Francia vs Argentina Apuestas y Pronóstico Olimpiadas 2024 | 02/08/24

Pronóstico Francia vs Argentina, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas Francia vs Argentina en los Juegos Olímpicos 02/08/24

Francia y Argentina se vuelven a ver las caras tras la final del Mundial 2022, ahora por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024, este viernes a las 21:00 horas en el Estadio de Burdeos.

La selección anfitriona ha completado una fase de grupos perfecta con tres victorias, marcando siete goles y sin encajar ninguno, finalizando como líder del Grupo A. Por otro lado, Argentina empezó con mal pie, perdiendo ante Marruecos en un accidentado partido, pero luego se repuso con triunfos frente a Irak y Ucrania, quedándose con el segundo lugar del Grupo B.

Nuestro pronóstico Francia vs Argentina

El partido Francia vs Argentina será el plato fuerte de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, enfrentando a dos selecciones candidatas a la medalla de oro. Aunque Francia tuvo una fase de grupos impecable, este duelo no tiene un claro favorito por lo que nos inclinamos por una apuesta conservadora de doble oportunidad en la que Argentina no perderá durante los 90 minutos. La selección de Javier Mascherano mostró un sólido desempeño en sus dos últimos partidos, lo que le permitirá plantar cara a una selección local que ha obtenido su grupo con solvencia, aunque no se ha enfrentado a rivales de gran calibre hasta el momento.

Además, prevemos un partido disputado con menos de 2.5 goles totales. Francia no ha encajado ningún gol en el torneo, mostrando una defensa fuerte. De todas maneras, los dirigidos por Thierry Henry apenas pudieron anotar un gol en el partido ante Guinea y han conseguido seis de sus siete goles totales en la última media hora de sus partidos. Por su parte, Argentina venció 2-0 a Ucrania en su último juego con un gol en el minuto 90+1, aprovechando que el conjunto ucraniano se volcó al ataque. En el Preolímpico sudamericano clasificatorio para estos Juegos, Argentina no superó los 2.5 goles totales en los encuentros exigentes ante Paraguay y Brasil, mostrando una actitud cautelosa en este tipo de partidos.

Julián Álvarez, la mejor apuesta del Francia vs Argentina

En nuestra tercera apuesta, recomendamos un gol de Julián Álvarez en el Francia vs Argentina. El delantero argentino es uno de los pocos jugadores de ambas plantillas que repite desde la final del Mundial de Catar 2022 y también viene de disputar la Copa América. Aunque Álvarez aún no ha marcado en este torneo, se ha mostrado como una amenaza constante para las defensas rivales, con un promedio de dos remates por partido en la fase de grupos y 2.5 remates a puerta por juego en la temporada.

El jugador de 24 años podrá aportar su experiencia en esta clase de enfrentamientos tras marcar 17 goles con el Manchester City la pasada temporada y contar con un impresionante palmarés de 13 títulos, incluyendo un Mundial y dos Copas América con su selección.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Francia vs Argentina por los Juegos Olímpicos 2024:

Doble Oportunidad: Empate o Argentina – 1.72 en bet365

Goles Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.75 en bet365

Anotadores: Julián Álvarez– 4.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Argentina son cortesías de bet365, correctas a 01 de agosto a las 13:25 horas y sujetas a cambios.

Mejores casas de apuestas Francia vs Argentina