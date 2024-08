Pronóstico Francia vs España Apuestas Olimpiadas 2024 | 09/08/24

Pronóstico Francia vs España, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas Francia vs España en la final de los Juegos Olímpicos 2024

Este viernes a las 18:00 horas en el Parque de los Príncipes, España se enfrentará a Francia en lo que será su cuarta final olímpica y segunda consecutiva en busca de su segundo oro en el fútbol masculino tras el logro de Barcelona '92.

La Roja ganó sus dos primeros partidos del Grupo C, asegurando su clasificación, aunque cayó en la tercera fecha contra Egipto. y eliminó a Japón y Marruecos para llegar al duelo decisivo.

Francia llega con cinco triunfos consecutivos, aunque necesitó de la prórroga en su último juego frente a Egipto. Esta será su segunda final olímpica tras obtener el oro en Los Ángeles 1984.

Nuestro pronóstico Francia vs España

La final de los Juegos Olímpicos tiene una vez más a España como protagonista, enfrentando nada menos que al anfitrión y máximo candidato a la medalla de oro al inicio de las Olimpiadas. Aunque el torneo de Francia ha estado a la altura de lo esperado, con un pleno en la fase de grupos, venció con lo justo a Argentina en cuartos y llega a esta final tras batallar durante 120 minutos ante Egipto, en un partido que recién pudo igualar a siete minutos del final.

España fue la primera clasificada en fase de grupos y, aunque comenzó perdiendo frente a Marruecos en semifinales, logró remontar el resultado mostrando mucha autoridad en la segunda mitad, por lo que llega como favorita al último partido con el hándicap +1 a su favor en el Francia vs España. La Roja intentará conseguir su segundo oro olímpico ante un rival al que enfrentó en una ocasión en Atlanta 1996, con un empate 1-1.

Considerando aquel único antecedente, en nuestra segunda apuesta recomendamos un partido en el que ambos equipos marquen. España y Francia son, junto a Marruecos, las selecciones más prolíficas de estos Juegos con 11 goles anotados cada uno. Ambos equipos han marcado en sus cinco partidos disputados y, aunque Francia ha encajado solo un gol en todo el torneo, España ha recibido cinco goles totales en cuatro de sus cinco encuentros.

Segunda parte con más goles, la mejor apuesta del Francia vs España

En nuestro tercer pronóstico, consideramos que habrá más goles en la segunda mitad del partido Francia vs España. Los anfitriones han anotado siete de sus once goles en las segundas partes, con solo dos goles en los primeros tiempos y otros dos en la prórroga del último partido. Los de Santi Denia, por su parte, han anotado ocho de sus once goles en los segundos tiempos, por lo que se enfrentarán dos equipos que acostumbran a desgastar al rival en las primeras mitades y acelerar en los complementos.

En las seis finales olímpicas de este siglo se han anotado 14 goles en total, repartidos en seis tantos en los primeros tiempos, siete en las segundas partes y uno en prórroga, por lo que esperamos que se mantenga esta tendencia.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Francia vs España por los Juegos Olímpicos 2024:

1X2 Hándicap: España +1 – 1.60 en Codere

Marcan Ambos Equipos: Sí – 1.70 en Codere

Parte con Más Goles: 2ª Parte – 2.10 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs España son cortesías de Codere, correctas a 08 de agosto a las 18:00 horas y sujetas a cambios.

Mejores casas de apuestas Francia vs España