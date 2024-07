Pronóstico España vs Francia Apuestas Euro 2024 | 09/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico España vs Francia por la Eurocopa 2024 el 09/07/24.

España y Francia protagonizan el gran duelo de semifinales en el Múnich Football este martes 9 de julio a las 21:00 horas por un lugar en la final de la Euro 2024. Por ello, en este artículo, analizamos las mejores opciones de apuestas para el España vs Francia.

España eliminó al anfitrión con un gol de Mikel Merino en el minuto 119 de la prórroga para adelantarse 2-1 y evitar los penaltis. Francia, por su parte, batió a Portugal en tanda de penaltis (5-3) tras empatar sin goles en los 120 minutos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Francia por las semifinales de la Eurocopa 2024:

Clasificarse: España – 1,80 en Codere

Marcan Ambos Equipos: No – 1,72 en Codere

1ª Parte 1X2: Empate – 1,90 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Francia son cortesía de Codere, correctas a 08 de julio a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta del España vs Francia

La Roja va por su quinta final de una Eurocopa con un paso arrollador tras ganar sus tres partidos de grupo, golear a Georgia en octavos y vencer a Alemania el pasado viernes en un duelo que quedará para el recuerdo. Aunque enfrente tendrá nada menos que a Francia, que, aunque terminó segunda en su grupo, no ha perdido en toda la competición, respaldada por una defensa que apenas ha encajado un gol en los cinco partidos. De todas maneras, España llega como favorita a este encuentro, por lo que nuestra primera apuesta será que España se clasificará. No obstante, en un España vs Francia tan igualado, es complicado prever si lo logrará durante los 90 minutos, en prórroga o en la tanda de penaltis.

España superó la fase de grupos sin encajar goles ante selecciones de la talla de Croacia o Italia, y aunque recibió un sorpresivo gol ante Georgia, resistió hasta el minuto 89 frente a Alemania. Por parte de Francia, aunque también ha demostrado una capacidad defensiva implacable, concediendo el único gol del torneo ante Polonia, también le ha costado marcar, anotando solo tres goles en los cinco partidos, de los cuales dos fueron en propia puerta y uno de penalti. Esto nos lleva a nuestro segundo pronóstico, en el que consideramos que ambos equipos no marcarán.

El último enfrentamiento entre ambos en una Euro fue en los cuartos de final de la edición 2012, donde España se impuso por 2-0, mientras que en seis de los últimos ocho enfrentamientos entre ambos por todas las competiciones, uno de los dos no anotó. Cabe destacar que cinco de esos últimos ocho partidos fueron victorias de España.

Un primer tiempo igualado, nuestro pronóstico España vs Francia

Más allá de la superioridad de España en los últimos duelos, es innegable la paridad histórica entre estas dos selecciones. Aunque se han enfrentado en todas las competiciones posibles, la mayoría de los encuentros han sido amistosos. En grandes torneos, dos de los cuatro enfrentamientos en Eurocopas terminaron con el primer tiempo igualado.Por eso, recomendamos apostar por el empate al descanso en el España vs Francia.

Además, España acabó tres de sus cinco primeros tiempos en esta Eurocopa con el marcador igualado, mientras que Francia solo logró adelantarse antes del descanso frente a Austria en su estreno en el torneo. Por lo tanto, son dos selecciones que suelen marcar la diferencia en la segunda mitad.

Cuotas especiales España vs Francia

A continuación, presentamos las cuotas especiales que ofrece Codere para el partido España vs Francia en las semifinales de la Euro 2024.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Francia son cortesía de Codere, correctas a 08 de julio a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

Promo Euro 2024: España vs Francia

Codere ofrece una promo para tu pronóstico España vs Francia. A continuación, detallamos las características de la misma.

Preguntas Frecuentes España vs Francia

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido España vs Francia?

El duelo entre España y Francia tendrá lugar el martes 9 de julio de 2024. La hora de inicio del encuentro será a las 21:00 horas.

¿En qué estadio se juega el partido España vs Francia?

El partido por semifinales de la Euro 2024 España vs Francia se llevará a cabo en el estadio Munich Football Arena en Múnich, Alemania. Este estadio es conocido por ser un lugar emblemático que ha acogido emocionantes partidos internacionales y eventos deportivos de gran magnitud.

¿Quiénes son los jugadores clave de España a tener en cuenta en este partido?

En este emocionante enfrentamiento de semifinales entre España y Francia, hay varios jugadores clave en la selección española que podrían marcar la diferencia en el partido. Uno de ellos es Dani Olmo, quien anotó en los cuartos de final y se espera que forme parte del once inicial en este encuentro. En cuanto a la delantera, se espera la presencia de destacados delanteros como Nico Williams, Álvaro Morata y Lamine Yamal.

