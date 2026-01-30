Desafío del Torneo bet365: Hasta 75.000€ en Premios

En una colaboración con la UEFA Champions League, bet365 lanza su innovador 'Desafío del Torneo', una oportunidad única para todos los fanáticos del fútbol. Esta promoción ofrece la posibilidad de ganar premios espectaculares, con una bolsa total de hasta 75.000€, al elegir correctamente los resultados de los partidos de la Champions League. Aquí te contamos cómo participar y qué puedes ganar.

¿Cómo participar?

Participar en el 'Desafío del Torneo' de Bet365 es fácil y emocionante. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: Si aún no tienes una, regístrate y no pierdas esta oportunidad.

Paso 2: En la sección de Fútbol bajo Juegos Gratis, encontrarás la opción para participar en el desafío.

Paso 3: Pronostica los resultados de los partidos de la UEFA Champions League.

Paso 4: Obtendrás puntos por cada selección acertada. Solo se permite una participación por persona.

🏆 Premios del desafio

El 'Desafío del Torneo' ofrece premios durante diez jornadas diferentes, permitiéndote ganar hasta 5.000€ en cada ronda. Además, hay un impresionante premio de 25.000€ para el ganador de la clasificación general.

La tabla de premios de cada jornada es la siguiente:

Posición Premio 1º Lugar 5.000€ 2º Lugar 2.000€ 3º Lugar 200€ 4º Lugar 100€ en créditos de apuesta 5º Lugar 50€ en créditos de apuesta 6º al 20º Lugar 10€ en créditos de apuesta 21º al 50º Lugar 5€ en créditos de apuesta 51º al 100º Lugar 1€ en créditos de apuesta

⚠️ La clasificación general otorga premios aún más atractivos, con pagos que se extienden hasta el 1.500º lugar:

Posición Premio 1º Lugar 25.000€ 2º Lugar 5.000€ 3º Lugar 1.000€ 4º Lugar 500€ 5º Lugar 250€ 6º al 20º Lugar 100€ en créditos de apuesta 21º al 50º Lugar 50€ en créditos de apuesta 51º al 100º Lugar 25€ en créditos de apuesta 101º al 500º Lugar 10€ en créditos de apuesta 501º al 1.000º Lugar 5€ en créditos de apuesta 1.001º al 1.500º Lugar 1€ en créditos de apuesta

Reglas y condiciones

Solo es posible participar una vez por persona.

Los participantes nuevos pueden unirse hasta el inicio del primer encuentro de vuelta de los octavos de final.

Las participaciones pueden editarse hasta que el encuentro esté en directo.

En caso de empate en posiciones con premio, el premio se dividirá equitativamente entre los empatados.

Bet365 se reserva derechos como aceptar o rechazar participaciones y modificar la promoción según sea necesario.

Uso de créditos de apuesta

Los créditos de apuesta ganados pueden utilizarse en futuras apuestas. Aunque las ganancias de las apuestas realizadas con créditos de apuesta se suman al saldo, el importe original de los créditos no se incluye en las ganancias.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar del fútbol al máximo y ganar premios increíbles. El 'Desafío del Torneo' de bet365 es más que una simple competición; es una experiencia que combina la pasión por el deporte más popular del mundo con la emoción de un juego estratégico.