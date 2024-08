Pronóstico España vs Alemania Femenino Apuestas Olimpíadas 2024 | 09/08/24

Pronóstico España vs Alemania Femenino, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas España vs Alemania en los Juegos Olímpicos 2024

La medalla de bronce del fútbol femenino de París 2024 se definirá con el duelo entre España y Alemania este viernes a las 15:00 horas en el Estadio de Lyon.

Las campeonas del mundo no pudieron ante Brasil en semifinales e irán por el tercer lugar en su primera participación en un Juego Olímpico en donde hasta ganaron sus tres partidos de grupo y eliminaron a Colombia en tanda de penaltis en cuartos de final.

Alemania finalizó segunda en el Grupo B, venció a Canadá por penaltis, pero perdió ante Estados Unidos en la prórroga de las semifinales por 1-0 e irá por su cuarta medalla de bronce en seis participaciones.

Mejor apuesta España vs Alemania

El penúltimo partido de estos Juegos Olímpicos enfrentará a dos de las mejores selecciones de la actualidad en donde una de ellas finalizará con una sonrisa tras las caídas en semifinales. Aunque las alemanas tengan más experiencia en esta clase de torneos en donde consiguieron el oro en Río de Janeiro 2016, España ganó 19 de sus últimos 23 partidos y llega a este duelo por el bronce como favorita. Alemania ha demostrado dificultades perdiendo un partido en la fase de grupos, y ganando sólo uno de sus últimos cuatro encuentros disputados.

La Roja aún no ha logrado vencer a las germanas en cinco enfrentamientos, aunque no se han visto las caras desde la Eurocopa 2022 y será el primer cruce entre ambas desde que España es campeona del mundo. En tres de sus últimos cuatro duelos una de las dos no anotó, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta en donde pronosticamos un partido en el que ambos equipos no anotarán.

Alemania marcó ocho goles en el torneo, aunque siete de ellos fueron repartidos en sus juegos frente a Australia y Zambia, y no anotó en ninguno de sus recientes dos partidos mostrando ciertas falencias en la ofensiva cuando se enfrenta a rivales de categoría. Del lado español, si bien recibió seis goles totales frente a Colombia y Brasil, mantuvo la portería invicta en 7 de los 13 partidos disputados en este año mostrando una defensa sólida.

Goles españoles en la segunda mitad, nuestro pronóstico del España vs Alemania

España marcó en todos los partidos de estos Juegos Olímpicos un total de nueve goles, de los cuales ocho de ellos fueron en los segundos tiempos y siete los consiguió durante los últimos 15 minutos. Esta tendencia de goles en los segundos tiempos se viene repitiendo a lo largo del 2024 en donde la selección de Montse Tomé marcó 23 goles en los ocho partidos previos a estas Olimpíadas, de los cuales 13 de ellos fueron en los segundos 45 minutos. Por ello, en nuestra tercera apuesta del España vs Alemania nos inclinamos por algún gol de España en la segunda mitad.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Alemania por los Juegos Olímpicos 2024:

Resultado Final: España – 1.85 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 2.00 en bet365

Anotará en una de las mitades: España 2ª Mitad – 1.61 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Alemania son cortesías de bet365, correctas a 08 de agosto a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Mejores casas de apuestas España vs Alemania Femenino