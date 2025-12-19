Fontenay vs PSG Pronóstico y Apuestas Coupe de France | 20/12/25

+

👑Mejores apuestas Fontenay vs PSG

Hándicap 1x2: PSG -2 ⭐ @ 1.52 en bwin

El PSG ganará ambas mitades ⭐ @ 1.53 en bwin

El PSG ganará por 3+ goles ⭐ @ 2.10 en bwin

Predicción del marcador: Fontenay 0-6 PSG

Predicción de goleadores: PSG: Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Fontenay no es un nombre que la mayoría de los aficionados al fútbol reconocerán. Esto se debe a que el equipo semiprofesional juega en la 5ª división francesa, conocida como National 3 Grupo B. Fundado en 1991, el Stade Emmanuel Murzeau es su estadio local.

El club, basado en la comunidad, ha jugado 11 partidos en liga hasta ahora, registrando cinco victorias y cinco derrotas. Como resultado, están en el sexto lugar, a nueve puntos del liderato. Terminar primero es necesario para ascender a la división National 2.

Estaban en una racha de tres victorias consecutivas, pero ahora han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, han logrado ganar dos partidos en la Copa de Francia para llegar a este encuentro contra el PSG.

El entrenador Philippe Guilloteau estará ansioso por este evento, ya que los equipos en la liga National 3 rara vez tienen oportunidad de jugar contra los campeones de Francia.

La Ligue 1 ha comenzado su descanso invernal, por lo que el PSG jugó su último partido de liga el fin de semana pasado. Los parisinos vencieron al Metz 3-2 para mantenerse a solo un punto del Lens, los actuales líderes de la liga.

Durante la semana, el PSG participó en la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Brasil. El equipo europeo ganó en los penaltis, después de que el partido terminara 1-1 tras 90 minutos y tiempo adicional.

Luis Enrique estará ansioso por asegurar la Coupe de France por tercer año consecutivo bajo su liderazgo. Sin embargo, el camino del PSG hacia la final arranca con este partido de 64avos de final contra el poco conocido Fontenay.

⚽Alineaciones Probables Fontenay vs PSG

Posible alineación del Fontenay:

Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Kvaratskhelia, Doué

🔥Las mejores apuestas Fontenay vs PSG

1er Pronóstico Fontenay vs PSG: Hándicap 1x2: PSG -2 ⭐ @ 1.52 en bwin

El PSG es el gran favorito para derrotar a Fontenay el sábado. La temporada pasada, los actuales campeones jugaron cada ronda fuera de casa y aun así lograron cumplir con su cometido. Además, derrotaron por 7-0 al Stade Briochin, que jugaba en la National 2 en ese momento.

Los anfitriones están en mala forma: han perdido dos partidos de liga consecutivos. Además, ganaron cuatro y perdieron dos de los 6 partidos de liga que jugaron en casa. Esta es la primera vez que se enfrentan al PSG y una sorpresa es muy poco probable.

Los parisinos, invictos en sus últimos cuatro partidos, parecen estar listos para extender su racha en este partido de 64avos de final. Han anotado 9 goles en sus últimos cuatro encuentros, un promedio de 2.25 goles por partido. Enfrentar a un equipo de la quinta división del fútbol francés probablemente resultará en un gran número de goles.

2ºPronóstico Fontenay vs PSG: El PSG ganará ambas mitades ⭐ @ 1.53 en bwin

Fontenay ha anotado 16 goles y ha concedido 16 goles en la liga, lo que resulta en una diferencia de goles de cero. Esto indica que su ataque es decente, pero permiten que el oponente marque con demasiada frecuencia.

Han concedido siete goles en sus últimos dos partidos, aunque lograron anotar cuatro veces en esos encuentros. Mientras tanto, el PSG ha mantenido su portería a cero en dos de sus últimos cuatro partidos.

La mitad de las últimas 10 salidas del PSG en todas las competiciones vieron solo a uno o ningún equipo anotar. Sin embargo, la calidad de los visitantes probablemente será demasiado fuerte para sus oponentes de liga inferior, por lo que una victoria sin recibir goles es probable en las apuestas Fontenay vs PSG.

3er Pronóstico Fontenay vs PSG: El PSG ganará por 3+ goles ⭐ @ 2.10 en bwin

Khvicha Kvaratskhelia anotó en su último partido contra Flamengo. Aunque es probable que muchos jugadores encuentren la red el sábado, el delantero georgiano está entre los favoritos para hacerlo. Luis Enrique lo utilizó como referente del ataque durante la semana, lo que significa que debería recibir muchas oportunidades para anotar.

Además, la velocidad y agilidad de Kvaratskhelia serán muy difíciles de defender para los anfitriones. Hasta ahora, ha anotado tres goles en sus últimas cuatro apariciones para el club. Habiendo redescubierto su forma goleadora, será la principal amenaza de gol en las apuestas Fontenay vs PSG si Ousmane Dembélé y compañía descansan.