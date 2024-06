España vs Croacia Apuestas y Pronóstico Euro 2024 | 15/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico España vs Croacia por la Eurocopa 2024 el 15/06/24.

España inicia la Eurocopa con su exigente duelo frente a Croacia en el Olympiastadion de Berlín, donde la falta de rodaje y la capacidad de su rival para sorprender en los grandes escenarios podrían complicar las cosas a los de Luis de la Fuente.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Croacia por la Eurocopa 2024:

Doble Oportunidad: X / 2 – 1,88 en Codere

1º - 40º minuto - Total de Goles: Más 0.5 – 1,57 en Codere

Alejandro Grimaldo es Titular y Asistencias (Como Mínimo): 1+ – 4 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Croacia son cortesía de Codere, correctas a 14 de junio a las 06:00 horas y sujetas a cambios

Nuestro pronóstico del España vs. Croacia

La selección española ha tenido el infortunio de formar parte del grupo de mayor nivel de la Euro 2024, ya que se verá las caras con las dos selecciones a las que tuvo que hacer frente en las Finales de la Nations League del año pasado. Es cierto que los de Luis de la Fuente acabaron proclamándose campeones, pero necesitó los penaltis para superar a Croacia en la final.

Ese precedente refuerza nuestro pronóstico de que España no ganará su partido inicial ante Croacia, una selección que ya evitó la derrota durante el tiempo reglamentario en sus tres últimas citas contra La Roja, sin olvidar el triunfo que firmó en fase de grupos de la Eurocopa 2016. A lo que hay que sumar que hace año y medio Croacia acabó tercera del Mundial en Catar.

Por otro lado, España viene de golear a rivales asequibles como Andorra e Irlanda del Norte, pero no ganó ninguno de sus amistosos de marzo contra potencias como Colombia y Brasil. Además, recordemos que hace tres años La Roja inició la Eurocopa con un empate frente a Suecia. La parte positiva de este pronóstico es que España no ganó su primer partido del Mundial 2010 ni de la Eurocopa 2012 y no hace falta recordar cómo acabó en ambos casos.

También es factible ver al menos un gol antes del minuto 40, como ha sucedido en cinco de los seis partidos más recientes de España y en siete de los diez últimos partidos de Croacia.

La mejor apuesta del España vs. Croacia

Advertimos que la apuesta elegida es arriesgada, como demuestra su alta cuota, pero conviene tenerla en cuenta. Pronosticamos que Álex Grimaldo firmará al menos una asistencia en este partido, ya que el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen es el miembro de la plantilla de España que más asistencias ha firmado esta temporada a nivel de clubes.

La visión ofensiva de Grimaldo es espectacular, ya que ha marcado o asistido en 20 de las 33 jornadas de la Bundesliga que ha disputado y, aunque tan solo ha jugado cuatro partidos con la absoluta, ya firmó una asistencia en su debut.