Escocia vs Hungría Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 23/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Escocia vs Hungría por la Eurocopa 2024 el 23/06/24.

Ganar a toda costa, ese es el objetivo que comparten ambos equipos en este Escocia vs Hungría, cuando se enfrenten el domingo 23 de junio a las 21:00 en el MHPArena de Stuttgart, ya que solo la victoria puede salvarlos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Escocia vs Hungría por la Eurocopa 2024:

Doble oportunidad y Ambos equipos marcarán: 12 y Sí – 2,31 en Luckia

Corners: Más 8.5 – 1,74 en Luckia

Willi Orbán marca gol: Sí – 8,70 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Escocia vs Hungría son cortesía de Luckia, correctas a 22 de junio a las 10:45 horas y sujetas a cambios

Nuestro pronóstico Escocia vs Hungría

Para este partido de la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos entre Escocia vs Hungría no nos arriesgamos a decir quién ganará, pero sí decimos que habrá un ganador. El empate no es una opción para ninguna de las dos selecciones, ya que para ambas la única posibilidad de acceder a los octavos de final pasa por llevarse los tres puntos.

Para aumentar el valor de esa apuesta, hemos optado por combinarla con el mercado de “ambos equipos marcan”. La imperiosa necesidad de victoria obliga a escoceses y a húngaros a buscar el gol como sea, por lo que vemos factible que ambos acaben anotando.

Además, esa pauta se ha dado en los dos partidos de Escocia en esta Eurocopa, por lo que van cuatro duelos oficiales seguidos con goles de ambos equipos. También sucedió en la cita de Hungría frente a Suiza. Es cierto que los magiares no marcaron ante Alemania, pero ese ha sido el único de los siete últimos partidos oficiales de Hungría en el que no han anotado ambos equipos.

Orbán, la apuesta sorpresa del Escocia vs Hungría

Ya hemos mencionado la alta probabilidad de que haya goles en este Escocia vs Hungría y lo lógico es pensar en que serán los delanteros los encargados de llevar a cabo esa labor. Sin embargo, este partido es una final para ambos y en las finales suelen darse sorpresas.

Por eso hemos elegido una apuesta que es muy arriesgada, pero que merece la pena considerarla: Willi Orbán marcará. El central del RB Leipzig es un excelente rematador de cabeza y consideramos que en este partido habrá un elevado número de saques de esquina (hubo 18 en el Alemania – Hungría y 13 en el Escocia – Suiza).

De hecho, Orbán es junto al delantero Barnabás Varga el único de la selección húngara que ha rematado a puerta en los dos partidos del torneo. Además, no hay que olvidar que durante la fase clasificatoria Orbán marcó en la visita a Serbia, la cita más importante para los magiares dentro del proceso clasificatorio porque visitaban a su mayor rival del grupo, y suyo fue el único gol que el Leipzig le marcó al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

Quien no quiera arriesgar tanto, puede optar por la apuesta de que Willi Orbán volverá a rematar a puerta, como hizo ante Suiza y Alemania.

Mejores casas de apuestas Eurocopa