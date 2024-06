Francia vs Polonia Apuestas y Pronóstico Euro 2024 | 25/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Francia vs Polonia por la Eurocopa 2024 el 25/06/24.

El BVB Stadion Dortmund acogerá un nuevo partido de la Eurocopa 2024, en esta ocasión el que enfrentará a Francia, uno de los favoritos a llevarse el título, y a Polonia, la primera eliminada del torneo tras caer en sus dos primeros encuentros. Los franceses vencieron a Austria por la mínima en su debut, y empataron sin goles contra los Países Bajos, compartiendo así el liderato del Grupo D.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Francia vs Polonia por la Eurocopa 2024:

Descanso/Final: 1/1 - 1,78 en Luckia

Ambos equipos marcarán: No - 1,72 en Luckia

Rango de goles: 2-3 goles - 2,05 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Polonia son cortesía de Luckia, correctas a 24 de junio a las 12:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Francia vs Polonia

Francia saltará al campo este martes con la necesidad de sumar ante una Polonia que ha decepcionado en sus dos primeros partidos y que se despedirá del torneo. La selección dirigida por Didier Deschamps no tuvo sus mejores actuaciones en los primeros dos encuentros, aunque le bastó para depender de sí misma en la última jornada del grupo. En el primer partido ante Austria se adelantó antes del descanso, al igual que en seis de sus ocho partidos de clasificación, lo que nos lleva a nuestra primera apuesta de este Francia vs Polonia: que Francia ganará ambas mitades.

Polonia ha tenido muchas dificultades en sus dos primeros partidos debido a las ausencias de sus delanteros Robert Lewandowski y Karol Swiderski, quienes apenas han sumado minutos en esta Eurocopa, y aunque no partía como favorita en el grupo, no esperaba quedar eliminada antes del último partido. De todas maneras, su camino hasta este torneo no fue fácil, ya que quedó tercera en un grupo clasificatorio sin selecciones de renombre y accedió por la vía de la repesca. En esa fase clasificatoria apenas ganó tres partidos y comenzó perdiendo desde la primera mitad en tres de los ocho encuentros.

Además, Francia no pierde ante Polonia desde hace ocho enfrentamientos, el último en un amistoso de 1982. En los octavos de final de Catar 2022 se vieron las caras por última vez, con triunfo francés por 3-1 y un primer tiempo de 1-0 gracias a un gol de Olivier Giroud en el minuto 44. A su vez, en cinco de los últimos ocho choques entre ambos, Polonia no anotó, lo que nos lleva a nuestro segundo pronóstico: que ambos equipos no marcarán.

Francia debe mostrar su poderío ofensivo

La ausencia de Kylian Mbappé resintió el ataque francés en el último partido contra Países Bajos, donde no lograron batir la portería de Bart Verbruggen. De todas maneras, en el encuentro anterior contra Austria, el único tanto del partido fue un gol en propia puerta, lo que demuestra que la ofensiva francesa debe mejorar, independientemente de quiénes estén en el campo.

Francia anotó 29 goles en la fase de clasificación, incluyendo el histórico 14-0 contra Gibraltar, y marcaron en todos sus partidos de la fase clasificatoria, por lo que necesita recuperar esa forma para llegar enfocados a los octavos de final.

Polonia, por su parte, recibió dos goles ante Países Bajos y tres ante Austria, así que pronosticamos en este Francia vs Polonia que el conjunto francés podrá hacer lo propio contra un equipo sin aspiraciones en el torneo. Por ello, nuestra apuesta es que habrá entre 2 y 3 goles totales en este Francia vs Polonia.

