5 goleadores probables de la FA Cup en un fin de semana de rotaciones

La 3ª Ronda de la FA Cup se sitúa al final de un ajetreado calendario festivo para los equipos de la Premier. ¿Qué jugadores del banquillo aprovecharán su oportunidad en la copa este fin de semana?

El escenario está listo para que Christantus Uche marque su primer gol con el Crystal Palace, mientras que Gabriel Jesus podría tener su día contra un debilitado Portsmouth.

👑Mercado de Goleadores de la 3ª Ronda de la FA Cup

Cuotas:

Goleadores Cuotas ⭐ Christantus Uche (Macclesfield FC vs Crystal Palace) 1.91 Federico Chiesa (Liverpool vs Barnsley) 2.46 Gabriel Jesus (Portsmouth vs Arsenal) 1.88 Jeremy Doku (Man City vs Exeter City) 2.75 Alejandro Garnacho (Charlton vs Chelsea) 2.90

🔝Los tres grandes confían en sus extensas plantillas

El Crystal Palace tuvo un sorteo favorable en la 3ª Ronda, ya que el sábado viajará para enfrentarse al Macclesfield FC, un equipo de la National League North. Los renacidos Silkmen, que fueron fundados hace solo cinco años, se encuentran a mitad de tabla en su primer año de regreso a este nivel.

El Palace se permitirá el lujo de rotar a muchos de sus titulares en este encuentro. Los hombres de Oliver Glasner han tenido un calendario agitado debido a sus aventuras en la Europa Conference League.

Esta rotación ofrece una oportunidad para Christantus Uche, mediocampista ofensivo nigeriano de 1.91 metros que aún no ha marcado para el club. Dada su estatura física y la probabilidad de su inclusión, vale la pena respaldarlo para que marque en cualquier momento con una probabilidad del 51.28%.

El jueves, el Arsenal retomó su ventaja de 6 puntos en la cima de la Premier League con un empate sin goles contra el Liverpool. Los Gunners tienen un breve descanso este fin de semana al enfrentarse al Portsmouth, que actualmente lucha en el Championship, el domingo al mediodía.

Se espera que Mikel Arteta rote su plantilla para este partido, probablemente alineando al recién recuperado Gabriel Jesus en lugar de Viktor Gyokeres. El brasileño estará deseando enfrentarse al Portsmouth, que se ha visto obligado a depender de jugadores de la academia debido a un número significativo de lesiones.

Se calcula que Jesus tiene una probabilidad del 45.45% de marcar en este partido, un número que parece subestimado dadas las circunstancias defensivas del oponente.

Al igual que el Arsenal, se espera que el Chelsea también rote su plantilla para el partido de la 3ª Ronda de la FA Cup de este fin de semana contra sus vecinos londinenses del Charlton. Este juego marca el primer partido de Liam Rosenior como entrenador de los Blues y tiene la intención de evaluar el desempeño de sus jugadores de reserva.

Alejandro Garnacho ha tenido un comienzo lento en Stamford Bridge desde que llegó desde el Manchester United. El argentino de 21 años ha registrado 4 contribuciones de gol en 13 partidos de EPL. Seguramente será considerado para el XI inicial en el Valley.

Los mercados de apuestas indican que solo tiene un 31.25% de probabilidad de marcar en cualquier momento contra los Addicks. Esto parece ser otra opción subestimada, ya que ha marcado dos en dos partidos en otras competiciones de copa esta temporada.

📉Valor extra al respaldar a Chiesa y Doku con cuotas en contra

El Liverpool no logró marcar en su empate contra el Arsenal el jueves por la noche. Arne Slot casi con certeza rotará su XI inicial contra el Barnsley de la League One. El delantero italiano Federico Chiesa ha sido vinculado con un regreso a la Serie A, pero es probable que participe contra los Tykes.

Chiesa ha marcado cuatro goles en 21 encuentros para los Reds desde que llegó de la Juventus en 2024. Los mercados de apuestas le otorgan un 44.44% de probabilidad de marcar contra el Barnsley. Si reemplaza a Jeremie Frimpong o Cody Gakpo, Chiesa será el delantero de los Reds.

Finalmente, hay una buena posibilidad de que Jeremy Doku se enfrente al Exeter City en el partido de la 3ª Ronda de la FA Cup del Man City el sábado. Debido a los desafíos de selección de plantilla y la falta de refuerzos ofensivos clave, el entrenador Pep Guardiola puede depender del belga.

El joven de 23 años es uno de los mejores regateadores del mundo. Su velocidad máxima de 35 km/h es suficiente para desafiar a cualquier defensor de la EPL y mucho más a los defensores de la League One. Por eso, Doku representa una seria amenaza para el Exeter en el último tercio.

Los Grecians pueden intentar contener al City con un bloque bajo, pero la habilidad de Doku para regatear lo hace casi imposible de mantener lejos del área de penalti. Los mercados de apuestas le dan un 41.67% de probabilidad de marcar contra el Exeter. Sin embargo, si se le asigna liderar el ataque como el principal delantero por la banda, este porcentaje probablemente será mucho mayor.

