Cuotas ganador de la Copa del Rey: Valor más allá de los tres grandes

Cinco equipos de la Segunda División sorprendieron a rivales de Primera esta semana en la Copa del Rey. ¿Vale la pena apostar por un ganador sorpresa esta temporada?

En los últimos siete años, seis equipos diferentes han ganado la Copa del Rey, pero actualmente los tres grandes clubes españoles dominan el mercado de ganador absoluto.

👑Ganador de la Copa del Rey

Cuotas

Equipo Cuotas ⭐ Barcelona 2.60 Real Madrid 2.75 Atlético de Madrid 6.50 Athletic Club 17.00 Real Sociedad 26.00 Real Betis 26.00

⬆️Barcelona

Con 32 victorias en total, el Barcelona ha tenido más éxito en esta competición que cualquier otro club. Gran parte de su éxito es reciente, ya que han ganado ocho títulos desde la primera temporada de Pep Guardiola como entrenador en 2008/09. Han estado dominando la Copa del Rey desde entonces.

El cambio a un formato mayoritariamente a partido único en 2019 ha ayudado a que la Copa del Rey sea una competición más abierta. Sin embargo, los grandes clubes todavía se benefician de condiciones favorables.

Los cuatro clubes involucrados en la Supercopa reciben un pase directo a la tercera ronda, donde entran como cabezas de serie. Esto garantiza que se enfrentarán a rivales de ligas inferiores. En un nuevo cambio esta temporada, el estatus especial de los clubes de la Supercopa se ha extendido a la cuarta ronda también.

Esa regla debería facilitar el camino hacia la final para el Barcelona, que venció a Guadalajara 2-0 en la tercera ronda. Aunque Hansi Flick rotó su equipo, aún seleccionó jugadores muy fuertes para ese partido. Jugadores como Lamine Yamal, Frenkie de Jong y Marcus Rashford jugaron los 90 minutos completos.

Se enfrentarán a uno de los cinco clubes restantes de la Segunda División como visitantes en la cuarta ronda. La decisión de Flick de tomarse la competición en serio sugiere que ganarán ese partido y avanzarán a los cuartos de final.

Basado en la evidencia actual, el Barça sigue siendo el equipo más fuerte en la competición, que ganaron el año pasado. Los catalanes han ganado ahora sus últimos ocho partidos domésticos.

Sin embargo, LaLiga y el fútbol europeo seguirán siendo más importantes que la Copa del Rey. Actualmente, el Barça está solo en el puesto 15 en la clasificación de la Champions League. Esto significa que podrían necesitar participar en un partido de desempate en febrero para seguir en Europa.

Este desafío adicional dificultaría mantener una buena racha en la copa nacional. Por lo tanto, con una probabilidad implícita del 38.1% en las apuestas Copa del Rey no hay mucho valor.

⚪Real Madrid

Tanto Real Madrid como el Atlético están actualmente entre los ocho primeros de la Champions League. Dado que todavía tienen partidos contra Mónaco y Benfica por jugar, Los Blancos parecen tener muchas posibilidades de clasificarse directamente para los octavos de final.

La clasificación directa reduciría su calendario en febrero, cuando tienen lugar los cuartos de final y las semifinales de ida de la Copa del Rey.

Los partidos de vuelta en los últimos cuatro siguen inmediatamente a los play-offs de la fase eliminatoria de la Champions a principios de marzo. Este calendario podría crear una difícil serie de cinco partidos consecutivos a mitad de semana para algunos clubes.

A pesar del calendario potencialmente más fácil, todavía hay pocas razones para considerar al Real Madrid como ganador de la Copa del Rey con cuotas tan bajas. Su récord reciente en esta competición es poco impresionante. Solo la han ganado tres veces desde 1993, y el equipo no suele priorizar este trofeo.

Además, el equipo de Xabi Alonso actualmente parece poco convincente. Han ganado solo cuatro de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones. Incluso tuvieron dificultades para vencer al modesto Talavera en la tercera ronda, asegurando finalmente una victoria nerviosa por 3-2.

📈Atlético de Madrid

Al igual que Barcelona y Real Madrid, el Atlético de Madrid también participa en la Supercopa de España en enero. Esto asegura que viajarán para jugar contra rivales de Segunda División en la próxima ronda de la Copa del Rey.

Su rendimiento fuera de casa ha sido pobre toda la temporada, ya que han perdido cinco de sus 12 partidos fuera. Tuvieron mucha suerte de vencer al Atlético Baleares 3-2 en la tercera ronda de la Copa del Rey. El equipo de cuarta categoría creó un total de xG de 3.6 en ese partido.

Por lo tanto, no hay garantía de que el Atleti vencería a un equipo como Racing Santander o Deportivo La Coruña fuera de casa en la próxima ronda. Si avanzan desde su semifinal del derbi de Madrid en la Supercopa, el rápido cambio entre partidos también sería un problema.

Los Rojiblancos solo han ganado la Copa del Rey una vez desde su temporada de doblete en 1995/96. Parece que no hay valor en respaldarlos para terminar con esa mala racha este año.

⚽Mirar más allá de los tres grandes ofrece mejor valor

Si bien la Copa del Rey de la temporada pasada resultó en una final de Clásico, este no es el resultado habitual. Mirar a otros equipos a menudo proporciona un mejor valor en este torneo. Valencia, Real Betis, Real Sociedad y Athletic Club han asegurado el trofeo en los últimos siete años.

Los cuatro todavía están en la competición de esta temporada. El Betis tiene la ventaja potencial de jugar actualmente sus partidos en casa en La Cartuja, que nuevamente albergará la final. Sin embargo, todavía tienen mucho trabajo por hacer para llegar nuevamente a la final.

La Europa League será una distracción significativa para el Betis. Parecen ser candidatos fuertes para llegar lejos en esa competición. Su plantilla puede carecer en última instancia de la calidad necesaria para manejar un largo desafío en la Copa del Rey también.

Mientras tanto, Valencia y Real Sociedad están luchando en la mitad inferior de La Liga. Es probable que ambos equipos sean eliminados de la Copa del Rey tan pronto como se enfrenten a uno de los favoritos.

La opción de valor en las apuestas Copa del Rey podría ser el Athletic Club. Los gigantes vascos tienen una gran tradición en esta competición, habiéndola ganado 24 veces. Aunque la mayoría de esas victorias ocurrieron hace mucho tiempo, han llegado a tres de las últimas seis finales.

Las lesiones han afectado a Los Leones en la primera mitad de esta temporada. Eso probablemente llevará a una salida temprana en la Champions League. Sin embargo, dejar la competición europea debería permitirles centrarse fuertemente en la Copa del Rey.

El Athletic se enfrenta al Barcelona en las semifinales de la Supercopa. Es probable que pierdan ese partido, lo que les daría mucho tiempo para prepararse para su partido de cuarta ronda.

Con la ventaja de jugar en casa en Bilbao y una afición que ama la copa, son capaces de vencer a cualquier oponente. Los vascos ofrecen un gran valor con una probabilidad implícita del 5.9% para ganar la Copa del Rey.

