamps ha realizado algunos cambios notables en su equipo para la quincena internacional de noviembre. N’Golo Kanté está de vuelta en el equipo después de estar casi un año fuera. Kanté está en excelente forma con el campeón defensor de la Saudi Pro League, Al Ittihad, y ayudará a proteger la defensa francesa.

Rayan Cherki y Randal Kolo Muani regresan al equipo, mientras que el talismán del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mantiene su lugar. Les Bleus aún extrañan a jugadores como Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni debido a lesiones.

Los ucranianos se vieron obligados a hacer cambios en su equipo nacional para las próximas eliminatorias del Mundial. Las lesiones de Volodymyr Brazhko y Arseniy Batagov crearon oportunidades para Yegor Nazaryna y Taras Mykhavko.

Ucrania está actualmente tres puntos por delante de Islandia, que ocupa el tercer puesto, con solo dos partidos clasificatorios por jugar. Su último encuentro de la fase es contra Islandia en casa el domingo. Asegurar al menos un punto contra los franceses significaría que su destino de clasificación permanece completamente bajo su control.

⚽Alineaciones Probables Francia vs Ucrania

Posible alineación del Francia:

Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernández, Kanté, Camavinga, Barcola, Olise, Ekitike, Mbappé

Posible alineación del Ucrania:

Trubin, Konoplya, Mykolenko, Zabarnyi, Matviyenko, Hutsulyak, Sudakov, Malinovskyi, Ocheretko, Yarmolyuk, Dovbyk

🔥Las mejores apuestas Francia vs Ucrania

1er Pronóstico Francia vs Ucrania: Empate/Francia (Al descanso/final) @ 3.75 en Gran Madrid

Basado en la última victoria de Ucrania en las eliminatorias del Mundial sobre Azerbaiyán, se espera que se alineen con un sistema 4-5-1 en París. El equipo de Serhiy Rebrov hará todo lo posible para contener a Francia el mayor tiempo posible llenando el mediocampo.

Intentarán mantener el balón alejado de jugadores como Bradley Barcola, Hugo Ekitike y Kylian Mbappé. Dado que un empate dejaría a Ucrania en control de su situación de playoff de clasificación, harán todo lo posible para mantener a raya a los franceses.

Dada la potencia de fuego a disposición de Deschamps, el equipo local podría romper la resistencia ucraniana en la segunda parte. Apostar por una victoria local después de un empate al descanso parece una jugada razonable con una probabilidad modesta del 23.81%.

2ºPronóstico Francia vs Ucrania: Francia- menos de 2.5 goles @ 1.76 en Gran Madrid

Francia ha marcado nueve goles en cuatro partidos de clasificación para el Mundial 2026. Ucrania solo ha concedido siete goles en cuatro partidos, por lo que los datos sugieren que Francia no marcará más de dos goles en París.

Con jugadores como Doué y Dembélé aún fuera, el equipo francés dependerá de Mbappé y Ekitike. Sin embargo, este dúo ha tenido un gran desgaste jugando para sus respectivos clubes, por lo que la quincena internacional de noviembre no llega en el mejor momento.

Dado que Ucrania seguramente mantendrá una defensa cerrada en el Parc des Princes, probablemente harán que sea aún más difícil para Francia marcar regularmente. Por eso hay valor en apoyar que Francia marcará dos goles o menos el jueves con una probabilidad del 57.14% en las apuestas Francia vs Ucrania.

3er Pronóstico Francia vs Ucrania: Mitad con más goles-Segunda mitad @ 2.05 en Gran Madrid

Partiendo de que los ucranianos probablemente frustrarán a Francia al principio, apostar a que la segunda mitad tendrá más goles que la primera también puede ofrecer buen valor. Actualmente, la probabilidad de esta apuesta es del 48.78%.

Aunque Didier Deschamps tendrá unos días para trabajar con sus jugadores, la mayoría de ellos tuvieron agendas muy ocupadas durante octubre. Con la clasificación para el Mundial casi asegurada, los franceses pueden conformarse con comenzar el partido lentamente.

La falta de Désiré Doué y Ousmane Dembélé puede tener un gran impacto. Más de dos tercios (67%) de los goles de Francia han llegado en la segunda mitad de los partidos de clasificación en esta campaña.

Más de la mitad (57%) de los goles concedidos por Ucrania ocurrieron después del descanso. Esperamos una segunda mitad con más goles en la última de nuestras apuestas Francia vs Ucrania.

