Cuotas de descenso en la Premier League: Los equipos en riesgo de caer

Los tres últimos están en serios problemas antes del duelo clave entre los Wolves y el West Ham. ¿Vale la pena apostar por otro equipo para caer en la zona de descenso?

Aunque equipos como el Bournemouth y el Brighton están en mala forma, aún es difícil ver descender a alguien fuera de los cinco últimos.

⚡Descenso en la Premier League

Cuotas

Equipo Cuotas ⭐ Wolves 1.01 Burnley 1.03 West Ham 1.44 Nottingham Forest 4.50 Leeds 5.50

Cuotas cortesía de Bwin. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🦁Burnley

Con los Wolves con solo tres puntos, esto es una lucha por evitar los otros dos puestos de descenso. Los mercados de apuestas sugieren que el Burnley también está cerca de unirse al club de West Midlands en el Championship la próxima temporada, a pesar de que están solo a seis puntos de la salvación a mitad de camino.

Una racha repentina de buenos resultados podría cambiar el panorama para los Clarets. En cambio, prácticamente todos los indicadores subyacentes sugieren que hay pocas posibilidades de eso.

Con 37 goles encajados, el Burnley ya ha permitido más del doble de goles en liga que la temporada pasada. Al equipo de Scott Parker le ha sido imposible replicar su registro defensivo del Championship en el nivel superior. También han permitido 36.8 xG, que es la mayor cantidad en la máxima categoría inglesa.

Una diferencia de xG de -19.5 resalta fallas en ambos extremos, con la derrota 3-1 ante el Newcastle como el último revés. Es poco probable que el equipo de Lancashire gaste mucho en enero y un regreso inmediato a la segunda división es casi inevitable.

⚒️West Ham

Pese a obtener algunos resultados alentadores con Nuno Espírito Santo, el West Ham también es favorito para descender. Eso refleja una racha de 8 partidos sin ganar con el exentrenador del Nottingham Forest.

Son tiempos profundamente preocupantes para los aficionados de los Hammers, que están desilusionados en el London Stadium. Sus jugadores al menos frenaron la caída, pero solo pudieron empatar 2-2 en casa contra el Brighton el martes. Permitieron 2.8 xG en ese encuentro, su segundo peor registro de la campaña.

Nuno no ha logrado cambiar las cosas en defensa y espera nuevas incorporaciones en enero. Se espera que la directiva del West Ham respalde a su entrenador en el mercado de transferencias. Eso ofrece esperanza, pero es poco probable que haya caras nuevas antes del viaje de fin de semana a Molineux.

Los Wolves consiguieron un punto en Old Trafford el martes, lo que les dará un impulso de cara al partido. Un triunfo del West Ham podría dejarlos a un punto de la salvación. Con mucho fútbol aún por jugar, los londinenses no ofrecen cuotas altas actualmente.

Tienen jugadores de calidad como Jarrod Bowen y Lucas Paquetá en sus filas. Un par de buenas piezas defensivas y un nuevo delantero podrían transformar su campaña.

🌳Nottingham Forest

La historia de la campaña del Nottingham Forest es similar a la del West Ham. Hicieron dos cambios tempranos de entrenador y al principio parecían progresar con Sean Dyche. En cambio, una racha de cuatro derrotas en cinco partidos de la Premier League ha vuelto a hacer sonar las alarmas.

El Forest perdió dos veces sin marcar contra el Everton durante ese período, incluyendo una preocupante derrota por 2-0 en casa el martes. Sin embargo, el rendimiento general ha sido lo suficientemente fuerte como para sugerir que se mantendrán.

El equipo de East Midlands superó al Tottenham en una victoria 3-0 en el City Ground a mediados de diciembre. También vencieron al Liverpool por el mismo margen en Anfield en noviembre. Si bien la inconsistencia es preocupante, esos resultados sugieren que pueden ser competitivos en casi cualquier partido.

La falta de goles también es preocupante. Chris Wood está lesionado, mientras que Igor Jesus ha logrado solo un gol en 18 partidos de Premier League. El equipo podría buscar un delantero en enero. No obstante, con una defensa organizada y jugadores como Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White en el mediocampo, deberían evitar el descenso.

🦚Leeds

Una racha de cinco partidos sin perder, en un momento en que sus rivales han tenido dificultades, ha cambiado el panorama para el Leeds. Tienen una probabilidad implícita de descenso del 14.3%. Actualmente, el equipo de Daniel Farke mantiene una ventaja de seis puntos sobre los tres últimos, con un partido menos.

El cambio al sistema 3-5-2 y la increíble forma goleadora de Dominic Calvert-Lewin son factores que han ayudado al resurgimiento. El exdelantero del Everton ha marcado en seis partidos de liga consecutivos. En cambio, aún hay razones para temer por el Leeds.

Calvert-Lewin es propenso a lesiones y solo en dos ocasiones ha alcanzado cifras dobles de goles en la Premier League. Eso sugiere que los buenos tiempos actuales pueden no durar necesariamente. El equipo de Yorkshire ha encajado 1.78 goles por partido.

También acaban de perder al defensa central clave Joe Rodon por una lesión. El galés se perderá los próximos partidos difíciles contra Liverpool, Man Utd y Newcastle. Eso tiene el potencial de provocar una caída de forma en los Whites. Por todo ello, parecen ser la opción de valor a su cuota actual en el mercado de descenso de la Premier League.

