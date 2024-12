Espanyol vs Valencia Pronóstico y Apuestas LaLiga | 18/12/24

Espanyol vs Valencia

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Espanyol vs Valencia por LaLiga el 18/12/24.

Mejores apuestas Espanyol vs Valencia

Se predice que el Espanyol vencerá al Valencia 2-0 el miércoles por la noche.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Espanyol vs Valencia son cortesía de 888Sports, correctas a 17 de diciembre a las 18:15 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Espanyol y Valencia se enfrentan en un emocionante encuentro de LaLiga en el Estadio Cornellà-El Prat este miércoles por la noche.

El Espanyol empató con Osasuna el fin de semana, con lo que suman cuatro puntos en sus últimos tres partidos. Están en medio de una batalla por el descenso, pero hay algo de esperanza.

Con 13 de sus 14 puntos obtenidos en casa, los locales pueden tener confianza para este partido. Son los favoritos para llevarse los tres puntos.

La derrota ante el también luchador Real Valladolid el viernes llevó al Valencia al fondo de la tabla. Con uno de los ataques menos productivos de LaLiga, el gol ha sido un problema toda la temporada.

En el lado defensivo, el Valencia logró limitar al Valladolid a solo dos tiros el viernes. Sin embargo, no fue suficiente para sacar algo del partido, lo que les deja bajo una gran presión. El puesto de Rubén Baraja pende de un hilo.

Alineaciones Probables Espanyol vs Valencia

Posible alineación del Espanyol:

Joan García; Tejero, Kumbulla, Cabrera, Oliván; Roca, Kral, Lozano, Romero; Cardona, Puado.

Posible alineación del Valencia:

Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Jesús Vázquez;, Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López; Rafa Mir, Hugo Duro.

Las mejores apuestas Espanyol vs Valencia

1er Pronóstico Espanyol vs Valencia: Gana Espanyol @2.60 en 888Sports

La victoria 4-2 sobre el Real Betis parece un resultado atípico para el Valencia. Llevan tres derrotas consecutivas antes de este partido, mientras que el Espanyol ha mostrado signos de mejora.

Sí, los locales tienen la peor diferencia de goles esperada por 90 minutos en LaLiga, sin embargo, aún vemos un gran valor en apostar por una victoria de los Periquitos.

A 2.60, esta es una gran opción de pronóstico Espanyol vs Valencia. El Valencia ha perdido seis de sus ocho partidos de liga como visitante, anotando solo tres goles en el proceso. Todos menos uno de los puntos de liga del Espanyol se han ganado en casa.

2ºPronóstico Espanyol vs Valencia: Empate/Espanyol @6.00 en 888Sports

La mitad de los partidos de LaLiga del Espanyol han ido empatados al descanso. Solo han anotado cinco goles en la primera mitad en toda la temporada.

Los locales han mostrado una mejora significativa en las segundas mitades, anotando 10 goles que potencialmente les han dado 22 puntos en 16 segundas mitades. En contraste, el Valencia ha tenido dificultades, manteniendo el segundo peor récord en segundas mitades en LaLiga. El conjunto Che ha perdido en siete de sus 15 segundas mitades hasta ahora.

Con tanto en juego aquí, es probable que haya una primera mitad tensa. La habilidad del Espanyol para rendir en la segunda mitad debería permitirles llevarse los tres puntos

3er Pronóstico Espanyol vs Valencia: Ambos equipos anotan: No y menos de 2.5 goles @1.95 en 888Sports

El mercado de ambos equipos no anotan y menos de 2.5 goles totales se ha dado en cada uno de los últimos tres partidos del Espanyol. Ha habido menos de 2.5 goles en el 53% de los partidos de LaLiga del Valencia, y han perdido sus dos últimos encuentros 1-0.

No esperamos un partido con muchos goles, por lo que combinar ambos equipos anotan: no y menos de 2.5 goles totales parece una buena manera de cerrar nuestras apuestas Espanyol vs Valencia.

Ambos equipos se encuentran entre los tres últimos en términos de goles esperados creados esta temporada. Recientemente, ninguno de los equipos ha concedido muchos goles, por lo que es probable que este partido termine con solo uno o dos goles.