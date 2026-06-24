Túnez vs Países Bajos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 26/06/26

🔝Mejores apuestas Túnez vs Países Bajos

Gana Países Bajos y ambos equipos anotan ⭐ @ 3.25 en interwetten

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.15 en interwetten

Cody Gakpo anotador en cualquier momento ⭐ @ 1.95 en interwetten

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Túnez 1-3 Países Bajos

Túnez 1-3 Países Bajos Pronóstico de goleadores: Túnez: Montassar Talbi | Países Bajos: Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk

Las cosas no podrían haber ido peor para Túnez en su nueva aventura mundialista. Sufrieron una durísima goleada por 5-1 ante Suecia en su debut, destituyeron al seleccionador y luego cayeron por 4-0 en su segundo choque. Las Águilas de Cartago ya están matemáticamente eliminadas del torneo, pero todavía les queda jugar por el orgullo en Kansas City.

Por su parte, Países Bajos encontró su mejor versión futbolística en la segunda jornada de la competición. Tras empatar 2-2 con Japón, el combinado neerlandés arrolló a Suecia con un inapelable 5-1 y ahora solo necesita un punto para sellar su clasificación a dieciseisavos de final. La Oranje llega como clara favorita para este choque en el Arrowhead Stadium, y todo apunta a que se llevará los tres puntos.

⚽Alineaciones Probables Túnez vs Países Bajos

Posible alineación de Túnez:

Dahmen, Bronn, Arous, Talbi, Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi, Hannibal, Gharbi, Tounekti

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, van Hecke, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

🔥Las mejores apuestas Túnez vs Países Bajos

1er Pronóstico Túnez vs Países Bajos: Gana Países Bajos y ambos equipos anotan @ 3.25 en interwetten

La Oranje busca el pleno de puntos en un duelo abierto

Países Bajos llegará a Kansas con la confianza por las nubes tras pasarle por encima a Suecia en su última presentación. Mientras tanto, Túnez esperará levantar cabeza y maquillar su imagen después de cosechar dos resultados horribles.

Ninguno de los dos equipos presenta problemas por lesiones o suspensiones, lo que significa que ambos técnicos disponen de sus plantillas al completo para confeccionar sus once iniciales en el Arrowhead Stadium.

En el bando europeo, Memphis Depay podría ser titular por primera vez en el torneo si Ronald Koeman decide rotar su alineación, aunque el seleccionador también podría optar por dar continuidad al bloque. Por el contrario, Hervé Renard está obligado a mover piezas para encontrar soluciones urgentes en un equipo que viene sufriendo demasiado.

Esperamos una victoria clara de la Oranje, pero cabe destacar que no se han mostrado del todo sólidos en la retaguardia. Tanto Japón como Suecia encontraron fisuras en su zaga y las Águilas de Cartago tienen calidad individual para hacer lo propio. Aunque es poco probable que el combinado norteafricano rasque un resultado positivo, perfectamente pueden dejar su sello en el marcador.

2ºPronóstico Túnez vs Países Bajos: Más de 3.5 goles @ 2.15 en interwetten

Un partido muy entretenido para el espectador neutral

El Grupo F nos está regalando una cantidad brutal de goles. Absolutamente todos los partidos disputados hasta la fecha han superado la línea de los 3.5 goles y en tres de los cuatro anotaron ambos conjuntos. Prevemos que este patrón tan ofensivo se repetirá en Misuri.

Además, en cinco de los últimos seis encuentros que ha jugado Países Bajos en este 2026 se cumplió el mercado de “Ambos marcan”, por lo que ver otro duelo de ida y vuelta no sería nada raro. A Túnez le ha costado ver portería con regularidad, pero ya sin la presión de la clasificación encima, Renard querrá ver una reacción de orgullo y resiliencia en los suyos.

La Oranje debería imponer su ley y dominar el ritmo, pero su rival saldrá con el cuchillo entre los dientes para recuperar algo de crédito antes de despedirse definitivamente de la cita mundialista.

3er Pronóstico Túnez vs Países Bajos: Cody Gakpo anotador en cualquier momento @ 1.95 en interwetten

Gakpo pondrá a prueba a la zaga tunecina

El máximo goleador de Países Bajos, Depay, es el gran favorito de las casas de apuestas para mandar el balón al fondo de la red, seguido de cerca por Donyell Malen.

Sin embargo, estas opciones ofrecen un valor de mercado algo ajustado, lo que nos empuja a buscar alternativas atractivas en este operador. Tras su espectacular doblete ante los suecos, Cody Gakpo afrontará este compromiso con la moral por las nubes.

Gakpo tuvo una temporada difícil a nivel de clubes con el Liverpool, pero con su selección siempre saca a relucir su mejor fútbol. El atacante de 27 años acumula 35 aportaciones de gol (goles y asistencias) en 52 partidos internacionales, incluyendo 6 en sus últimas cinco apariciones. Ahora querrá aprovechar la inercia para seguir engordando sus estadísticas.

Al delantero le faltan solo 10 tantos para igualar el registro internacional del legendario Johan Cruyff y está a 12 de Ruud van Nistelrooy. Sin duda, Gakpo verá a esta vulnerable retaguardia tunecina como la oportunidad perfecta para recortar distancias y confiamos plenamente en que lo conseguirá.

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