La lucha por la permanencia y el valor en las cuotas

El descenso en LaLiga toma forma: Levante y Oviedo al límite, con Mallorca y Valencia como opciones de valor en cuotas.

LaLiga Descenso Cuotas Real Oviedo 1.04 Levante 1.10 Elche 2.75 Mallorca 3.25 Valencia 5.00

Cuotas cortesía de Bwin. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⬇️Un descenso inminente

Tras 25 jornadas de La Liga, la tabla de clasificación deja un panorama claro: hoy, Levante y Real Oviedo son los dos equipos con mayores probabilidades de descender. Ambos ascendieron esta temporada, pero no han logrado competir al nivel necesario para mantenerse en la categoría.

El Levante llegó a ilusionar en las primeras fechas, mostrando argumentos para estar a la altura de la competencia. Sin embargo, su rendimiento fue decayendo progresivamente hasta instalarse en la zona roja. Hoy, tras cuatro derrotas consecutivas, el equipo no ofrece señales claras de recuperación y el descenso parece cada vez más cercano.

Por su parte, el Real Oviedo no ha logrado salir de los últimos puestos desde el inicio del campeonato. Ha pasado la mayor parte de la temporada en zona de descenso y la diferencia de puntos respecto a la salvación es amplia, lo que complica seriamente sus aspiraciones de permanencia.

Las cuotas de apuestas reflejan esta realidad: lo más lógico y probable, según el mercado, es que ambos equipos pierdan la categoría al final de la temporada si no logran revertir su dinámica actual.

🔝Probabilidad vs cuota: Las opciones con mejor valor

Tras mantenerse durante gran parte del primer semestre en la mitad de la tabla, el Elche no ha podido sostener ese nivel con el paso de las jornadas. Desde enero entró en una dinámica negativa que hoy lo tiene a solo un punto y un puesto del descenso, en plena lucha por evitar caer en la zona roja.

El conjunto recién ascendido acumula ya ocho partidos sin ganar y todo indica que cerrará la temporada peleando por la permanencia. Su cuota es moderada, pero representa una opción para tener en cuenta considerando su racha y la presión del calendario en el tramo final.

Sin embargo, la cuota con mejor relación entre probabilidad y valor es la del Mallorca. Un 3.25 para un equipo que ocupa la posición 18 y que ha pasado toda la temporada entrando y saliendo del descenso resulta especialmente atractivo desde el análisis de riesgo–beneficio.

Si bien Mallorca ha mostrado destellos de buen nivel en algunos partidos, nunca ha logrado la regularidad necesaria para sumar con consistencia.

Las casas de apuestas parecen confiar en que podrá salir del fondo, algo que no ha conseguido en toda la campaña. Con un contexto de alta tensión y sin señales claras de reacción, hoy por hoy es, desde nuestro análisis, la opción más interesante para apostar al descenso.

📢Valencia: Una cuota tentadora que esconde un riesgo latente

El Valencia aparece como una opción con probabilidad más baja en comparación con otros candidatos, pero con una cuota altamente atractiva. Para quienes buscan valor en el mercado, su precio resulta llamativo considerando el contexto competitivo.

El conjunto valencianista lleva varias temporadas consecutivas coqueteando con el descenso y, en la actual campaña, ya ha pasado en más de una ocasión por la zona roja. Si bien ha conseguido victorias importantes, no ha encontrado la regularidad necesaria para alejarse definitivamente de la parte baja de la tabla.

Hoy se encuentra a solo dos puntos del descenso, una distancia mínima que podría cambiar con un solo tropiezo. Un descuido lo convertiría rápidamente en un candidato firme a perder la categoría, lo que hace que su cuota cobre aún más sentido desde el análisis de riesgo y recompensa.

