Elche vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 23/11/25

👑Mejores apuestas Elche vs Real Madrid

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.73 en bwin

Kylian Mbappé marcará el primer gol ⭐ @ 3.20 en bwin

Segunda mitad - Elche o Empate ⭐ @ 2.20en bwin

Predicción de marcador: Elche 1-2 Real Madrid

Predicción de goleadores: Elche: Rafa Mir - Real Madrid: Kylian Mbappé x2

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Elche está siendo el equipo más destacado entre los recién ascendidos a LaLiga esta temporada. Solo ha perdido tres de sus primeros 12 partidos desde su regreso a la máxima categoría. Sin embargo, el equipo de Eder Sarabia ha sufrido un declive en su rendimiento, ya que no ha logrado ganar en sus últimos cinco encuentros de liga.

Por lo tanto, este podría ser un buen momento para que el Real Madrid visite el Estadio Manuel Martínez Valero. Los visitantes están en la cima de LaLiga, con 10 victorias en sus primeros 12 partidos. Sin embargo, llegaron al parón internacional tras una derrota por 1-0 ante el Liverpool y un empate 0-0 fuera de casa contra el Rayo Vallecano.

⚽Alineaciones Probables Elche vs Real Madrid

Posible alineación del Elche:

Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Mendoza, Febas, Aguado, Núñez, Mir, Rodríguez

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinicius, Mbappé

🔥Las mejores apuestas Elche vs Real Madrid

1er Pronóstico Elche vs Real Madrid: Ambos equipos marcan @ 1.73 en bwin

Aunque el Real Madrid ha tenido problemas para anotar en sus últimos dos partidos, este duelo debería ser más abierto. Podrían ser vulnerables defensivamente debido a las lesiones de Antonio Rüdiger, Éder Militão y Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold podría jugar su primer partido como titular desde agosto, lo que debería mejorar la creatividad del equipo. Esto debería aliviar la presión sobre Arda Güler, quien ha asistido en 5 goles de Mbappé en LaLiga esta temporada. Ningún otro dúo ha combinado tan a menudo para un gol en las cinco grandes ligas de Europa.

El Elche solo ha dejado de marcar en dos de sus 12 partidos desde su regreso a LaLiga. Su estrategia ha sido intentar dominar el balón, incluso contra equipos más fuertes. Los Franjiverdes han promediado un 59% de posesión esta temporada, la tercera cifra más alta en la división.

Ambos equipos anotaron en sus partidos fuera de casa contra Barcelona y Atlético de Madrid. Al enfrentarse al otro gigante del fútbol español el domingo, es probable que ambos equipos vuelvan a encontrar la red en las apuestas Elche vs Real Madrid.

2ºPronóstico Elche vs Real Madrid: Kylian Mbappé marcará el primer gol @ 3.20 en bwin

El Real Madrid ha dependido en gran medida de Mbappé hasta ahora esta temporada. Es claramente el máximo goleador de LaLiga, con un promedio de 1.12 goles cada 90 minutos. El francés ha anotado 23 goles en 20 partidos para el club y la selección esta temporada.

Mbappé debería estar descansado y listo para jugar, habiendo participado solo una vez durante el parón internacional. Anotó el primer gol en la victoria de Francia 4-0 sobre Ucrania y más tarde añadió un segundo tanto.

El delantero de 26 años tiene un promedio de 4.66 disparos por partido en LaLiga. Solo ha dejado de marcar en dos de sus 12 partidos esta temporada en la máxima categoría española.

Mbappé ha anotado el primer gol en el 50% de los partidos de liga del Real Madrid esta temporada. Es claramente el candidato destacado para anotar el primer gol en este partido, con una probabilidad implícita del 34.5%.

3er Pronóstico Elche vs Real Madrid: Segunda mitad - Elche o Empate @ 2.20 en bwin

Este partido puede ser un desafío difícil para el Real Madrid, ya que el Elche está invicto en casa esta temporada. El equipo de Sarabia tiene un estilo de pase muy claro, que ha producido buenos resultados a este nivel.

Sin embargo, generalmente tienden a rendir mejor en la segunda mitad de los partidos. Han anotado el 71% de sus goles en casa después del descanso. Mientras tanto, solo han concedido un gol en la segunda mitad frente a sus aficionados.

Además, vale la pena señalar que el Real Madrid tiende a comenzar rápido pero tiene dificultades más tarde en sus partidos fuera de casa. Los Blancos han anotado siete y solo han concedido dos veces en la primera mitad de sus partidos de liga fuera de casa. En contraste, anotaron cinco y concedieron cinco en la segunda mitad de esos juegos.

Esas tendencias sugieren que hay valor en apoyar al Elche para competir en la segunda mitad de este encuentro. Elegir “Elche o Empate en la segunda mitad” es nuestra última recomendación para las apuestas Elche vs Real Madrid.