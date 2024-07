Favoritos para ganar la LaLiga 2024/25: Real Madrid, el gran candidato

Descubre los favoritos para ganar LaLiga 2024/25. El Real Madrid, el gran candidato, se enfrenta a un renovado Barcelona bajo la dirección de Flick.

LaLiga 2024/25 comienza el jueves 15 de agosto en el Estadio de San Mamés y finalizará a finales de mayo de 2025. El Real Madrid se presenta como el gran favorito para revalidar el título que consiguió con mucha solvencia la temporada pasada, perdiendo solo un partido en todo el torneo y siendo además el equipo más goleador y el menos goleado.

El Barcelona se perfila como el principal rival, aunque un tanto lejos en las apuestas. Con Hansi Flick como nuevo entrenador tras la salida de Xavi Hernández, queda la incógnita de cómo rendirá el equipo culé, que acabó en la segunda posición la temporada pasada, a diez puntos del campeón.

No hay que descartar alguna sorpresa, como fue el Girona en la 2023/24, que finalizó la primera vuelta como líder y logró una clasificación histórica a la Champions League.

LaLiga 2024/25 - League Winner

Ganador del torneo Cuotas Real Madrid 1.50 Barcelona 4.25 Atlético Madrid 10.00 Real Sociedad 23.00 Athletic Club 29.00

Real Madrid buscará revalidar el título

El Real Madrid intentará seguir en la misma línea que la pasada temporada, en la cual no solo logró el título liguero, sino también la Supercopa de España y la Champions League. Los merengues dieron la campanada en el mercado de fichajes al confirmar la incorporación de Kylian Mbappé para reforzar aún más su ataque, que tendrá al francés como punta de lanza acompañado por los brasileños Vinícius Jr. y Rodrygo, con Jude Bellingham llegando desde atrás.

Aunque ya no contará con Toni Kroos en el mediocampo, tiene la posición bien cubierta con Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, con recambios de calidad como Luka Modric o Dani Ceballos.

Sin duda, los dirigidos por Carlo Ancelotti vuelven a partir como los grandes favoritos en busca de un nuevo título liguero, persiguiendo un bicampeonato que no consiguen desde las temporadas 2006/07 y 2007/08.







Barcelona, el principal competidor

Los blaugranas buscarán detener al Real Madrid tras una temporada sin títulos, apoyándose en los jóvenes talentos que han demostrado ser realidades consolidadas.

Lamine Yamal, el ganador del Mejor Jugador Joven de la Eurocopa 2024, se erige como la gran figura de esta nueva generación, acompañado por Pedri González y con la esperanza de contar con Gavi a partir de noviembre, cuando se recupere de su rotura de ligamentos. Hansi Flick cuenta además con la experiencia de jugadores como Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan y Marc-André ter Stegen para dar equilibrio a un equipo que combinará dinamismo juvenil con la calma de los más veteranos.







El Atlético siempre amenaza

El Atlético de Madrid arranca una nueva temporada siendo el siempre tercero en discordia, después de no quedar entre los tres primeros por primera vez en 12 años con el Girona destacando como la gran revelación la temporada pasada.

Los colchoneros aún no han movido ficha en el mercado, aunque ya han perdido a Saúl Ñíguez, cedido al Sevilla. Con la base del año pasado, los dirigidos por Simeone intentarán sorprender en LaLiga para alzarse con un título que no consiguen desde la temporada 2020/21. Aunque no parten como favoritos, podría ser una opción jugosa para quienes busquen una cuota alta, aunque habrá que ver cómo se desenvuelven una vez que comience el LaLiga.