España vs Turquía Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 18/11/25

👑Mejores apuestas España vs Turquía

España gana sin recibir goles ⭐ @ 2.05 en Sportium

Mikel Oyarzabal anota en cualquier momento ⭐ @ 1.90 en Sportium

Segunda mitad - menos de 1.5 goles ⭐@ 2.20 en Sportium

Predicción de resultado: España 2-0 Turquía.

Predicción de goleadores: España: Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Turquía son cortesía de Sportium, correctas a 17 de noviembre a las 17:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Estos han sido los dos equipos destacados en el Grupo E de la clasificación europea para el Mundial. España ha ganado sus cinco partidos, incluyendo una impresionante victoria por 6-0 contra Turquía en septiembre.

Sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente aún no ha asegurado estadísticamente la clasificación. Eso debería ser solo una formalidad el martes, ya que Turquía necesita ganar por siete goles para liderar el grupo.

El equipo de Vincenzo Montella ganó ambos partidos contra Georgia y Bulgaria. Vencieron a este último por 2-0 el sábado, mientras que España dominó a Georgia con un 4-0 en Tiflis el mismo día.

⚽Alineaciones probables España vs Turquía

Posible alineación del España:

Unai Simón, Cucurella, Laporte, Vivian, Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Zubimendi, Merino, Baena, Oyarzabal, Ferrán.

Posible alineación del Turquía:

Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Calhanoglu, Kokcu, Aydin, Guler, Yildiz, Akturkoglu.

🔥Las mejores apuestas España vs Turquía

1er Pronóstico España vs Turquía: España gana sin recibir goles @ 2.05 en Sportium

El domingo, Inglaterra se convirtió en el primer equipo europeo en completar la clasificación al Mundial sin conceder un gol ni perder un punto. España puede lograr el mismo récord si gana este partido sin permitir que el oponente anote.

A pesar de lidiar con varias lesiones, han sido imparables en esta campaña. Su contundente victoria por 4-0 sobre Georgia el fin de semana fue su última demostración dominante. Excluyendo una derrota en penaltis contra Portugal en la Liga de Naciones, acumulan 30 partidos invictos.

La profundidad del mediocampo ha sido crucial para su éxito. Incluso con jugadores como Pedri y Rodri fuera de juego, otros jugadores de calidad han dado un paso al frente. Dominaron el partido de ida contra Turquía, permitiendo solo 0.5 xG. Eso sugiere que deberían poder mantener el control nuevamente jugando en casa.

2ºPronóstico España vs Turquía: Mikel Oyarzabal anota en cualquier momento @ 1.90 en Sportium

Mikel Oyarzabal ha tenido una fantástica temporada 2025 en el ámbito internacional. Ha reemplazado a Álvaro Morata como el delantero principal de este equipo español.

El delantero de la Real Sociedad ha anotado cinco goles en cinco partidos en este grupo, lo que equivale a una tasa de anotación de uno cada 77 minutos. El jugador de 28 años también ha asumido el papel de lanzador de penaltis, y anotó desde el punto de penalti contra Georgia el sábado.

Oyarzabal también ha estado en buena forma para su club, que está pasando por dificultades, habiendo anotado cinco veces en 12 apariciones en LaLiga.

Tiene un promedio de 3.1 disparos por partido en todos los partidos para club y país esta temporada. En su forma actual, es una gran opción apoyarle como goleador en cualquier momento en las apuestas España vs Turquía.

3er Pronóstico España vs Turquía: Segunda mitad - menos de 1.5 goles @ 2.20 en Sportium

España ha controlado frecuentemente los partidos antes del descanso durante esta campaña de clasificación al Mundial. Ese fue el caso nuevamente el fin de semana, cuando se adelantaron 3-0 en 35 minutos contra Georgia.

Sin embargo, han aflojado frecuentemente en la segunda mitad. Solo anotaron una vez después del descanso el fin de semana. Tres de sus cinco partidos clasificatorios han producido uno o menos goles en la segunda mitad.

Turquía es un equipo mucho mejor de lo que mostró en el anterior duelo Tampoco tendrán que enfrentarse al trío lesionado de Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal en este partido. Eso sugiere un juego ligeramente más ajustado.

España tampoco tiene incentivo para buscar una victoria dominante y mejorar su diferencia de goles el martes. Otra segunda mitad con relativamente pocos goles parece probable en las apuestas España vs Turquía.

