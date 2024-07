España vs Alemania Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 05/07/24

El Stuttgart Arena acogerá el primer duelo de cuartos de final de la Euro 2024, donde España se enfrentará a Alemania, por un lugar entre los mejores cuatro equipos. Se espera un enfrentamiento de alto nivel en este España vs Alemania.

La selección de Luis de la Fuente ha ganado sus cuatro partidos hasta el momento, y aunque comenzó perdiendo el duelo de octavos ante Georgia, logró superar esa instancia sin mayores dificultades con la goleada por 4-1. Por su parte, Alemania derrotó a Dinamarca 2-0 el pasado sábado y llega con la esperanza de alcanzar las semifinales, tal como hizo en el Mundial 2006 cuando también fue el país organizador.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Alemania por la Euro 2024:

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Alemania son cortesía de codere, correctas a 4 de julio a las 15:40 horas y sujetas a cambios.

El duelo entre España vs Alemania se ha convertido en los últimos años en encuentros determinantes, como la final de la Euro 08 con el histórico gol de Fernando Torres o la semifinal del Mundial 2010, con el mismo resultado y final de cuento: España venciendo por 1-0 y llevándose el trofeo. De los 26 enfrentamientos totales entre ambos, la selección española ha conseguido ocho victorias, con nueve empates y nueve derrotas, aunque en los últimos ocho encuentros Alemania solo ha triunfado en una ocasión. Por eso, nos inclinamos hacia una clasificación de España en esta final anticipada, ya sea durante los 90 minutos, en la prórroga o por tanda de penaltis.

Más allá de la superioridad española en los últimos tiempos, no podemos ignorar el potencial alemán, sumado a su condición de anfitrión, por lo que pronosticamos un partido de ida y vuelta con goles de ambos equipos en este cruce entre invictos de España vs Alemania.

España terminó la fase de grupos sin encajar goles, pero sufrió un gol en propia puerta ante Georgia, mostrando algunas dificultades en el retroceso. Por parte del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, marcó diez goles en sus cuatro presentaciones, aunque encajó en dos de ellas, sin contar el gol anulado por un fuera de juego milimétrico a Joachim Andersen en el encuentro ante Dinamarca que habría modificado el desarrollo del partido.

La Roja ha anotado en 13 de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones, mientras que Alemania hizo lo propio en 12 de sus últimos 13, aunque también ha recibido goles en 14 de sus recientes 18 encuentros disputados. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos, los dos equipos marcaron.

El duelo entre España vs Alemania enfrentará a los dos equipos con más saques de esquina a favor en la Euro 2024: Alemania con 31 y España con 29. Sin ir más lejos, España llegó a los 13 saques de esquina a favor ante Georgia, de los cuales seis fueron en los primeros 15 minutos de juego. Alemania, por su parte, dispuso de seis córners ante Dinamarca, aunque también sufrió seis saques de esquina en contra. Por eso, en nuestra tercera apuesta recomendamos la opción de que habrá más de 8.5 córners en el partido. En el último choque entre ambos, en el Mundial 2022, se sancionaron 11 saques de esquina, la misma cantidad que en el último duelo de la Euro 2008, con 7 córners para España y 4 para Alemania.

Codere lanza cuotas exclusivas para el encuentro España vs Alemania. A continuación, te presentamos las cuotas más destacadas:

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Alemania son cortesía de Codere, correctas a 4 de julio a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Codere ofrece promociones especiales para el partido entre España vs Alemania. A continuación, detallamos sus características.

Promo Codere Euro 2024: hasta 200€ con tu primer depósito para el España vs Alemania

